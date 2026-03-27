रणबीर कपूर स्टारर 'रामायणा'चे निर्माते नमित मल्होत्रा यांनी 'रामाची झलक' कधी लॉन्च होईल याबद्दल केलं उघड...
'रामायणा' चित्रपटाचा निर्माता नमित मल्होत्रा यांनी आता एक घोषणा केली आहे. त्यांनी या चित्रपटातील 'रामाची झलक' कधी येईल याबद्दल खुलासा केला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 27, 2026 at 10:19 AM IST
हैदराबाद : या वर्षातील सर्वाधिक उत्सुकता निर्माण करणाऱ्या चित्रपटांपैकी असलेला रणबीर कपूर स्टारर 'रामायणा' हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. अभिनेता चित्रपटात श्रीरामच्या भूमिकेत पडद्यावर येण्यासाठी सज्ज आहे. दरम्यान या चित्रपटाबाबत एक माहिती समोर आली आहे. ती म्हणजे, निर्माते नमित मल्होत्रा यांनी अधिकृत घोषणा केली होती की, 'रामायणा'च्या प्रसिद्धी मोहिमेतील पुढील टप्पा (प्रमोशनल ॲसेट) एका शुभ मुहूर्तावर प्रदर्शित करण्यात येईल. याशिवाय निर्माते या चित्रपटाची झलक देखील लवकरच प्रेक्षकांना दाखविणार आहे.
निर्माता नमित मल्होत्रानं केली पोस्ट : या झलकला 'राम' हे नाव दिलं गेलं आहे. ही झलक हनुमान जयंतीच्या शुभ मुहूर्तावर, म्हणजेच 2 एप्रिल रोजी प्रदर्शित केली जाईल. दरम्यान नमित यांनी आपल्या अधिकृत इन्स्टाग्राम हँडलवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. यामध्ये म्हटलं गेलं आहे की, 'शुभ रामनवमी! ही कथा आपल्या सर्वांचीच आहे. आपल्या स्वतःच्या 'रामायणा'ला त्याच्या मूळ गाभ्यासह आणि भव्यतेसह, अत्यंत प्रामाणिकपणे पडद्यावर साकार करण्यासाठी आम्ही उचललेले प्रत्येक पाऊल हे सखोल जबाबदारीची जाणीव, भक्ती आणि काळजी यांतून प्रेरित आहे.' यानंतर त्यांनी पुढं लिहिलं, 'आम्ही 2 एप्रिल रोजी, हनुमान जयंतीच्या शुभ मुहूर्तावर, 'राम' ही पुढील झलक आपल्याबरोबर शेअर करण्यास उत्सुक आहोत. या चित्रपटासाठी आम्ही गेली अनेक वर्षे घेतलेले कष्ट आणि मेहनत आता चाहत्यांसमोर एका भव्य जागतिक अनावरणाद्वारे (World Reveal) सादर करण्यास आम्ही सुरुवात करत आहोत आणि या क्षणाचा आनंद आम्ही जगभरातील चाहत्यांसोबत साजरा करणार आहोत. तुमचे प्रेम, विश्वास आणि संयम याबद्दल आम्ही तुमचे आभारी आहोत. - नमित मल्होत्रा.'
'रामायण' चित्रपटातील भूमिका : दरम्यान ही पोस्ट शेअर करताना त्यांनी 'रामायणा: पार्ट 1'बद्दल सांगितलं की, '2 एप्रिल रोजी त्यांची टीम या प्रवासातील पहिले पाऊल उचलणार आहे. याबद्दल ज्यांना माहित नाही, त्यांच्यासाठी या चित्रपटात रणबीर कपूर श्रीरामची भूमिका साकारणार आहे. तर साई पल्लवी माता सीताची भूमिका करणार आहे. दुसरीकडे, यश 'रावण'च्या भूमिकेत दिसणार आहे, तर रवी दुबे 'भगवान लक्ष्मणा'ची भूमिका साकारणार आहे, हनुमाना'ची भूमिका साकारण्यासाठी सनी देओलची निवड केली गेली आहे. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन नितेश तिवारी यांनी केलं आहे. हा चित्रपट नोव्हेंबर 2026मध्ये प्रदर्शित होणार आहे.
