राणी मुखर्जीनं केली चित्रपटसृष्टीत 30 वर्ष पूर्ण, पोस्ट झाली व्हायरल...

बॉलिवूड अभिनेत्री राणी मुखर्जीनं सोशल मीडियावर एक मोठी पोस्ट शेअर केली आहे. अभिनेत्रीनं तिच्या प्रवासाबद्दल काही विशेष गोष्टी शेअर केल्या आहेत.

Published : January 12, 2026 at 1:37 PM IST

मुंबई : अभिनेत्री राणी मुखर्जीनं मनोरंजन क्षेत्रात तीन दशके घालवली आहेत. सोमवारी एका दीर्घ पोस्टमध्ये राणीनं तिच्या प्रवासाबद्दल विचार व्यक्त केला आहे. यामध्ये तिनं सांगितलं " 30 वर्षे, विचार करणे आश्चर्यकारक आहे. पण हे देखील खरे आहे की, जेव्हा तुम्ही तुम्हाला जे आवडते ते करता, तेव्हा त्या कामाची तुमची भूक आणखी वाढते. 30 वर्षांपूर्वी, मी पहिल्यांदाच सेटवर पाऊल ठेवले. अभिनेत्री बनण्याची कोणतीही योजना नव्हती, मला प्रत्यक्षात आणायचे होते असे स्वप्नही ते नव्हते. ते असे काहीतरी होते ज्यानं मला शोधले. आणि मग मी त्याच्या प्रेमात पडले...." आताही तीन दशके घालवल्यानंतर, राणी अजूनही पहिल्यांदाच कॅमेऱ्यासमोर उभी राहण्याइतकी मोठी होत आहे. तिनं पुढं सांगितलं, "माझ्या मनात अजूनही ती असुरक्षित मुलगी आहे. जेव्हा मी कॅमेऱ्यासमोर उभी राहते, तेव्हा मला असे वाटते की, मी संवाद विसरले आहे." ती म्हणते, कोणतीही योजना नव्हती, तिनं उत्सुकतेपोटी चित्रपटसृष्टीत पाऊल ठेवलं.

राणी मुखर्जीनं शेअर केली पोस्ट : राणीच्या या पोस्टमधील मुख्य संदेश काय आहेत ते पाहूया. राणी म्हणते, "राजा की आयेगी बारात'नं तिला शिकवलं की, चित्रपटांमध्ये ग्लॅमर नाही तर जबाबदारी प्रथम येते. त्या चित्रपटानं राणीला अभिनेत्री म्हणून घडवले. नव्वदच्या दशकात राणीची कारकीर्द आणखी उजळली. प्रेक्षकांच्या प्रेमानं ती भारावून गेली. प्रेक्षकांच्या मनात हिंदी चित्रपट किती जागा व्यापते, हे तिला समजले. तिला त्या जुन्या काळात परत जायचे होते. 'साथिया' हा चित्रपट राणीच्या कारकिर्दीतील एक महत्त्वाचा टप्पा होता. अभिनेत्रीच्या मते, तिला पडद्यावर परिपूर्ण व्हायचे नव्हते, मात्र खरे सांगायचे तर, त्या भावनेतूनच ती 'हम तुम' सारख्या चित्रपटांमध्ये तिचे 100 टक्के योगदान देऊ शकली. 'साथिया' आणि 'हम तुम'मधील दोन महिला पात्रांच्या परस्परविरोधी स्वभावामुळं राणीला अभिनेत्री म्हणून अधिक मजबूत बनवले. 2000 हे वर्ष राणीसाठी आणखी एका कारणासाठी महत्त्वाचे आहे आणि ते म्हणजे, संजय लीला भन्साळींचा 'ब्लॅक' याच काळात प्रदर्शित झाला. राणीच्या शब्दात, "ब्लॅक'नं मला शिकवले आहे की, शांततेतही एक आवाज असतो आणि अभिनय फक्त करण्याबद्दल नाही, तर तुम्हाला त्या पात्राचे ऐकण्याची देखील आवश्यकता आहे."

30 वर्षांचा प्रवास : राणीनं संदेशात समाजातील महिलांना येणाऱ्या प्रतिकूल परिस्थितींबद्दल सांगितलं आहे. ती म्हणते की, तिला अशा सर्व गोष्टी करायच्या आहेत, ज्या एका महिलेसाठी आव्हानात्मक आहेत. म्हणूनच 'नो वन किल्ड जेसिका' किंवा 'मर्दानी' सारख्या चित्रपटांमधील पोलिस अधिकाऱ्यांसारखी पात्रे राणीच्या मनाच्या खूप जवळचे आहेत. राणीच्या या 30 वर्षांच्या प्रवासात, तसेच चित्रपटातून अभिनयाकडे तिच्या संक्रमणात, तिच्या वैयक्तिक आयुष्यात आमूलाग्र बदल झाले आहेत. आदित्य चोप्राबरोबर लग्न, मुलगी होणे इत्यादी चित्रपटांनी तिच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडवून आणले आहेत. 'हिचकी' ते 'मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे' यासारख्या चित्रपटांनी राणीच्या कारकिर्दीला एका वेगळ्याच पातळीवर नेले आहे. प्रेक्षकांसाठी कथेचे महत्त्व खूप जास्त आहे हे तिला या चित्रपटामधून समजले. ती म्हणाली, "आईची भूमिका साकारल्यानं मला माझा पहिला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला आहे. मी निसर्गाच्या मार्गदर्शनावर विश्वास ठेवते. कदाचित मी ही भूमिका करण्यासाठी जन्माला आले आहे. म्हणूनच विश्वानं मला हा पुरस्कार दिला आहे. या सर्वांसाठी मी विश्वाला नमन करते."

राणीनं चाहत्यांचे मानले आभार : राणीच्या मते, तिच्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या दिग्दर्शकांना ती नमन करू इच्छिते. तिला इंडस्ट्रीतील तिच्या मैत्रिणींना, ज्यांनी तिला प्रेरणा दिली, त्या सर्व तंत्रज्ञांना, तिच्या चित्रपटांसाठी दिवसरात्र काम करणाऱ्या सर्व तंत्रज्ञांना नमन करायचे आहे. शेवटी, राणी म्हणाली, "जेव्हा मी या 30 वर्षांच्या प्रवासाकडे मागे वळून पाहते, तेव्हा मला बॉक्स ऑफिसवर यश आणि पुरस्कार दिसत नाहीत. मी त्या क्षणांकडे परत जाते. पावसात उभे राहणे, शूटिंग करणे, शॉट टेक दरम्यान हसणे आणि रडणे, आव्हानात्मक दृश्यांमध्ये रडणे इत्यादी आठवणींच्या पानांवर गर्दी करतात." त्यानंतर तिनं प्रेक्षकांचे आभार मानलं आणि सांगितले की, आजही ती स्वतःला इंडस्ट्रीमध्ये एक नवीन कलाकार मानते. तिला अधिक मेहनत करायची आहे, अधिक चित्रपट आव्हाने स्वीकारायची आहेत आणि या क्षणापासून तिला तिच्या आयुष्यातील एक नवीन अध्याय सुरू करायचा आहे. राणीच्या शब्दात, "मला प्रेक्षकांना नमन करायचे आहे. त्यांच्या प्रेमाशिवाय मी आज येथे नसती. प्रेक्षक आणि चाहत्यांशिवाय मी काहीच नाही."

