रणबीर-साई आणि आयुष्मान-शर्वरी यांच्यासह हिंदी चित्रपटसृष्टीतील 'या' नवीन जोड्या करेल रुपेरी पडद्यावर धमाल...
रणबीर कपूर, साई पल्लवी आणि आयुष्मान खुराना , शर्वरी वाघ यासह काही जोड्या वेगवेगळ्या चित्रपटांमध्ये पहिल्यांदा एकत्र दिसणार आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 10, 2026 at 6:06 PM IST
हैदराबाद : जेव्हा दोन कलाकार पहिल्यांदाच एकत्र पडद्यावर दिसतात, तेव्हाचा उत्साह आणखीचं वाढत असतो. कथेच्या पलीकडे, एका नवीन जोडीबद्दलची अपेक्षा, एक अनोखी केमिस्ट्री आणि ओळखीच्या कलाकारांना पूर्णपणे नव्या रूपात पाहणे, यामुळेच एखादी नवीन जोडी खास बनते. आता आगामी चित्रपटांमध्ये काही नवीन ऑन-स्क्रीन जोड्या प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहेत. चला अशा जोड्यांवर एक नजर टाकूया, ज्यांना मोठ्या पडद्यावर धमाल करण्यासाठी येणार आहेत.
राजकुमार राव आणि वामिका गब्बी - प्रहार : राजकुमार रावनं प्रत्येक भूमिकेत स्वतःला पूर्णपणे झोकून देण्याच्या आपल्या क्षमतेनं प्रेक्षकांना सातत्यानं प्रभावित केलं आहे. वामिका गब्बीनं आपल्या अभिनयानं आणि अप्रतिम स्क्रीन प्रेझेंसनं इंडस्ट्रीमध्ये स्वतःचे एक वेगळे स्थान निर्माण केलं आहे. 'प्रहार'मधील या जोडीची भागीदारी एक रंजक संयोग असणार आहे, विशेषतः कारण दोघेही त्यांच्या अभिनयातील खोली आणि तीव्रतेसाठी ओळखले जातात. ही पहिल्यांदाच एकत्र आलेली जोडी पडद्यावर एक नवीन केमिस्ट्री आणेल अशी अपेक्षा केली जात आहे . 'प्रहार' 16 ऑक्टोबर रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होत आहे.
यामी गौतम आणि आदिनाथ एम. कोठारे - नई नवेली : यामी गौतम तिच्या सहजसुंदर अभिनयासाठी, शांत स्वभावासाठी आणि नैसर्गिक पडद्यावरील उपस्थितीसाठी ओळखली जाते. तर दुसरीकडे, आदिनाथ एम. कोठारेनं मराठी प्रेक्षकाचं मन आधीच जिंकलं आहे. आता या चित्रपटाद्वारे हिंदी चित्रपटसृष्टीत तो आपली जादू चालविण्यासाठी तयार आहे. 'नई नवेली'मधील या जोडीच्या एकत्र येण्यानं प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. यामीची कथा दमदारपणे पुढे नेण्याची क्षमता आणि आदिनाथची ताजी ऊर्जा यामुळं, त्यांची पडद्यावरील केमिस्ट्री हा चित्रपटातील सर्वात मनोरंजक पैलूंपैकी एक असेल. त्यांचे अभिनय एकमेकांना कसे पूरक ठरतात आणि ही नवीन जोडी पडद्यावर काय सादर करते हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल. हा काल्पनिक कौटुंबिक मनोरंजक चित्रपट 16 ऑक्टोबर रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.
रणबीर कपूर आणि साई पल्लवी – रामायण: पार्ट 1 : जेव्हा दोन उत्कृष्ट कलाकार 'रामायणा'सारख्या सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण कथेसाठी एकत्र येतात, तेव्हा अपेक्षा आपोआप वाढतात. आपल्या भावनिक अभिनयासाठी ओळखला जाणारा रणबीर कपूर आणि साई पल्लवी हे लवकरच प्रेक्षकाचं मनोरंजन करण्यासाठी येत आहेत. चित्रपटात रणबीर हा श्रीराम आणि साई माता सीता या भूमिकेत दिसले. या भव्य पौराणिक चित्रपटातील त्यांची जोडी हा सर्वात जास्त उत्सुकता वाढवणारा पैलू आहे. हा बहुप्रतीक्षित चित्रपट या दिवाळीत चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.
आयुष्मान खुराना आणि शर्वरी वाघ – ये प्रेम मोल लिया : आयुष्मान खुरानानं आपल्या दमदार अभिनयानं इंडस्ट्रीमध्ये स्वतःचे एक वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. शर्वरी वाघ आपल्या तरुण उत्साहानं, मनमोहक पडद्यावरील उपस्थितीनं आणि सातत्यानं सुधारत असलेल्या अभिनय कौशल्यानं आपली प्रतिष्ठा अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. सूरज आर. बडजात्या यांच्या 'ये प्रेम मोल लिया' या चित्रपटामध्ये दोन्ही कलाकार एकत्र दिसणार आहेत. प्रेम आणि कौटुंबिक नात्यांवर आधारित कथानक असलेला हा चित्रपट प्रेक्षकांना एक नवीन पडद्यावरील जोडी पाहण्याची संधी देईल. हा चित्रपट 27 ऑक्टोबर रोजी प्रदर्शित होणार आहे.
इमरान हाश्मी आणि जेनेलिया देशमुख – गनमास्टर जी9 : इमरान हाश्मी आणि जेनेलिया देशमुख यांची जोडी पडद्यावरील पहिल्यांदा एकत्र दिसणार आहे. त्यामुळं प्रेक्षकांची उत्सुकता वाढली आहे. आपल्या दमदार अभिनयासाठी आणि पडद्यावरील वैशिष्ट्यपूर्ण व्यक्तिमत्त्वासाठी ओळखला जाणारा इमरान, जेनेलियाच्या तुलनेत एक पूर्णपणे वेगळी शैली आणि ऊर्जा घेऊन येतो. दुसरीकडे, जेनेलिया तिच्या उत्साही स्वभावामुळं आणि दमदार अभिनयामुळं नेहमीच प्रेक्षकांची आवडती राहिली आहे. 'गनमास्टर जी9'मध्ये ही जोडी एक मनोरंजक विरोधाभास सादर करते आणि त्यांची भिन्न व्यक्तिमत्त्वे एकत्र येऊन पडद्यावर कशी जादू निर्माण करतात हे पाहण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत. हा चित्रपट 27 नोव्हेंबर रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.