रणबीर कपूर अभिनीत 'रामायणा'च्या ट्रेलरला मिळालं 'यू' प्रमाणपत्र, 'या' तारखेला होणार प्रदर्शित...
रणबीर कपूर स्टारर 'रामायणा'च्या ट्रेलरला 'यू' प्रमाणपत्र मिळालं आहे. या चित्रपटाचा ट्रेलर लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 16, 2026 at 3:16 PM IST
हैदराबाद : केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळानं (CBFC) 15 जुलै रोजी 'रामायणा'च्या ट्रेलरला 'यू' प्रमाणपत्रासह मंजुरी दिली. ट्रेलरच्या प्रमाणन तपशिलातून असे दिसून येत आहे की, ट्रेलर सामान्य चित्रपटांपेक्षा लांब असून त्याचा रनटाइमही जास्त आहे. माध्यमांच्या वृत्तानुसार, सेन्सॉर बोर्डाकडं चित्रपटाचे दोन ट्रेलर आहेत. यावरून असे सूचित होत आहे की, चित्रपटाच्या दोन ट्रेलरना मंजुरी देण्यात आली आहे. पहिला ट्रेलर 4 मिनिटे 15 सेकंदांचा आणि दुसरा 4 मिनिटांचा असल्याचं सांगितलं जात आहे. 24 जुलै रोजी ट्रेलरची कोणती आवृत्ती प्रदर्शित केली जाणार याबद्दल अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. सीबीएफसीच्या वेबसाइटनुसार, दोन्ही ट्रेलरची नावे 'ट्रेलर रामायण 3डी' आणि 'थिएट्रिकल ट्रेलर रामायण 3डी' अशी आहेत. दोन्ही ट्रेलरना 'यू' प्रमाणपत्र मिळालं आहे.
ट्रेलर कधी प्रदर्शित होणार? : चित्रपट निर्मात्यांनी आधीच जाहीर केलं आहे की 'रामायणा पार्ट 1'चा ट्रेलर 24 जुलै, 2026 रोजी जगभरात प्रदर्शित होईल आणि त्याच दिवशी चित्रपटाच्या प्रसिद्धीलाही सुरुवात होईल. ट्रेलर लाँचचा कार्यक्रम देशाची राजधानी नवी दिल्ली येथे आयोजित केला जाईल, जिथे दिग्दर्शक नितेश तिवारी, निर्माता नमित मल्होत्रा आणि चित्रपटातील अनेक कलाकार उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला 2 एप्रिल रोजी, निर्मात्यांनी हनुमान जयंतीनिमित्त 'रामा' नावाचा एक इंट्रो टीझर प्रदर्शित केला. या व्हिडिओमध्ये रणबीर कपूर प्रभू रामाच्या भूमिकेत दिसला होता आणि त्याचा कालावधी 2 मिनिटे 38 सेकंद होता. त्या टीझरलाही 'यू' प्रमाणपत्र मिळालं होतं.
कलाकार आणि प्रदर्शनाची तारीख : 'रामायणा' या चित्रपटामध्ये रणबीर कपूर प्रभू रामाच्या, साई पल्लवी सीतेच्या, रवी दुबे लक्ष्मणाच्या, यश रावणाच्या आणि सनी देओल प्रभू हनुमानाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत. रकुल प्रीत सिंग शूर्पणखेची आणि कुणाल कपूर प्रभू इंद्राची भूमिका साकारणार आहेत. नितेश तिवारी दिग्दर्शित आणि नमित मल्होत्राच्या प्राईम फोकस स्टुडिओनं डीएनईजी आणि यशच्या मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्सच्या सहकार्यानं निर्मित केलेल्या या चित्रपटाचे संगीत ए.आर.रहमान आणि हान्स झिमर यांनी दिलंय. दोन भागांमध्ये निर्मित हा भव्य चित्रपट जगभरात आयमॅक्समध्ये प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटाचा पहिला भाग दिवाळी 2026ला आणि दुसरा भाग दिवाळी 2027ला प्रदर्शित होईल. या चित्रपटाचे बजेट अंदाजे 4,000 कोटी रुपये असून, त्यामुळं हा आजपर्यंतचा भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वाधिक बजेट असलेला चित्रपट ठरला आहे.