हिंदी चित्रपटसृष्टीत अभिनेत्री घनिष्ठ मैत्रीण का असू शकत नाही ? राणी मुखर्जीनं केला खुलासा...
हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेत्रींच्या मैत्रीच्या नात्याबद्दल राणी मुखर्जीनं भाष्य केलं आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 12, 2026 at 11:03 AM IST
हैदराबाद : हिंदी चित्रपसृष्टीतील अभिनेत्री राणी मुखर्जीनं एकदा स्पष्ट केलं होतं की, तिच्या मते दोन अभिनेत्री 'खऱ्या अर्थाने' मैत्रिणी का असू शकत नाहीत. करीना कपूरबरोबर' कॉफी विथ करण' या कार्यक्रमात सहभागी झाली असताना, सूत्रसंचालक आणि चित्रपट निर्माता करण जोहरनं राणीला विचारल, "दोन अभिनेत्री खऱ्या अर्थाने चांगल्या मैत्रिणी असू शकतात, यावर तुमचा विश्वास आहे का?" यावर राणीनं सांगितलं की, "दुसऱ्या अभिनेत्रीबरोबर तसे शक्य नाही. म्हणजे, खूप जवळच्या मैत्रिणी होणं शक्य नाही."
राणी मुखर्जीनं व्यक्त केल्या भावना : आपल्या उत्तरामागचे कारण स्पष्ट करताना तिनं अभिनेत्री पुढं सांगितलं की, "मी असं का म्हणते की, अभिनेत्री मैत्रिणी असू शकत नाहीत, याचे कारण म्हणजे प्रत्येक अभिनेत्रीचा करिअरचा आलेख वेगळा असतो. उदाहरणार्थ, मी एका विशिष्ट पद्धतीनं सुरुवात केली आणि माझा प्रवास एका विशिष्ट पद्धतीनं संपेल. करीनाचा करिअरचा आलेख वेगळा आहे. त्यामुळं, आमच्या दोघांचा करिअरचा आलेख सारखा असू शकत नाही. कदाचित मी विशिष्ट प्रकारचे चित्रपट करेन, तर ती वेगळ्या प्रकारचे चित्रपट करेल. पण, जर तिचा एखादा चित्रपट हिट झाला, तर याचा अर्थ माझ्या बाबतीत काहीतरी चुकीचे घडत आहे असा होत नाही. तसेच, जर माझा एखादा चित्रपट हिट झाला, तर तिच्या बाबतीत काहीतरी बिघडले आहे असा अर्थ होत नाही. त्यामुळं, आम्ही मैत्रिणी असू शकतो आणि एकाच चित्रपटसृष्टीत टिकून राहू शकतो, कारण इथे प्रत्येकासाठी भरपूर काम उपलब्ध आहे."
राणी आणि करीना यांनी केलं 'या' चित्रपटांमध्ये एकत्र काम : या दोघांच्या व्यावसायिक सहकार्याची सुरुवात 2001मध्ये करण जोहरच्या 'कभी खुशी कभी गम...' या चित्रपटापासून झाली. या ब्लॉकबस्टर चित्रपटात करीनानं 'पूजा' (पू) ची भूमिका साकारली होती, तर राणी मुखर्जीनं 'नैना' नावाचं पात्र साकारून कॅमियो केला होता. त्यानंतरच्या वर्षी, म्हणजेच 2002 मध्ये,या दोघांनी 'मुझसे दोस्ती करोगे!' या रोमँटिक चित्रपटासाठी एकत्र आल्या. या चित्रपटात हृतिक रोशननं मुख्य भूमिकेत काम केलं होतं. 2003मध्ये प्रदर्शित झालेल्या जे. पी. दत्ता यांच्या 'एलओसी कारगिल' या चित्रपटातही या दोघी एकत्र आल्या होत्या. यानंतर दिग्दर्शक मणि रत्नम यांच्या 2004मध्ये 'युवा' या चित्रपटात राणी आणि करीना यांनी एकत्र काम केलं. दोघीही शेवटी 'तलाश: द आन्सर लाइज विदिन' या सायकॉलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर चित्रपटात दिसल्या होत्या. या चित्रपटात आमिर खाननं मुख्य भूमिकेत काम केलं होतं.