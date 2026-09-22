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राणी मुखर्जीची आई कृष्णा मुखर्जी यांचं वयाच्या 75व्या वर्षी निधन...

राणी मुखर्जीची आई कृष्णा मुखर्जी यांचं निधन झाल्याचं समोर आलं आहे. आता यश राज फिल्म्सनं मंगळवारी दुपारी निवेदन जारी केलं आहे.

Rani Mukerji
राणी मुखर्जी (Photo: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 22, 2026 at 4:20 PM IST

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हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेत्री राणी मुखर्जीची आई, कृष्णा मुखर्जी, यांचं निधन झाल्याची बातमी समोर आली आहे. वयाच्या 75 व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. कृष्णा मुखर्जी यांच्या निधनामुळं कुटुंब आणि प्रियजनांना मोठा धक्का बसला आहे. या कठीण काळात कुटुंबीयांनी गोपनीयतेची विनंती केली आहे. कुटुंबीयांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे , "जड अंतःकरणानं आम्ही कळवत आहोत की, राणी मुखर्जी यांच्या आई, श्रीमती कृष्णा मुखर्जी 75व्या, यांचे मंगळवारी दुपारी निधन झाले."

राणी मुखर्जीच्या आईचं निधन : यानंतर त्यानं निवेदनात पुढं म्हटलं आहे, "कुटुंब तुमच्या प्रेम, प्रार्थना आणि पाठिंब्याबद्दल अत्यंत आभारी आहे आणि या अत्यंत दुःखद काळात त्यांच्या गोपनीयतेचा आदर करण्याची विनंती करत आहे." दरम्यान ही माहिती राणी मुखर्जीचे पती आदित्य चोप्रा यांची कंपनी, यश राज फिल्म्सनं मंगळवारी दुपारी दिली आहे. तसेच कृष्णा मुखर्जीनं राणीला तिच्या संपूर्ण कारकि‍र्दीत अनेकदा प्रोत्साहन दिलं आहे. अभिनेत्री अनेकदा आपल्या अभिनेत्री बनण्याचं श्रेय तिच्या आईला दिले आहे. एका मुलाखतीमध्ये राणी सांगितलं होतं की, "मी अभिनेत्री होण्याचा निर्णय कधीच घेतला नाही. माझ्या आईनं माझ्यासाठी तो निर्णय घेतला. आम्ही लहान असताना तो काळ वेगळा होता. आजच्यासारखा नव्हता."

Yash Raj Films
यश राज फिल्म्स (Instagram Post)

कृष्णा मुखर्जी यांच्याबद्दल : कृष्णा मुखर्जी या बंगाली आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीत सक्रिय होत्या. आपल्या कारकिर्दीत त्यांनी पार्श्वगायिका म्हणून काम केलं. त्यांनी 'मोमेर आलो', 'हैवान', 'तिसरी आँख' आणि 'तोमार रक्ते आमार सोहाग' या चित्रपटांसाठी काम केलं आहे. दरम्यानं कृष्णा मुखर्जी यांचं लग्न चित्रपट निर्माते राम मुखर्जी यांच्याशी झालं होतं. त्यांनी अनेक चित्रपटांचे दिग्दर्शन आणि निर्मिती केली आहे. दरम्यान राणी मुखर्जी आणि चित्रपट निर्माते राजा मुखर्जी ही त्यांची मुले आहेत. तसेच राम मुखर्जी, यांचे 2017 मध्ये निधन झाले. राणी तिच्या आई-वडिलांच्या खूप जवळ होती. सध्या सोशल मीडियावर अनेक स्टार्स कृष्णा मुखर्जी यांना श्रद्धांजली वाहत आहेत.

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