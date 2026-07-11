रणबीर कपूर स्टारर 'रामायणा पार्ट 1' पौराणिक चित्रपटाचा ट्रेलर होईल 'या' दिवशी प्रदर्शित...
रणबीर कपूर आणि साई पल्लवी यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला चित्रपट 'रामायणा पार्ट 1'चा ट्रेलर लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 11, 2026 at 5:07 PM IST
हैदराबाद: नमित मल्होत्रा निर्मित आणि नितेश तिवारी दिग्दर्शित पौराणिक चित्रपट 'रामायणा पार्ट 1' ट्रेलरच्या अधिकृत प्रदर्शनाची तारीख जाहीर झाली आहे. रणबीर कपूर, यश, रवी दुबे, सनी देओल आणि इतर कलाकारांचा समावेश असलेला हा मल्टी-स्टारर चित्रपट यावर्षी दिवाळीत रुपेरी पडद्यावर रिलीज होणार आहे. प्रेक्षक चित्रपटाच्या ट्रेलरची आतुरतेनं वाट पाहत आहेत. दरम्यान 11 जुलै रोजी ट्रेलर प्रदर्शनाची तारीख जाहीर करण्यात आली आहे. निर्मात्यांनी चित्रपटाबद्दल एक विस्तृत माहिती सोशल मीडियावर शेअर केली आहे. निर्मात्यांनी एका शाही महालात राम, लक्ष्मण आणि सीता यांना दर्शवणारे एक पोस्टर देखील शेअर केले आहे. 'रामायणा पार्ट 1'च्या ट्रेलर प्रदर्शनाची तारीख जाहीर करताना त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'भारतातून जगभरात, 'रामायणा पार्ट 1'चा ट्रेलर 24 जुलै रोजी जगभरात प्रदर्शित होईल.'
'रामायणा पार्ट 1'चा ट्रेलर कधी होईल प्रदर्शित : दरम्यान हिंदू पंचांगानुसार, 24 जुलै हा एक अत्यंत शुभ दिवस मानला जातो. तसेच निर्मात्यांनी पोस्टरवर असेही लिहिलं आहे की, 'हजारो वर्षांपासून रामायणानं पिढ्यानपिढ्यांना सन्मान, धैर्य आणि संयमानं सत्पथावर चालण्याची प्रेरणा दिली आहे. पण आता एका नव्या प्रवासाची सुरुवात होत आहे.' भारताच्या महान सांस्कृतिक महाकाव्यांपैकी एक जगासमोर सादर केले जात आहे, जे भारतीय चित्रपटसृष्टीत यापूर्वी कधीही पाहिले गेले नाही. या चित्रपटात रणबीर कपूरशिवाय साई पल्लवी, अरुण गोविल, यश,काजल अग्रवाल आणि लारा दत्ता यांच्याच्या ही विशेष भूमिका आहेत. दरम्यान या चित्रपटाचं बजेट हे 4000 कोटी रुपयांचं आहे. रणबीरला या चित्रपटातकडून खूप अपेक्षा आहेत.
चित्रपट कधी प्रदर्शित होईल? : नितेश तिवारी दिग्दर्शित 'रामायण' या चित्रपटाची निर्मिती नमित मल्होत्रा यांच्या 'प्राइम फोकस स्टुडिओ'नं आठ वेळा ऑस्कर-विजेत्या 'डीएनईजी' (DNEG) या व्हीएफएक्स स्टुडिओ आणि यश यांच्या 'मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स'च्या सहकार्यानं केली जात आहे. हा दोन भागांचा चित्रपट जगभरात आयमॅक्समध्ये प्रदर्शित होत आहे. पहिला भाग दिवाळी 2026ला आणि दुसरा भाग दिवाळी 2027ला बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित होणार आहे.
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