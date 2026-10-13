रश्मिका मंदान्ना आणि विजय देवरकोंडा यांनी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री थलपथी विजय यांचं केलं कौतुक
रश्मिका मंदान्ना आणि विजय देवरकोंडा यांनी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री थलपथी विजय यांची भेट घेतली. त्यांच्या भेटीचे काही फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 13, 2026 at 10:13 AM IST
हैदराबाद : लोकप्रिय जोडी विजय देवरकोंडा आणि रश्मिका मंदान्ना यांनी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री थलपथी विजय यांची भेट घेतली. 'गीता गोविंदम' फेम अभिनेत्यानं आपल्या इन्स्टाग्राम हँडलवरून या भेटीचे काही फोटो शेअर केले आहेत. पहिल्या फोटोमध्ये विजय देवरकोंडा आणि रश्मिका यांनी मुख्यमंत्र्यांबरोबर फोटोसाठी पोझ दिली आहे. त्यानंतरच्या फोटोमध्ये हे तिघेही एका मजेशीर चर्चेत मग्न असल्याचे दिसत आहेत. शेवटच्या फोटोमध्ये, विजय, हा राजकारणी बनलेल्या थलपथी विजय यांना मीठी मारताना दिसत आहे, तर रश्मिका त्या दोघांकडे पाहून हसताना दिसत आहे.
विजय देवरकोंडा आणि रश्मिका मंदान्नाची पोस्ट : या पोस्टमध्ये विजय देवरकोंडानं सांगितलं की, त्यानं आणि रश्मिकानं मुख्यमंत्र्यांशी 'जीवन, काम आणि जग' या विषयांवर चर्चा केली. त्यानं लिहिलं, ' प्रिय थलपथी विजय सर यांच्याबरोबर खूप छान वेळ घालवला. दिवसभराच्या कामाच्या व्यापांनंतरही त्यांनी आमचे खूप प्रेमानं स्वागत केलं आणि जीवन, काम आणि जगाबद्दलचे त्यांचे वैयक्तिक अनुभव व विचार आमच्याशी शेअर केले. केवळ एका भेटीतच ते माझे आवडते बनले आहेत. पुढच्या भेटीपर्यंत, माझे प्रेम आणि आदर. विजय देवरकोंडा. याशिवाय त्यानं आपल्या पोस्टमध्ये लाल हृदयाचा इमोजी देखील शेअर केले आहेत.
रश्मिका मंदान्नानं मुख्यमंत्री थलपथी विजय यांचं केलं कौतुक : रश्मिकानेही या भेटीचे आणखी काही फोटो शेअर केले आणि थलपथी विजय यांच्याबद्दलचा आपला आदर व्यक्त करताना तिनं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'खूप दिवसांनंतर @actorvijay सर यांना भेटायला गेले होते. मला आठवते त्या काळापासून त्यांची चाहती असण्यापासून ते त्यांच्यासोबत काम करण्याची संधी मिळण्यापर्यंत आणि आज ते ज्या प्रकारे मुख्यमंत्री म्हणून काम करत आहेत, त्याबद्दल त्यांचा आदर करण्यापर्यंतचा हा प्रवास! त्यांचा प्रवास खरोखरच अविश्वसनीय आहे! तुम्हाला नेहमीच खूप प्रेम आणि शुभेच्छा सर!'दरम्यान, रश्मिकानं 2023मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'वारिसू' चित्रपटात थलपथी विजय यांच्याबरोबर काम केलं आहे. वमशी पैदिपल्ली यांनी दिग्दर्शित हा चित्रपट खूप गाजला होता. दुसरीकडे, थलपती विजय आणि विजय देवरकोंडा यांनी कधीही एकत्र काम केलेलं नाही.