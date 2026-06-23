आलिया भट्ट आणि शर्वरी वाघ स्टारर 'अल्फा'चं प्रमोशन करण्याची रणबीर कपूरची हटके स्टाईल...
आलिया भट्ट आणि शर्वरी वाघ याच्या प्रमुख भूमिका असलेला 'अल्फा' सध्या चर्चेत आहे. रणबीर कपूरनं आगामी चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी एक विशेष गोष्ट केली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 23, 2026 at 4:06 PM IST
हैदराबाद : अभिनेत्री आलिया भट्ट सध्या तिच्या आगामी 'अल्फा' चित्रपटाच्या प्रमोशनमध्ये व्यग्र आहे. या चित्रपटात तिच्याबरोबर शर्वरी वाघ, अनिल कपूर आणि बॉबी देओल यांच्याही मुख्य भूमिका आहेत. हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर 3 जुलै 2026 रोजी रिलीज होणार आहे. आता आलियाचा पती रणबीर कपूरनं आपल्या पत्नीसाठी एक विशेष गोष्ट केली आहे. अलीकडेच अभिनेत्याच्या टी-शर्टवर चित्रपटाचं नाव असल्याचं दिसलं. आता रणबीरचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर खूप वेगानं व्हायरल होत आहे. रणबीर कपूर एका काळ्या रंगाच्या टी-शर्टवर 'My Wife’s An Alpha' (माझी पत्नी 'अल्फा' आहे) असं लिहिल्याचं दिसलंय. सध्या रणबीर हा आलियाच्या आगामी 'अल्फा' चित्रपटाला पाठिंबा देताना दिसला. आता सोशल मीडियावर रणबीरच्या या टी- शर्टबद्दल खूप चर्चा होताना दिसत आहेत.
रणबीरनं घातलेली टी-शर्ट चर्चेत : 'अल्फा' चित्रपट आलियाच्या सर्वात महत्त्वाकांक्षी व्यावसायिक चित्रपटांपैकी एक मानला जात आहे. शिव रवैल दिग्दर्शित 'अल्फा'मध्ये आलिया आणि शर्वरी यांच्या धमाकेदार ॲक्शन प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. या चित्रपटामध्ये कथानकाच्या केंद्रस्थानी दोन महिला पात्र असल्यामुळं हा चित्रपट सध्या सोशल मीडियावर एक चर्चेचा विषय बनला आहे. दरम्यान रणबीरनं घातलेली टी-शर्ट ही त्याच्या चाहत्यांना खूप आवडली आहे. दरम्यान अभिनेत्यानं टी-शर्टसह काळी स्पोर्टी शॉर्ट्स, टोपी आणि सनग्लासेस परिधान केले आहेत, यामध्ये तो खूप विशेष दिसत आहे. तसेच रणबीर अनेकदा आलियाच्या अभिनयाबद्दल कौतुक करत असतो.
आलिया करत आहे प्रमोशन : तसेच 'अल्फा' चित्रपटाबद्दलच्या प्रमोशनसाठी आलिया देखील नुकतीच 'इंडियाज गॉट लेटेंट'च्या सीझन 2मध्ये गेली होती. यावेळी तिच्याबरोबर शर्वरी वाघ देखील होती. आता अलिया सध्या तिच्या चित्रपटाचे जोरदार प्रमोशन करताना दिसत आहे. तसेच 'अल्फा' चित्रपटामध्ये बॉबी देओल हा खलनायकाच्या भूमिकेत दिसणार आहे. या चित्रपटाबद्दल आलिया भट्टला खूप अपेक्षा आहेत.