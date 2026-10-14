नवरात्रीच्या शुभ मुहूर्तावर, अभिनेत्री रश्मिका मंदान्नानं 400 कुटुंबांना घेतलं दत्तक, पोस्ट व्हायरल
अभिनेत्री रश्मिका मंदान्नानं आता एक मोठ काम केलं आहे. तिनं नवरात्रीच्या शुभ मुहूर्तावर 400 कुटुंबाना दत्तक घेतलं आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 14, 2026 at 2:25 PM IST
हैदराबाद : रश्मिका मंदान्ना सध्या तिच्या आगामी 'रणबाली' या चित्रपटामुळं चर्चेत आहे. हा चित्रपट 16 ऑक्टोबरला प्रदर्शित होणार आहे. प्रदर्शनापूर्वी अभिनेत्रीनं, पती, अभिनेता विजय देवराकोंडासोबत तिरुपतीला भेट दिली आणि भगवान व्यंकटेश्वराचा आशीर्वाद घेतला. या तीर्थयात्रेच्या दुसऱ्या दिवशी, आज 14 ऑक्टोबर रोजी तिनं 400 कुटुंबे दत्तक घेतलं आहेत. बुधवारी, रश्मिकानं तिच्या इंस्टाग्रामवर काही फोटो आणि व्हिडिओ शेअर केले आणि त्यासोबत एक लांबलचक संदेश जोडला. तिनं तिच्या संदेशात जयम्मा यांच्यातील साम्यांचे वर्णन केलं. याशिवाय तिन एक असे गुपितही उघड केला, जे फक्त तिच्या टीमला आणि काही जवळच्या मित्रांनाच माहीत आहेत.
जयम्माच्या पात्राचा संदर्भ देत, अभिनेत्रीनं पोस्टमध्ये लिहिलं 'तुम्ही साकारलेल्या पात्रांचे काही पैलू तुमच्यावर प्रभाव टाकतात. तुमच्यापैकी बरेच जण विचारत असतात की, 'जयम्मा' आणि माझ्यात काही साम्य आहे का, आणि माझे उत्तर आहे 'हो', आणि ही त्यापैकीच एक आहे. मी नेहमीच अशीच होते, आणि ती सुद्धा तशीच आहे. आणि तुम्ही सर्वजण जे प्रेम देता, त्यामुळं मी अशा गोष्टी नेहमीच करत राहीन.'
रश्मिका मंदान्नानं 400 कुटुंबाला घेतलं दत्तक : त्यानंतर त्या अभिनेत्रीनं एक रहस्य उघड केलं, जे तिनं बऱ्याच काळापासून लपवून ठेवलं होतं. तिनं तिच्या संदेशाच लिहिलं, 'मी हे नेहमीच गुप्त ठेवलं होतं कारण मला वाटलं की, जर फक्त मला, माझ्या टीमला आणि आमच्यापैकी काही जणांनाच याबद्दल माहिती असेल, तर ते पुरेसे होईल. पण आता मी याबद्दल उघडपणे बोलत आहे, कारण मला वाटतं की यामुळं तुम्हा प्रेमळ लोकांना असेच काहीतरी करण्याची प्रेरणा मिळेल. मी आज 400 कुटुंबांना दत्तक घेतलं आहे, आणि मला एका वेळी तीन महिन्यांसाठी 400 कुटुंबांना मदत करायची आहे आणि पुढील वर्षभर हे सुरू ठेवायचं आहे. मला आशा आहे की, ते खाण्यापिण्याच्या खर्चात बचत करू शकतील आणि त्या पैशांचा उपयोग बचत करण्यासाठी आणि त्यांच्या भविष्याचे अधिक चांगले नियोजन करण्यासाठी करू शकतील. दयाळूपणाचे एक छोटेसे कृत्य देखील एखाद्या व्यक्तीचे आयुष्य बदलू शकते आणि त्यासाठी मोठे काम करण्याची गरज नाही. चला आपण सर्वजण एका छोट्याशा गोष्टीनं सुरुवात करूया.'
रश्मिका मंदान्नाचे आगामी चित्रपट : रश्मिकानं या उदात्त कार्यातून मिळणारा आनंदही व्यक्त केला. तिनं समारोप करताना लिहिलं, 'माझ्यावर विश्वास ठेवा, गेल्या काही वर्षांत मला सहन कराव्या लागलेल्या जागरण रात्री, त्याग, दुखापती, संघर्ष, वेदना, अश्रू आणि सर्व त्रासांपेक्षा हे सर्व हास्य अधिक मोलाचे आहे. ते अमूल्य आहे.' रश्मिका मंदान्ना राहुल संकृतियन दिग्दर्शित 'रणबली' या चित्रपटात दिसणार आहे. या चित्रपटात तिचा पती विजय देवराकोंडा असून, तो रणबलीची भूमिका साकारत आहे. रश्मिका त्याची पत्नी जयम्माची भूमिका साकारणार आहे. हा चित्रपट 16 ऑक्टोबर रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होत आहे. ती 'मैसा' या चित्रपटातही दिसणार आहे, जो 27 नोव्हेंबर 2026 रोजी रुपेरी पडद्यावर प्रदर्शित होईल.