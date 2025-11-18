ETV Bharat / entertainment

रणवीर सिंग स्टारर 'धुरंधर'चा धमाकेदार ट्रेलर आला समोर, पाहा व्हिडिओ...

रणवीर सिंग याची प्रमुख भूमिका असलेला 'धुरंधर' चित्रपटाचा ट्रेलर आता प्रदर्शित करण्यात आला आहे.

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 18, 2025 at 1:02 PM IST

1 Min Read
मुंबई : मल्टीस्टारर थ्रिलर चित्रपट 'धुरंधर'चा ट्रेलर १८ नोव्हेंबर रोजी प्रदर्शित करण्यात आला आहे. या चित्रपटाच्या ट्रेलरमध्ये जवळपास संपूर्ण स्टारकास्ट असल्याची दिसत आहे. आता रिलीज झालेला ट्रेलर हा अनेकांना आवडला आहे. चित्रपटाच्या ट्रेलरची सुरुवात ही खूप थरारक आहे. चाहते बऱ्याच काळापासून ट्रेलरची वाट पाहत होते. शेवटी १८ नोव्हेंबर रोजी रणवीरनं आपल्या चाहत्यांना एक मोठं गिफ्ट दिलं आहे. आता ट्रेलर पाहून अनेकजण या चित्रपटामधील स्टार कास्टचं कौतुक करत आहेत. हा चित्रपट स्पाय थ्रिलर आणि अ‍ॅक्शनवर आधारित आहे. या चित्रपटामध्ये रणवीरचा एक नवीन अंदाज चाहत्यांना पाहायला मिळणार आहे. या चित्रपटामध्ये अभिनेता हा जरा हटके लूकमध्ये आहे. लांब केस आणि दाढीसह रणवीरचा नवीन अंदाज प्रेक्षकांना देखील चांगला वाटेल.

'धुरंधर' चित्रपटाचा ट्रेलर कसा आहे ? : ट्रेलरच्या सुरुवातीला अर्जुन रामपाल हा एक व्यक्तीला खूप वाईट पद्धतीनं मारताना दिसतो. यानंतर रणवीर सिंगची झलक दाखविली जाते. तसेच आर. माधवन देखील ट्रेलरमध्ये भारताच्या सुरक्षतेसाठी काही गोष्टी एका व्यक्तीला समजवताना दिसतो. यानंतर चित्रपटामधील मुख्य अभिनेत्री सारा अर्जुन ही रणवीरबरोबर बाईकवर दिसते. नंतर अक्षय खन्नाचे पात्रही खूप धोकादायक असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. तसेच संजय दत्तची झलक यामध्ये दाखवली गेली आहे. यानंतर ट्रेलरमध्ये रणवीर सिंगचे अनेक अ‍ॅक्शन सीन्स दाखविण्यात आले आहेत. हा चित्रपट खूप धमाकेदार असणार असं चित्रपटाचा ट्रेलर पाहून वाटत आहे.

'धुरंधर' चित्रपटाबद्दल : 'धुरंधर' आदित्य धर यांनी लिहिलेला आणि दिग्दर्शित केला आहे. या चित्रपटाची निर्मिती आदित्य धर , ज्योती देशपांडे, लोकेश धर ,जिओ स्टुडिओज आणि बी६२ स्टुडिओजच्या बॅनरखाली करण्यात आली आहे. दरम्यान यापूर्वी या चित्रपटामधील एक पोस्टर शेअर केलं गेलं होत. यामध्ये रणवीर सिंग असून त्याचा लूक हा लांब केस आणि दाढीमधील होता. रणवीर व्यतिरिक्त या चित्रपटामध्ये अर्जुन रामपाल , आर. माधवन, अक्षय खन्ना, संजय दत्त आणि सारा अर्जुन यांच्या विशेष भूमिका असणार आहेत. 'धुरंधर' हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर ५ डिसेंबर रोजी प्रदर्शित होणार आहे.

