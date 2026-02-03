रणवीर सिंग स्टारर 'धुरंधर: द रिव्हेंज'चा धमाकेदार टीझर रिलीज, पाहा व्हिडिओ
आदित्य धरचा 'धुरंधर: द रिव्हेंज'चा टीझर हा प्रदर्शित करण्यात आला आहे. हा टीझर खूप दमदार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 3, 2026 at 12:36 PM IST
मुंबई : प्रतीक्षा संपली आहे. 'धुरंधर पार्ट 2' म्हणजेच 'धुरंधर: द रिव्हेंज', चे शीर्षक आज, 3 फेब्रुवारी रोजी जाहीर करण्यात आले आहे. आता या चित्रपटाचा टीझर देखील प्रदर्शित झाला आहे. 'धुरंधर: द रिव्हेंज'चा टीझर आज दुपारी 12 :12 वाजता प्रदर्शित झाला. 5 डिसेंबर 2025 रोजी प्रदर्शित झालेल्या 'धुरंधर'नं बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला आणि 50 दिवसांहून काळ रुपेरी पडद्यावर राज्य केलं. आता 'धुरंधर' पाहिल्यानंतर, प्रेक्षक 'धुरंधर: द रिव्हेंज'ची आतुरतेनं वाट पाहत आहेत. या चित्रपटाचा टीझर हा प्रदर्शित झाल्यानंतर याला अनेकजण पसंत करत आहेत. चित्रपटाच्या टीझरमध्ये रणवीर सिंगची जोरदार अॅक्शन दाखविण्यात आली आहे. यावेळी पुन्हा एकदा आदित्य धर दिग्दर्शित हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर धमाल करणार असं टीझर पाहून सिद्ध होत आहे.
'धुरंधर: द रिव्हेंज' टीझर : 2 फेब्रुवारीच्या रात्री, आदित्य धरनं त्यांच्या चाहत्यांना 'धुरंधर: द रिव्हेंज'च्या टीझरबद्दल सांगितलं होतं. यानंतर 'धुरंधर: द रिव्हेंज' या चित्रपटातील रणवीर सिंगचा फर्स्ट लूक पोस्टर प्रदर्शित झाल्याचेही सांगण्यात आले होते. हा चित्रपट हिंदी, तमिळ, तेलुगू, कन्नड आणि मल्याळम भाषेत प्रदर्शित होणार आहे. दरम्यान चित्रपटाच्या टीझरबद्दल सांगायचं झालं तर, टीझरच्या सुरुवातीला एक व्यक्तीचा तुटलेला हात दाखविण्यात आला आहे. यानंतर रणवीर हा आपल्या स्फोटक अंदाजात दिसत आहे. यानंतर तो टीझरमध्ये आर. माधवन, संजय दत्त आणि अर्जुन रामपालची देखील झलक दाखविण्यात आली आहे. तसेच टीझरमध्ये असं दिसत आहे, की रहमान डकैत (अक्षय खन्ना)चा मृत्यू झाल्यानंतर हमजा (रणवीर) ल्यारीवर राज्य करतो. याशिवाय टीझरचा शेवटी रणवीर सिंगचा एक दमदार डायलॉग आहे, यात तो म्हणतो, "ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी."
रणवीर सिंगचा डेडली फर्स्ट लूक : दरम्यान रिलीज झालेल्या पहिल्या पोस्टरमध्ये रणवीर सिंग थरारक दिसत आहे. 'धुरंधर: द रिव्हेंज'च्या फर्स्ट लूकमध्ये तो लांब कोट घालून रक्ताच्या पावसात आंघोळ करत आहे. त्याचे लांब केस आणि दाढीवरून असे दिसून येते की, हमजा अली यावेळी आणखी भयानक रूप धारण करणार आहे. या पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये रणवीर सिंगनं लिहिलं आहे की, 'आता वेळ वाईट होण्याची आली आहे.' अनेकजण 'धुरंधर: द रिव्हेंज'च्या पहिल्या टीझरची आतुरतेनं वाट पाहत आहेत. हा चित्रपट 19 मार्च 2026 रोजी प्रदर्शित होणार आहे. याचं दिवशी यशचा 'टॉक्सिक' देखील बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित होत आहे. या दोन्दी चित्रपटांमध्ये बॉक्स ऑफिसवर मोठा बॉक्स ऑफिस संघर्ष पाहायला मिळेल. आता प्रेक्षक कुठल्या चित्रपटाला सर्वाधिक प्रेम करते, हे पाहाणं लक्षणीय ठरणार आहे.
हेही वाचा :