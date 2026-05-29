सलमान खाननं फरहान-रणवीरच्या वादात घेतली उडी, 'भाईजान' 'डॉन 3'चा वाद मिटवणार का?
एफडब्ल्यूआयसीईनं 'डॉन 3' प्रकरणात हस्तक्षेप केला असून, त्यांनी धुरंधर स्टारवर घातलेल्या बंदीमुळं वाद निर्माण झाला आहे. यानंतर सलमान खान हा वाद मिटविण्यसाठी समोर आला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 29, 2026 at 3:08 PM IST
हैदराबाद : जेव्हा रणवीर सिंग आणि फरहान अख्तरनं 'डॉन' मालिकेच्या तिसऱ्या भागासाठी एकत्र काम करण्याची घोषणा केली, तेव्हा या घोषणेवर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या, यामध्ये बहुतेक लोकांना असं वाटत होतं की, रणवीर सिंगला 'डॉन 3' का कास्ट केलं त्यामुळं त्याला सर्वजण ट्रोल करत होते. 'डॉन 2' प्रमाणेच शाहरुख खान 'डॉन 3'चे काम करेल अशी चाहत्यांना इच्छा होती. मात्र, 'डॉन 3'च्या टीझरमध्ये रणवीर सिंगला पाहिल्यानंतर शाहरुख खानचे चाहते नाराज झाले. त्यानंतर हा चित्रपट रद्द करण्यात आला. तसेच 'धुरंधर'च्या ऐतिहासिक यशानं रणवीर सिंगसाठी सर्व काही बदलून टाकलं आणि त्याला इंडस्ट्रीतील सर्वात लोकप्रिय स्टार्सपैकी एक बनवलंय. त्यानंतर, त्यानं या फ्रँचायझीमधून बाहेर पडल्याची बातमी समोर आली. रणवीरच्या या निर्णयामुळं फराहन अख्तर हा नाराज झाला. यानंतर त्यानं एक मोठी कारवाई केली. त्यानं याविषयी तक्रार केली.
सलमान खाननं काय केलं? : आता याप्रकरणी FWICE नं हस्तक्षेप केला असून, त्यांनी 'धुरंधर' स्टारवर घातलेल्या बंदीचा वाद पुन्हा चर्चेत आला आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार सलमान खाननं हा वाद मिटवण्यासाठी हस्तक्षेप केला आहे. सलमान खान रणवीर सिंग आणि अख्तर कुटुंब या दोघांचाही सारखाच आदर करतो. त्यानं दोन्ही पक्षांशी संवाद साधला आणि आपापल्या प्रोजेक्ट्स भविष्याला धक्का न लावता आपले प्रश्न सोडवण्याचे आवाहन केलं. त्यानं फरहानला समजावून सांगितलं की, इंडस्ट्रीमध्ये अनेक दशकांपासून मतभेद असणे ही एक सामान्य गोष्ट आहे, आणि त्यानं रणवीरशीही बराच वेळ संवाद साधला होता आणि त्याचा दृष्टिकोन समजून घेतला होता. कोणालाही वाईट वाटू नये यासाठी तो समेट घडवून आणण्याचा प्रयत्न करत आहे.
45 कोटींचं नुकसान : 'डॉन 3'चे चित्रीकरण अद्याप सुरू झाले नव्हते. निर्मात्यांचा दावा आहे की, चित्रपट प्री-प्रॉडक्शनच्या टप्प्यात आधीच 45कोटींहून अधिक रुपये खर्च झाले आहेत. रणवीर बाहेर पडल्यानंतर, जेव्हा फरहान अख्तर फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईजच्या कार्यालयात पोहोचला, तेव्हा एफडब्ल्यूआयसीईचे सदस्य अशोक पंडित यांनी एक निवेदन जारी केलं. याबाबात त्यांनी म्हटलं "ही एक खूप गंभीर बाब आहे आणि ही प्रथा खूप चुकीची आहे. शूटिंग सुरू होण्याच्या 10 दिवस आधी तुम्ही एखाद्या प्रोजेक्टमधून माघार घेऊ शकत नाही. आम्ही आधी एक अंतर्गत बैठक घेत आहोत आणि त्यानंतर आम्ही निर्णय घेऊ." यानंतर आणखी वाद पाहायला मिळाला. रणवीर या चित्रपट काम करणार की नाही हे पुढंच समजेल.