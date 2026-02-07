ETV Bharat / entertainment

‘रंग दे बसंती’ला रिलीज होऊन 20 वर्ष पूर्ण, स्पेशल स्क्रीनिंगमध्ये टीम उपस्थित

20 पूर्ण झाल्यानिमित्त राकेश ओमप्रकाश मेहरा दिग्दर्शित ‘रंग दे बसंती’च्या निर्मात्यांनी टीमला स्पेशल स्क्रीनिंगसाठी बोलावले.

Rang De Basanti screening
‘रंग दे बसंती’ स्क्रीनिंग (ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 7, 2026 at 5:22 PM IST

मुंबई - राकेश ओमप्रकाश मेहरा दिग्दर्शित 'रंग दे बसंती' हा चित्रपट आजही भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात प्रभावी चित्रपटांपैकी एक आहे. या चित्रपटानं फक्त फिल्ममेकिंगची भाषा बदलली नाही, तर सामाजिक जाणीवांशी निगडित कथा मांडण्याच्या शैलीलाही नवी दिशा दिली. आमिर खान, आर. माधवन, सिद्धार्थ सूर्यनारायण, सोहा अली खान, शर्मन जोशी, कुणाल कपूर,अनुपम खेर आणि अतुल कुलकर्णी यांसारख्या दमदार कलाकारांचा भूमिका असलेला हा चित्रपट आजही एक नेशनवाइड फेनोमेनन ठरला असून, आपल्या ताकदवान कथानकामुळं आणि निर्भीड मांडणीमुळं तो सतत चर्चेत राहतो आणि प्रेक्षकांशी खोलवर नाते जोडतो.

'रंग दे बसंती'ची स्पेशल स्क्रीनिंग : 30 जानेवारी रोजी होणारी ही स्पेशल स्क्रीनिंग माजी खासदार श्री. अजित पवार यांच्या अकाली निधनामुळं पुढं ढकलण्यात आली होती. या दु:खद घटनेबद्दल शोक व्यक्त करत निर्मात्यांनी सोशल मीडियावर कार्यक्रम पुढील तारखेला घेण्यात येणार असल्याची माहिती दिली आणि राज्य शोक काळात आपल्या संवेदनाही व्यक्त केल्या. त्यांच्या पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिले, "श्री. अजित पवार जी यांच्या अकाली निधनामुळं आणि त्यानंतर जाहीर करण्यात आलेल्या राज्य शोक कालावधीचा विचार करता, 30 जानेवारी रोजी होणारी 'रंग दे बसंती'ची स्पेशल स्क्रीनिंग सध्या स्थगित करण्यात येत आहे. या दु:खाच्या क्षणी आम्ही देशाबरोबर उभे आहोत आणि आमच्या मनापासून संवेदना व्यक्त करतो. धन्यवाद." आता ही विशेष स्क्रीनिंग 6 फेब्रुवारी रोजी मुंबईत आयोजित करण्यात आली असून, यामध्ये दिग्दर्शक राकेश ओमप्रकाश मेहरा यांच्यासह आमिर खान, सोहा अली खान, कुणाल कपूर, सिद्धार्थ सूर्यनारायण आणि शर्मन जोशी उपस्थित होते.

'रंग दे बसंती'ला 20 वर्ष पूर्ण : एक खरी कल्ट क्लासिक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या चित्रपटाच्या 20व्या वर्धापनदिनानिमित्त संपूर्ण टीमसाठी हा क्षण अत्यंत भावनिक आणि नॉस्टॅल्जिक ठरला आहे. दोन दशकांनंतर सर्व कलाकार आणि निर्माते आपल्या या अविस्मरणीय कलाकृतीला पुन्हा एकदा अनुभवण्यासाठी एकत्र आले आहेत. 'रंग दे बसंती' आजही प्रेक्षकांच्या मनात आपले खास आणि अढळ स्थान टिकवून आहे. त्याची निर्भय मांडणी आणि देशभक्तीची भावना जागवण्याची ताकद अनेकांना पसंत आली होती. राकेश ओमप्रकाश मेहरा दिग्दर्शित 'रंग दे बसंती' ही काही बेफिकीर तरुणांची कथा आहे, ज्यांचे आयुष्य त्यावेळी बदलते, जेव्हा ते स्वातंत्र्यसैनिकांवर आधारित एका डॉक्युमेंटरीवर काम करू लागतात. जसजसे ते क्रांतिकारकांच्या भूमिकांमध्ये स्वतःला झोकून देतात, तसतसे त्यांना भ्रष्टाचार आणि अन्यायाची कटू वास्तविकता समजू लागते. ही जाणीव त्यांना एक ठाम आणि परिणामकारक पाऊल उचलण्यास भाग पाडते आणि हाच निर्णय त्यांच्या आयुष्याची दिशा कायमची बदलून टाकतो. या चित्रपटाची कहाणी खूप प्रेरित करणारी आहे.

