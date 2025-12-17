रणवीर सिंग स्टारर 'धुरंधर' होईल 'या' दिवशी ओटीटीवर रिलीज, वाचा सविस्तर...
आदित्य धर दिग्दर्शित 'धुरंधर' हा चित्रपट आता लवकरच ओटीटीवर रिलीज होणार असल्याची माहिती आता समोर आली आहे.
Published : December 17, 2025 at 2:23 PM IST
मुंबई : रणवीर सिंगचा 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालत आहे. चित्रपटाची ओटीटी रिलीज तारीख जाणून घेण्यासाठी लोक खूप उत्सुक आहेत. 'धुरंधर' त्याच्या नावाप्रमाणेच वादळाप्रमाणे बॉक्स ऑफिसवर कामगिरी करत आहे. हा नवीन रेकॉर्ड तोडत आहे. आदित्य धर दिग्दर्शित हा स्पाय अॅक्शन चित्रपट रिलीज झाल्यापासून चर्चेत आहे. या चित्रपटामधील गाणी देखील खूप गाजली आहेत. भारतात ४०० कोटींपेक्षा जास्त आणि जगभरात ५०० कोटींपेक्षा जास्त कमाई करणारा चित्रपट आहे. आता या चित्रपटाच्या ओटीटी रिलीजची माहितीही समोर आली आहे. थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाल्यानंतर हा चित्रपट कुठल्या दिवशी आणि कुठे ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होईल याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
'धुरंधर' कधी येईल ओटीटीवर : ओटीटी प्लॅटफॉर्म नेटफ्लिक्सनं चित्रपट निर्मात्यांशी मोठ्या रकमेमध्ये हक्कांसाठी करार केला आहे. हा चित्रपट जानेवारी २०२६मध्ये प्रदर्शित होईल. दरम्यान निर्मात्यांनी आणि प्लॅटफॉर्मनं अद्याप याबद्दल अधिकृतपणे वृत्त जाहीर केले नाही. समोर आलेल्या माहितीनुसार नेटफ्लिक्सनं चित्रपटाचे डिजिटल हक्क १३० कोटींना विकत घेतले आहेत. याशिवाय रणवीर सिंगच्या चित्रपटासाठी हा आतापर्यंतचा सर्वात महागडा करार ठरला आहे. 'धुरंधर'चा बॉक्स ऑफिसवर प्रचंड कमाई करत आहे. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर दररोज नवीन रेकॉर्ड मोडत आहे. बॉक्स ऑफिसवर 'धुरंधर'नं २८ कोटींच्या कलेक्शनसह सुरुवात केली. या चित्रपटाची एकूण कमाई भारतात ४१५.५५ झाली आहे.
'धुरंधर' चित्रपटाबद्दल : आदित्य धर दिग्दर्शित 'धुरंधर' चित्रपटामध्ये अक्षय खन्नानं रहमान डकैतची भूमिका केली आहे. या चित्रपटासाठी अक्षय खन्नाचं खूप कौतुक केलं जात आहे. 'धुरंधर'मध्ये रणवीर सिंग आणि सारा अर्जुननं हे स्टार्स प्रमुख भूमिकेत आहेत. या चित्रपटामध्ये अर्जुन रामपाल आणि संजय दत्त यांच्याही महत्वाच्या भूमिका आहेत. 'धुरंधर' हा चित्रपट ५ डिसेंबर रुपेरी पडद्यावर प्रदर्शित झाला. 'धुरंधर' येणाऱ्या काळामध्ये आणखी जोरदार कमाई करेल असं अशी अपेक्षा केली जात आहे. या चित्रपटामधील अनेक दृष्य देखील खूप सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत.
