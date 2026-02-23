पहिल्या मुलाच्या आगमनापूर्वी रणदीप हुड्डानं महालक्ष्मी मंदिरात 'ईथा'साठी केली प्रार्थना...
पहिल्या मुलाचे स्वागत करण्यापूर्वी रणदीप हुड्डानं महालक्ष्मी मंदिरात आपल्या आगामी चित्रपट 'ईथा'साठी प्रार्थना केली आहे.
Published : February 23, 2026 at 12:51 PM IST
हैदराबाद : अभिनेता रणदीप हुड्डानं महालक्ष्मी मंदिर, ज्याला अंबाबाई मंदिर म्हणूनही ओळखले जाते, येथे दैवी आशीर्वाद मागितले आणि पालकत्वात पाऊल ठेवण्याआधी आणि श्रद्धा कपूर अभिनीत 'ईथा' या चित्रपटासाठी आशीर्वाद मागितला आहे. सध्या श्रद्धाबरोबर 'ईथा'च्या शेवटच्या टप्प्याचे शूटिंग करत असताना, रणदीपनं त्याच्या शूट शेड्यूलमधून वेळ काढून देवी महालक्ष्मीच्या मंदिरात भेट दिली आहे. अभिनेत्याच्या जवळच्या एका व्यक्तीनं शेअर केले की,'रणदीपसाठी हा टप्पा कमालीचा बदलणारा ठरला आहे. तो एक महत्त्वाचा चित्रपट पूर्ण करत आहे, आणि त्याच वेळी, वडील बनण्याची तयारी करत आहे, ज्याबद्दल तो खूप भावनिक आणि उत्साही आहे. कोल्हापूर महालक्ष्मी मंदिराला भेट देणे खूप अविभाज्य आणि आध्यात्मिक होते.'
रणदीप हुड्डानं दिली महालक्ष्मी मंदिरला भेट : महालक्ष्मी मंदिर ज्याची स्थानिक लोक अंबाबाई म्हणून पूजा करतात. देवी महालक्ष्मी अंबाबाई ही भगवान विष्णूची पत्नी आहे आणि यात्रेचा भाग म्हणून तिरुमला व्यंकटेश्वर मंदिर, कोल्हापूर महालक्ष्मी मंदिर आणि पद्मावती मंदिराला भेट देण्याची हिंदूंमध्ये प्रथा आहे. असे मानले जाते की, या मंदिरांना तीर्थ म्हणून भेट दिल्यास मोक्ष (मोक्ष) प्राप्त करण्यास मदत होते. दरम्यान लक्ष्मण उतेकर दिग्दर्शित,'ईथा' भारतातील सर्वात प्राचीन तमाशा आण लावणी नर्तकांच्या जीवनावर आधारित आहे, जी एक शक्तिशाली, सांस्कृतिकदृष्ट्या रुजलेली कथा समोर आणते. या चित्रपटामध्ये प्रेक्षकांना रणदीपचा एक वेगळा अवतार चाहत्यांना पाहायाला मिळणार आहे.
रणदीप हुड्डाचा आगामी चित्रपट : दरम्यान रणदीप आणि त्याची पत्नी लिन लैश्राम त्यांच्या पहिल्या मुलाचे स्वागत करण्यासाठी सज्ज आहेत. त्यांनी 29 नोव्हेंबर रोजी इंस्टाग्रामवर याबद्दल घोषणा केली होती. एका संयुक्त पोस्टमध्ये, त्यांनी लिहिलं होतं की, 'दोन वर्षांचे प्रेम, साहस आणि आता… वाटेत थोडे जंगले. यानंतर या जोडप्याच्या पोस्टवर अनेक चाहत्यांनी त्याच्यावर अभिनंदानाचा वर्षाव केला होता. दरम्यान रणदीप आणि लिन यांची पहिली भेट दिग्गज स्टार नसीरुद्दीन शाह यांच्या मोटली थिएटर ग्रुपमध्ये झाली होती. लॉकडाऊनच्या काळात लव्हबर्ड्स एकत्र राहू लागले. त्यांनी 2022मध्ये त्यांचे नाते पुन्हा इंस्टाग्रामवर अधिकृत केले. शेवटी 29 नोव्हेंबर 2023 रोजी मणिपूरमधील मेईतेई पारंपारिक पद्धतीनं या जोडप्यानं लग्न केलं. दरम्यान रणदीपच्या कामाबद्दल सांगायचं झालं तर तो पुढं 'ऑपरेशन खुकरी'मध्ये दिसणार आहे. त्यानं मेजर जनरल राजपाल पुनिया आणि दामिनी पुनिया यांच्या 'ऑपरेशन खुकरी: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द इंडियन आर्मीज ब्रेव्हेस्ट पीसकीपिंग मिशन ॲब्रॉड'चे अधिकृत चित्रपट हक्क मिळवले आहेत.
