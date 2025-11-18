ETV Bharat / entertainment

रणवीर सिंग स्टारर 'धुरंधर' चित्रपटातील पोस्टर प्रदर्शित....

रणवीर सिंगचा आगामी 'धुरंधर' चित्रपटातील आता एक पोस्टर रिलीज करण्यात आलं आहे.

Dhurandhar film
'धुरंधर' चित्रपट ('धुरंधर' चित्रपटाचं पोस्टर)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 18, 2025 at 10:36 AM IST

1 Min Read
मुंबई : अभिनेता रणवीर सिंग सध्या त्याच्या 'धुरंधर' चित्रपटमुळं खूप चर्चेत आहे. आता १८ नोव्हेंबर मंगळवारी या चित्रपटामधील एक पोस्टर रिलीज करण्यात आलं आहे. हे पोस्टर खूप जबरदस्त असून यात रणवीरचा अंदाज खूप वेगळा असल्याचा दिसत आहे. शेअर केलेल्या पोस्टरमध्ये तो लांब केस, दाढीसह कुर्ता पाजामामध्ये असून त्याच्या हातात बंदूक असल्याची दिसत आहे. रणवीरच्या डोळ्यात शत्रूंना नेस्तनाबूत करण्याची वृत्ती यात झळकत आहे. 'धुरंधर'मधील रणवीरचा हा लूक अनेकांना आवडला आहे. आता यूजर्स अभिनेत्याचं खूप कौतुक करत असून त्याला त्याच्या आगामी चित्रपटासाठी शुभेच्छा देत आहेत. तसेच रणवीरनं देखील त्याच्या इंस्टाग्राम पेजवर या चित्रपटातील पोस्टर शेअर करून कॅप्शनमध्ये लिहिलं, 'मी ..... देवाचा क्रोध, 'धुरंधर'चा ट्रेलर आज दुपारी १२:१२ वाजता प्रदर्शित होत आहे. ५ डिसेंबर रोजी चित्रपटगृहात.'

'धुरंधर' चित्रपटामधील पोस्टर रिलीज : दरम्यान 'धुरंधर' चित्रपटाचा ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम १२ नोव्हेंबर रोजी होणार होता, मात्र दिल्ली बॉम्बस्फोटातील बळी आणि कुटुंबियांना आदरांजली म्हणून तसेच धर्मेंद्रजींच्या आरोग्याबाबतच्या नाजूक परिस्थितीनंतर त्यांनी या चित्रपटाचा ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम पुढं ढकलण्याचा निर्णय घेतला. आदित्य धर दिग्दर्शित 'धुरंधर' चित्रपटाच्या ट्रेलरचे अनावरण करण्यापूर्वी, निर्मात्यांनी अक्षय खन्ना, संजय दत्त आणि अर्जुन रामपाल यांच्यासह नाटकातील प्रमुख कलाकारांचे कॅरेक्टर पोस्टर्स शेअर केले आहेत.

'धुरंधर' चित्रपटाबद्दल : सध्या 'धुरंधर' चित्रपटाची चर्चा सोशल मीडियावर खूप वाढत आहे. काही दिवसापूर्वी निर्मात्यांनी चित्रपटातील टायटल ट्रॅक रिलीज केला होता, जे शाश्वत सचदेव आणि चरणजीत आहुजा यांनी संगीतबद्ध केला आहे. आधुनिक हिप-हॉप, पंजाबी तडका असलेले हे गाणे हनुमानकिंद, जास्मिन सँडलास, सुधीर यदुवंशी, शाश्वत सचदेव, मुहम्मद सादिक आणि रणजीत कौर यांनी गायले आहे. 'ना दे दिल परदेसी नु' खूप हिट झालं आहे. आता या चित्रपटाकडून प्रेक्षकांना खूप अपेक्षा आहेत. 'धुरंधर' हा चित्रपट ५ डिसेंबर रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. 'धुरंधर' हा आगामी हिंदी भाषेतील स्पाय अ‍ॅक्शन थ्रिलर चित्रपट असून आदित्य धर यांनी लिहिलेला आणि दिग्दर्शित केला आहे. या चित्रपटाची निर्मिती ज्योती देशपांडे, आदित्य धर ,लोकेश धर ,जिओ स्टुडिओज आणि बी६२ स्टुडिओजच्या बॅनरखाली केली गेली आहे.

