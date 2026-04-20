मुकेश खन्ना यांनी रणवीर सिंगबद्दल केलं विधान, 'शक्तिमान' पात्रासाठी अभिनेता अयोग्य
मुकेश खन्ना यांनी आता रणवीर सिंगबद्दल एक विधान केलं आहे. त्यांनी सांगितलं की,अभिनेता 'शक्तिमान' या भूमिकेसाठी अयोग्य आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 20, 2026 at 11:53 AM IST
हैदराबाद : 'शक्तिमान' या सुपर हिरोवर आधारित एक चित्रपट तयार केला जात आहे. अनेक दिवसांपासून हेच ऐकायला मिळत आहे. चार वर्षांपूर्वी शक्तिमानवर आधारित चित्रपटाची घोषणा करण्यात आली होती. या बातमीनं सर्वांना आनंद झाला होता, कारण हा चित्रपट दशकातील पिढीसाठी खूप विशेष ठरेल. जेव्हा चित्रपटाची घोषणा झाली, तेव्हा मुख्य भूमिकेसाठी रणवीर सिंगचं नाव घेतलं जात होतं. चित्रपटात रणवीर सिंग शक्तिमानची भूमिका साकारणार असल्याची अफवा पसरली होती. यावर शक्तिमानच्या भूमिकेत खूप लोकप्रिय असलेल्या मुकेश खन्ना यांनी या चित्रपटाच्या कास्टिंगचा विरोध केला.
मुकेश खन्ना यांनी सांगितली महत्वाची गोष्ट : मुकेश खन्ना यांची आधीपासून भूमिका ठाम आहेत की, ते रणवीर सिंगला चित्रपटात शक्तिमानची भूमिका साकारू देणार नाहीत. त्यानं रणवीर सिंग स्टारर 'धुरंदर' याचेही कौतुक केलंय. मात्र त्यांना रणवीर हा सुपरहिरो सारखा वाटत नाही, असं मुकेश खन्ना यांनी सांगतलंय. दिलेल्या एका मुलाखतीत, मुकेश खन्ना यांनी म्हटलं की, "तो एक उत्कृष्ट अभिनेता आहे आणि त्याची ऊर्जा अविश्वसनीय आहे, तरीही शक्तिमानची भूमिका साकारण्यासाठी केवळ प्रतिभेपेक्षा आणखी काहीतरी लागते. तुम्हाला फक्त एक अभिनेता नाही, तर एक चेहरा हवा असतो. पृथ्वीराज चौहान यांच्यासारखे ऐतिहासिक व्यक्तिमत्व पडद्यावर अक्षय कुमारनं विग आणि पोशाख घालूनही तो त्यांच्यासारखा दिसू शकला नाही. जेव्हा मी ऐतिहासिक व्यक्तिरेखा साकारल्या, तेव्हा मला तयार होण्यासाठी दीड तास लागायचा आणि मी सात इंची मुकुटही घालत होतो."
मुकेश खन्ना यांचा हट्ट : याशिवाय मुकेश खन्ना यांच्या हट्टीपणामुळं त्यांना नुकसान असल्याचं देखील समोर आलंय. त्यानं पुढं सांगितलं, "हे माझं नुकसान आहे. माझं कोटींचं नुकसान होत आहे, कारण सोनी हा चित्रपट पुढं नेण्यास तयार आहे. मात्र मी सांगितलंय की, मला कलाकारांची निवड मान्य नाही. त्यांना एक स्टार हवा आहे, मी नाही. जर मला विचारलं गेलं, तर मी देशभरात ऑडिशन घेईल. यानंतर एक देखणा, साधा आणि दयाळू अभिनेता शोधून काढणार. मला वाटतं की आजपर्यंत कोणताही अभिनेता अशी प्रतिमा तयार करू शकला नाही, की तो शक्तिमान बनू शकेल. आता या चित्रपटाच्या समोरील अपडेटवर अनेकजण वाट पाहताना दिसत आहेत.