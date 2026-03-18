रणवीर सिंग अभिनीत 'धुरंधर 2'ची ॲडव्हान्स बुकिंग , पाहा किती तिकिटे विक्री केली
रणवीर सिंग स्टारर 'धुरंधर 2' हा चित्रपट खूप जास्त चर्चेत आहे. या चित्रपटानं ॲडव्हान्स बुकिंगमध्ये किती कमाई केली याबद्दल आता आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 18, 2026 at 10:01 AM IST
हैदराबाद : 'धुरंधर: द रिव्हेंज'च्या ॲडव्हान्स बुकिंगला देशभरातून उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. दरम्यान सुरुवातीच्या तिकीट विक्रीवरून असे संकेत मिळत आहेत की, प्रदर्शनापूर्वीच्या मागणीच्या बाबतीत हा चित्रपट सर्वात मोठ्या हिंदी ओपनर्सपैकी एक बनू शकतो. चित्रपट व्यापार क्षेत्रातील सूत्रांनुसार, रणवीर सिंग स्टारर चित्रपटानं देशभरातील मल्टिप्लेक्स चेनमध्ये पहिल्या दिवशी आणि पेड प्रिव्ह्यू शो मिळून जवळपास सहा लाख तिकिटे विकली आहेत. या आकडेवारीमुळं हा चित्रपट, गेल्या काही वर्षांतील हिंदी चित्रपटांमध्ये सर्वाधिक ॲडव्हान्स बुकिंग मिळवणाऱ्या चित्रपटांपैकी एक ठरला आहे. देशातील सर्वात मोठी मल्टिप्लेक्स चेन असलेल्या पीव्हीआर आयनॉक्समध्ये बुकिंगमध्ये विशेषतः मोठी वाढ दिसून आली आहे. इंडस्ट्री ट्रॅकर सॅकनिल्कनं दिलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, या चित्रपटानं फक्त याच चेनमध्ये ॲडव्हान्स विक्रीत दीड लाख तिकिटांचा टप्पा ओलांडला आहे. इंडस्ट्री ट्रॅकर्सच्या मते, पीव्हीआर आयनॉक्समध्ये कोणत्याही बॉलिवूड चित्रपटासाठी आतापर्यंत नोंदवलेले हे सर्वाधिक प्रीमियर डे ॲडव्हान्स बुकिंग आहे.
'धुरंधर: द रिव्हेंज' ॲडव्हान्स बुकिंग : चित्रपट व्यापार विश्लेषकांच्या मते, ही दमदार सुरुवात सीक्वेलबद्दलची प्रचंड उत्सुकता दर्शवते. मुंबई, दिल्ली-एनसीआर, बंगळूर आणि हैदराबाद यांसारख्या मल्टिप्लेक्सची मोठी संख्या असलेल्या बाजारपेठांमध्ये विशेषतः जास्त मागणी नोंदवली जात आहे, जिथे अनेक प्रीमियम-फॉर्मेट आणि लेट-नाईट शो वेगानं भरत आहेत. बुकिंग सहा लाख तिकिटांच्या आकड्याच्या जवळ पोहोचल्यानं, हा चित्रपट आता गेल्या काही वर्षांतील काही मोठ्या हिंदी ब्लॉकबस्टर चित्रपटांनी स्थापित केलेल्या विक्रमाच्या जवळ पोहोचत आहे. देशभरातील मल्टिप्लेक्स साखळ्यांमध्ये ॲडव्हान्स बुकिंगमध्ये 7 लाखापेक्षा जास्त तिकिटे विक्री केली आहे. 'बाहुबली 2: द कन्क्लुजन'च्या हिंदी आवृत्तीचा विक्रम देखील मोठा आहे. तसेच या व्यतिरिक्त या चित्रपटांनी देखील ॲडव्हान्स बुकिंग चांगली कामगिरी केली होती. यात 'जवान' (5.57 लाख तिकिटे), 'पठाण' (5.56 लाख), 'केजीएफ: चॅप्टर 2' (हिंदी - 5.15 लाख) आणि 'ॲनिमल' (4.60 लाख तिकिटे) यांचा समावेश आहे.
कधी होईल रिलीज : तसेच 'धुरंधर 2'च्या बाबतीत मात्र, निर्मात्यांनी अधिकृत प्रदर्शनाच्या एक दिवस आधीच अनेक 'पेड प्रिव्ह्यू' शोज आयोजित करण्याचे नियोजन केले आहे. या शोजची तिकिटे पहिल्या दिवसाच्या बुकिंगसोबतच विक्रीसाठी खुली करण्यात आली होती. या निर्णयाचाही चित्रपटाच्या एकूण ॲडव्हान्स बुकिंग विक्रीच्या आकडेवारीमध्ये महत्त्वपूर्ण वाटा राहिला आहे. प्रदर्शनाची तारीख जसजशी जवळ येत आहे आणि तिकिटांची विक्री वेगानं सुरू आहे, हे पाहता असा अंदाज वर्तवला जात आहे की, प्रदर्शनाच्या पहिल्याच दिवशी सर्वाधिक ॲडव्हान्स बुकिंग मिळवणारा हिंदी चित्रपट म्हणून 'धुरंधर 2' नक्कीच विक्रमांच्या यादीत आपले स्थान पहिल्या क्रमांकावर करेल. 'धुरंधर 2' हा चित्रपट 19 मार्च रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटात रणवीर सिंग, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, सारा अर्जुन आणि राकेश बेदी यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारल्या आहेत. चित्रपटाच्या दुसऱ्या भागात, रणवीर पुन्हा एकदा 'जसकिरत सिंग रंगी' (ज्याला 'हमजा अली माझारी' म्हणूनही ओळखले जाते) ही भूमिका साकारताना दिसणार आहे. हा चित्रपट या पात्राच्या भूतकाळाचा आणि त्याला 'अंडरकव्हर इंटेलिजन्स'च्या (गुप्तचर मोहिमांच्या) विश्वात घेऊन जाणाऱ्या घटनांचा सखोल वेध घेणार आहे.
