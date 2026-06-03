'डॉन 3' संदर्भात असहकार्याचा निर्देश दिल्यानंतर रणवीर सिंगनं एफडब्ल्यूआयसीईला कायदेशीर नोटीस पाठवली
एफडब्ल्यूआयसीईनं 'डॉन 3' संदर्भात असहकार्याचा निर्देश दिल्यानंतर रणवीर सिंगनं एक मोठी कारवाई केली आहे. अभिनेत्यानं संस्थेला कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 3, 2026 at 10:16 AM IST
हैदराबाद : अभिनेता फरहान अख्तरसोबतच्या 'डॉन 3'साठी निर्माण झालेल्या असहकार्य वादामुळं रणवीर सिंग सध्या चर्चेत आहे. फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईजनं (FWICE) अभिनेत्याविरुद्ध असहकार्याची नोटीस बजावल्यानंतर हे प्रकरण अधिकच तापलंय. FWICE च्या या नोटीसमुळं हिंदी चित्रपटसृष्टीत खूप चर्चा होत आहे. अनेक सेलिब्रिटी अभिनेते सध्या रणवीरच्या समर्थनार्थ पुढं आले आहेत. चित्रपट निर्माते टी. पी. अग्रवाल यांनी तर फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईजविरुद्ध हे प्रकरण न्यायालयात नेले आहे. तसेच मीडिया रिपोर्टनुसार 2 जून रोजी फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईजला रणवीरनं कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. या नोटीसद्वारे, अभिनेत्यानं एफडब्ल्यूआयसीईनं जारी केलेल्या असहकार निर्देशाला आव्हान दिलंय. यात असा युक्तिवाद केला आहे की, चित्रपट कामगार संघटनेला या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचा कोणतेही अधिकार नाहीत. मात्र, नोटीसमध्ये आणखी कुठल्या मागण्या केल्या आहेत, याबद्दल अद्याप खुलासा झालेला नाही.
कंगना रणौतनं दिली प्रतिक्रिया : यानंतर या वादावर स्पष्टीकरण देण्यासाठी FWICEनं 3 जून रोजी पत्रकार परिषद बोलावली आहे. दरम्यान याविषयावर आज पत्रकार परिषदमध्ये चर्चा होणार आहे. तसेच याविषयी अभिनेत्री कंगना रणौतनं तिचा आगामी चित्रपट 'भारत भाग्य विधाता'वर चर्चा करत असताना रणवीरला पाठिंबा देत भाष्य केलंय. तिनं म्हटलं, "सर्वांनी माझ्यावर बंदी घातली आहे. जेव्हा तुमचा दर्जा वाढतो, त्यावेळी तुमचे शत्रूही वाढतात. त्यामुळं तुमच्या शत्रूंशिवाय तुमचा दर्जा वाढणं अशक्य आहे. म्हणून, त्यांनी त्यांच्या स्वतःच्या दर्जाचा विचार केला पाहिजे. तुमच्या दर्जाबरोबर तुमचे विरोधकही वाढतात, पण तुम्ही घाबरून किंवा गोंधळून जाऊ नये. आव्हाने ही यशाचा एक नैसर्गिक भाग आहेत आणि त्यामुळं कोणीही निराश होऊ नये. जेव्हा तुम्ही आयुष्यात पुढं जाऊ लागतात, तेव्हा तुमच्या मार्गात अनेक अडथळे येत असतात. प्रत्येक गोष्ट नेहमीच सोपी असू शकत नाही. हरकत नाही. सर्व काही ठीक आहे. शेवटी सर्व काही व्यवस्थित होत असते."
'डॉन 3' चित्रपटाबद्दल वाद : दरम्यान फरहान अख्तर दिग्दर्शित आणि निर्मित 'डॉन 3' या चित्रपटाचे शूटिंग सुरू होण्याच्या काही दिवसापूर्वी रणवीर सिंगनं यामधून माघार घेतला होता. यानंतर चित्रपट पूर्व-निर्मितीसाठी लागलेला खर्चचा हवाला देत, निर्मिती संस्थेनं अंदाजे 40-45 कोटी रुपयांच्या नुकसानीचा दावा केला आहे. यानंतर फरहान अख्तरनं रणवीर सिंगविरुद्ध एफडब्ल्यूआयसीईकडे तक्रार केली होती. नंतर अभिनेत्याविरुद्ध असहकाराचा आदेश जारी करण्यात आला. सर्व संलग्न सदस्य संघटनांनी रणवीर सिंगचा समावेश असलेल्या कोणत्याही प्रोजेक्ट्सवर काम न करण्याचे घोषीत केले. दरम्यान 'डॉन 3 या चित्रपटाची घोषणा 2023मध्ये झाली होती, तसेच या चित्रपटाचा टीझर देखील रिलीज करत, रणवीर सिंग 'डॉन' फ्रँचायझीचा नवा चेहरा असल्याचं सांगण्यात आलं होतं.