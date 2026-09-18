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रणवीर सिंगनं मुंबईतील प्रसिद्ध 'लालबागच्या राजा'चं घेतलं दर्शन...

रणवीर सिंगनं मुंबईतील प्रसिद्ध 'लालबागच्या राजा'चं दर्शन घेतलं आहे. त्याचे काही व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत.

Ranveer Singh
रणवीर सिंग (Photo - IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 18, 2026 at 12:26 PM IST

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मुंबई : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील स्टार रणवीर सिंगनं गणपती बाप्पाचा आशीर्वाद घेण्यासाठी, मुंबईतील लालबागच्या राजाला भेट दिली. दरम्यान सोशल मीडियावर या अभिनेत्याचे व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत. एका व्हिडिओमध्ये तो पांढरा कुर्ता आणि पायजमा घालून अनवाणी पायांनी मंडपात पोहोचत आणि आत प्रवेश करताना दिसत आहे. याशिवाय तो आपल्या चाहत्यांशी यावेळी शेकहॅन्ड करताना दिसत आहे. दरम्यान दीपिका पदुकोणच्या दुसऱ्या बाळाच्या जन्मतारखेबद्दलच्या चर्चादरम्यान त्यानं बाप्पााला भेट देऊन आशीर्वाद घेतला.

रणवीर सिंगनं लालबागच्या राजाचं घेतलं दर्शन : दरम्यान व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये अभिनेता काही क्षण प्रार्थनेत घालवताना दिसत आहे. तसेच मंडपात प्रवेश करण्यापूर्वी, या स्टार्सनं त्याची एक झलक पाहण्यासाठी जमलेल्या चाहत्यांना अभिवादन केलं. यानंतर अभिनेत्यानं आपल्या चाहत्यांना हात हलवून निरोप दिला. आपल्या एसयूव्हीमध्ये बसल्यानंतर, रणवीरनं गर्दीला हात दाखवला, फ्लाइंग किस दिला आणि निघून गेला. यावेळी अनेक चाहते रणवीरशी शेकहॅन्ड केल्यानंतर आनंदी दिसले.

रणवीर सिंगचा आगामी चित्रपट : दरम्यान रणवीरच्या कामाबद्दल सांगायचं झालं तर तो शेवटी 'धुरंधर' चित्रपटात 2026मधील सीक्वेल, 'धुरंधर: द रिव्हेंज'मध्ये दिसला होता. हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर 19 मार्च 2026 रोजी प्रदर्शित झाला होता. आदित्य धर दिग्दर्शित दोन्ही चित्रपट मोठे हिट ठरले. रणवीर आता चित्रपट निर्माता हंसल मेहता यांचा मुलगा जय मेहता यांच्या दिग्दर्शकीय पदार्पणाचा चित्रपट 'प्रलय' चित्रपटामध्ये झळकणार आहे. या चित्रपटामध्ये कल्याणी प्रियदर्शन मुख्य भूमिकेत आहे. तसेच या स्टार्सच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल सांगायचं झालं तर 8 सप्टेंबर 2024 रोजी त्यानं मुलगी, दुआचे या जगात स्वागत केलं. आता लवकरच दीपिका आणि रणवीर हे दुसऱ्या बाळाचे आई- बाबा बनेल. दरम्यान या स्टार्सनं काही दिवसांपूर्वी आपल्या मुलीच्या वाढदिवसानिमित्त काही फोटो देखील शेअर केले होते, ज्यात दीपिकाचा बेबी बंप दिसत होता. या जोडप्यांनी शेअर केलेले फोटो, त्यांच्या चाहत्यांना खूप आवडले होते. यानंतर अनेकांनी त्यांना सोशल मीडियाद्वारे शुभेच्छा दिल्या होत्या.

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रणवीर सिंग
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