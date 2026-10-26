विजय देवरकोंडाला 100 वेळा लग्नासाठी विचारल्यामुळं झालेल्या ट्रोलिंगवर रश्मिका मंदान्नानं मौन सोडले...
विजय देवरकोंडाला 100 वेळा लग्नासाठी विचारल्यामुळं झालेल्या ट्रोलिंगवर रश्मिका मंदान्नानं आता चांगलंच उत्तर दिलं आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 26, 2026 at 4:56 PM IST
हैदराबाद : 'कॉफी विथ करण' सीझन 9मध्ये दिसल्यापासून रश्मिका मंदान्ना आणि विजय देवरकोंडा यांच्या नात्याबद्दल खूप काही गोष्टी सोशल मीडियावर लिहिल्या गेल्या आहेत. अखेर या विषयावर मौन सोडत 'ॲनिमल' चित्रपटातील अभिनेत्रीनं म्हटलं की, नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया एखाद्या मतासारख्या वाटण्यापेक्षा, 'कोणावर तरी आपला राग काढण्यासाठी शोध घेणाऱ्या संतप्त जमावासारख्या' वाटत आहेत. तिनं आपल्या इंस्टाग्रामवर लिहिलं,'कधीतरी, मूळ मुद्दाच कुठेतरी हरवला. कदाचित तो तुमच्या दृष्टिकोनात बसत नसेल. किंवा कदाचित काहींना ते पाहायचेच नसेल.'
रश्मिका मंदान्नानं दिलं ट्रोलिंगवर उत्तर : विजयला तिनं वर्षभर प्रपोज केल्याच्या चर्चांवर स्पष्टीकरण देताना ती म्हणाली, 'आम्हा दोघांपैकी कोणालाही एखाद्या भव्य प्रपोजलची अपेक्षा नव्हती. आमची चर्चा अशी होती की, आम्ही एकमेकांना समजून घेण्यासाठी पुरेसा वेळ आणि अवकाश घ्यावा. आयुष्यातील चढ-उतार, आनंद आणि तणाव असूनही, आम्हाला नक्की काय हवे आहे आणि ही त्यासाठी योग्य वेळ आहे का, याची खात्री करून घ्यावी. आणि आम्ही तेच केले. आम्ही एकमेकांची निवड केली.' रश्मिकानं असेही सांगितलं की, विजय तिच्या आयुष्यात एक मोठा आधारस्तंभ आहे. तिनं पुढं म्हटलं की, 'जेव्हा माझे हाड मोडते, तेव्हा तुम्ही तिथे नसता, पण तो असतो. दर महिन्याला जेव्हा मला पोटदुखीचा त्रास होतो, तेव्हा तुम्ही नसता, पण तो असतो. जेव्हा मला रुग्णालयात जाण्याची गरज पडते, तेव्हा तुम्ही नसता, पण तो असतो. जेव्हा मध्यरात्री मला अस्वस्थता जाणवते आणि मी जागी होते, तेव्हा तुम्ही नसता, पण तो असतो.' 'पुष्पा' फेम अभिनेत्रीनं पुढं म्हटलं, तिच्या कुटुंबाबद्दल कोणीही वाईट बोललेले तिला खपवून घेतले जाणार नाही.
माझ्याबद्दल तुम्हाला हवे तितके वाईट बोला : तिच्या याशिवाय तिनं पुढं म्हटलं, 'माझ्याबद्दल तुम्हाला हवे तितके वाईट बोला, ते मी सहन करू शकते. पण माझ्या कुटुंबाबद्दल, त्यांना न ओळखता काहीही बोलणे? हे स्त्रीवाद नाही. हा स्त्रीवादाच्या मुखवट्याखाली केलेला छळ आहे.' रश्मिकानं पुढं असेही म्हटलं की, स्त्रीवाद म्हणजे दुसऱ्याला कमी लेखणे किंवा स्वतःचे श्रेष्ठत्व सिद्ध करणे नव्हे—मग ती व्यक्ती पुरुष असो वा स्त्री. तिच्या मते, स्त्रीवाद म्हणजे स्वतःचे आयुष्य निवडण्याचे आणि त्याची सूत्रे स्वतःच्या हातात घेण्याचे स्वातंत्र्य असणे. 'मी माझ्या आयुष्याची सूत्रे स्वतःच्या हातात घेतली आणि त्या बदल्यात मला अमाप प्रेम मिळाले.' असं तिनं स्पष्ट केलं आहे.