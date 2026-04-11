अनंत अंबानीच्या वाढदिवशी 'हे' स्टार्स भजन आणि किर्तनामध्ये झाले तल्लीन, व्हिडिओ व्हायरल...

अनंत अंबानीच्या वाढदिवसाच्या सोहळ्यात सिनेसृष्टीतील स्टार्स त्यांच्या भव्य पार्टीमध्ये सहभागी झाले. आता सोशल मीडियावर अनेक व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत.

अनंत अंबानीचा वाढदिवस (Photo - ANI)
Published : April 11, 2026 at 11:30 AM IST

हैदराबाद : जामनगरमध्ये झालेल्या अनंत अंबानीच्या भव्य 31व्या वाढदिवसाच्या सोहळ्याची झलक सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. आता या कार्यक्रमामध्ये अनेक स्टार्सनं हजेरी लावली होती. अनंतची वाढदिवसाची पार्टीची भव्यता पाहून सोशल मीडियावर अनेकजण चर्चा करताना दिसत आहेत. त्याच्या पार्टीमध्ये चित्रपटसृष्टीतील स्टार्स आणि नामांकित व्यक्ती आले होते. दरम्यान व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओत, अनंत अंबानी, त्याची पत्नी राधिका मर्चंट आणि वडील मुकेश अंबानी यांच्याबरोबर, पुस्तकांच्या थीमवर आधारित असलेला केक कापताना दिसत आहे. या केकवर अनंत अंबानींच्या नवीन उपक्रमाचे, 'वंतारा युनिव्हर्सिटी'चं चित्रण आहे.

रणवीरपासून गौरी खानपर्यंत यांनी अनंतच्या वाढदिवसाचा घेतला आनंद : अनंत अंबानीच्या वाढदिवसामधील आणखी एक व्हिडिओ समोर आला आहे, यामध्ये सर्वजण 'राधे-राधे'चा जप करत आहेत. या व्हिडिओमध्ये अंबानी कुटुंब आणि त्यांचे पाहुणे कृष्णाच्या भक्तीमध्ये तल्लीन असल्याचे दिसत आहेत. सर्व स्टार्स भजनात सहभागी झाले असून त्यांचे व्हिडिओ आता समोर आले आहेत. व्हिडिओची सुरुवात नीता अंबानींपासून होत असून त्या हात जोडून कृष्ण-राधेच्या भक्तीत तल्लीन झाल्याच्या दिसत आहेत. यानंतर राधिका मर्चंट वीर पहाडियांच्या शेजारी बसून आहे. ती देखील त्या क्षणात पूर्णपणे मग्न झाली असल्याची दिसत आहे. याशिवाय मुकेश अंबानी हे देखील श्रद्धानं प्रार्थनेत करत आहेत. तसेच रणवीर सिंग नीता अंबानींच्या शेजारी हात जोडून बसून व्हिडिओत दिसत आहे. दरम्यान व्हिडिओमध्ये शाहरुख खानची पत्नी गौरी खान आणि त्यांचा मुलगा अबराम खान हेही शांतपणे भजन-कीर्तनात मग्न आहेत.

अनन्या पांडे (Ananya pandey post)

जान्हवी कपूरनं गरबा नृत्य केलं सादर : याशिवाय व्हिडिओच्या शेवटी पारंपरिक वेशभूषेत असलेली जान्हवी कपूर गरबा नृत्य सादर करताना दिसत आहे. 'धुरंधर 2' अभिनेता रणवीर सिंगही यात सामील झाला आहे. रणवीर सिंग, गौरी खान आणि जान्हवी कपूर यांनी अनंत अंबानींच्या वाढदिवसाच्या पार्टीत गरबा नृत्य केल्याचे व्हिडिओही सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. तसेच अनन्या पांडेनं अनंतच्या वाढदिवसाच्या सेलिब्रेशनची एक झलक आपल्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर शेअर केली आहे. आता अनेकांना या पार्टीमधील व्हिडिओ पसंत येत आहेत.

