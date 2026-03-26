राणी मुखर्जी स्टारर 'मर्दानी 3' होईल ओटीटीवर रिलीज...
राणी मुखर्जी अभिनीत 'मर्दानी 3' चित्रपट ओटीटीवर रिलीज होणार आहे. हा चित्रपट कधी आणि कुठे पाहावा यासाठी बातमी वाचा...
Published : March 26, 2026 at 3:51 PM IST
हैदराबाद : हिंदी सिनेसृष्टीतील अभिनेत्री राणी मुखर्जी स्टारर 'मर्दानी 3' हा चित्रपट खूप चर्चेत होता. या चित्रपटात अभिनेत्रीनं शिवानी शिवाजी रॉयची भूमिका केली आहे. तिच्या या भूमिकेमुळं सोशल मीडियावर चांगलीच खळबळी उडाली होती. या चित्रपटाचे पहिले दोन भाग खूप प्रेक्षकांनी पसंत केले होते. या चित्रपटाचा तिसऱ्या भागानं बॉक्स ऑफिसवर फारशी कमाई केली नाही. हा चित्रपट 30 जानेवारी रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला होता. चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाल्यानंतर, 'मर्दानी 3' हा ओटीटीवर रिलीज होण्यासाठी सज्ज आहे. आता हा चित्रपट चित्रपटगृहांमध्ये तुम्ही पाहू शकले नसाल तर तुम्हाला राणीची अॅक्शन घरी बसून पाहायला मिळणार आहे.
'मर्दानी 3' लवकरच होईल ओटीटीवर रिलीज : राणी मुखर्जीचा 'मर्दानी 3' उद्या, 27 मार्चपासून नेटफ्लिक्सवर स्ट्रीम होत आहे. नेटफ्लिक्स इंडियाच्या अधिकृत अकाऊंटनं गुरुवारी सोशल मीडियावर चित्रपटातील राणीचा एक फोटो पोस्ट करून चित्रपटाच्या ओटीटी प्रदर्शनाची घोषणा केली. यात त्यांनी लिहिलं, "गुन्हेगारांचे वाईट दिवस सुरू झाले आहेत. सिंहिण शिकारीसाठी येत आहे. 27 मार्चला नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित होणारा 'मर्दानी 3' पाहा." दरम्यान 'मर्दानी 3'च्या ओटीटी रिलीजच्या बातमीनं चाहते आनंदित झाले आहेत. ओटीटीवर या चित्रपटाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल, असं आता यूजर्सच्या प्रतिक्रियेवरून दिसत आहे.
'मर्दानी 3' चित्रपट : 'मर्दानी 3'चं दिग्दर्शन अभिराज मिनावाला यांनी केलं आहे. या चित्रपटाची यशराज फिल्म्सच्या बॅनरखाली आदित्य चोप्रा यांनी निर्मिती केली आहे. राणी मुखर्जीच्या 'मर्दानी 3'ची सुरुवात बुलंदशहरमध्ये होते, जिथे मुलींचे अपहरण होत असते. अम्मा मुलींचे अपहरण करणारी एक टोळी चालवत असून ती एक दिवस एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मुलीचे अपहरण करते, ज्यानंतर या केसवर राणी मुखर्जी तपास सुरू करते. या अपहरणांमागे अत्यंत भयानक कृत्य ही टोळी करत असते. या चित्रपटाचा शेवट अंगावर काटा आणणारा आहे. दरम्यान या चित्रपटानं सॅकनिल्कनुसार जगभरात 76.20 कोटी रुपयांची कमाई केली. तसेच 'मर्दानी 2'नं जगभरात 67 कोटी रुपयांची कमाई केली होती. याशिवाय या चित्रपटाच्या पहिल्या भागानं म्हणजेच 'मर्दानी'नं 2014 मध्ये प्रदर्शित झाल्यावर 59.30 कोटी रुपयांचा व्यवसाय केला होता.