रॅपर सेंटी शर्मा सलमान खानचा शो बिग बॉस 20मध्ये प्रवेश करण्याची शक्यता...
रॅपर सेंटी शर्मा सलमान खानचा शो बिग बॉस 20मध्ये प्रवेश करणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 16, 2026 at 11:57 AM IST
हैदराबाद : 'बिग बॉस' रिॲलिटी शो प्रेक्षकांना खूप आवडतो. या शोमध्ये अनेक स्पर्धक येतात. एकत्र राहत असताना त्यांची भांडणे देखील होतात. या शोमध्ये टास्क आणि ड्रामा हा प्रेक्षकांना पाहायला मिळते. सलमान खान होस्ट करत असलेल्या या शोमध्ये पुढच्या सीझनबद्दल चर्चा सुरू झाल्या आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, नवीन सीझनचं शूटिंग सप्टेंबरमध्ये सुरू होणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, या शोमध्ये कुठले स्पर्धक दिसणार याबद्दल देखील खूप सोशल मीडियावर चर्चा होताना दिसत आहेत. शोचे निर्माते नवीन स्पर्धकांची निवड करण्यासाठी ऑडिशन घेत असल्याचं समजत आहे. यावेळी काही प्रसिद्ध जुने स्पर्धकही घरात पुन्हा प्रवेश करणार असंही म्हटलं जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार या शोची तयारी वेगानं सुरू आहे. तसेच सुपरस्टार सलमान खान हा 21 सप्टेंबर रोजी नवीन सीझनचे शूटिंग करणार असल्याचं समजत आहे. शोच्या शूटिंग वेळापत्रकाबाबत अद्याप कुठलेही माहिती अजूनही समोर आलेली नाही.
रॅपर सेंटी शर्माची बॉसमध्ये होणार एंट्री : मात्र रॅपर सेंटी शर्मा सलमान खानच्या बिग बॉस 20मध्ये दाखल होणार असल्याच्या अफवा सोशल मीडियावर सुरू आहे. दरम्यान अलीकडेच रॅपर असलेल्या शर्मानं 'कॉकरोच जनता पार्टी'वर दिलेल्या सडेतोड उत्तरामुळं तो चर्चेत आला होता. गेल्या काही महिन्यांत त्याची लोकप्रियता खूप वाढली आहे. तसेच त्याचे सोशल मीडियावरील फॉलोअर्स खूप वाढले आहेत. यानंतर तो सलमान खानच्या रिॲलिटी शोमध्ये दिसणार असल्याचा अंदाज लावल्या जात आहे. तसेच बिग बॉसच्या निर्मात्यांनी या शोमध्ये सेंटी शर्मा दिसणार की नाही, याबद्दल अधिकृतपणे काहीही सांगितलं नाही.
बिग बॉस 20मध्ये कोण येणार ? : तसेच सेंटी शर्मा व्यतिरिक्त 20व्या सीझनसाठी सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या नावांमध्ये फैसल शेख उर्फ मिस्टर फैसू, अंजली अरोरा, रिधिमा गुप्ता, जन्नत झुबेर, आवेज दरबार आणि उर्फी जावेद हे देखील असू शकतात, असं म्हटल्या जात आहे. दरम्यान सेंटी शर्माबद्दल सांगायचं झालं तर तो एक रॅपर आणि संगीत कलाकार आहे. त्यानं कॉकरोच जनता पार्टीवर टीका केली आहे. याशिवाय त्यानं लोकांना कोणत्याही चळवळीत विचारपूर्वक सहभागी होण्यासाठी म्हटलंय. त्यानं आपल्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर एक पोस्ट शेअर करत लिहिलं, 'कॉकरोच जनता पार्टी' ही एका गंभीर चळवळीपेक्षा इंटरनेटवरील नाटकासारखी जास्त वाटते. आजकाल, अनेक लोक अशा मोहिमा चालवणाऱ्यांची पार्श्वभूमी न तपासता ट्रेंड्स फॉलो करत असतात.