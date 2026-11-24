'रामायण' चित्रपटातील चुकींना जबाबदार असलेल्या व्यक्तींवर गुन्हा दाखल करा, हिंदू जनजागृती समितीची मागणी
रामायण पार्ट 1 चित्रपटातील कथित आक्षेपार्ह दृश्यांवपर हिंदू जनजागृती समितीनं आक्षेप घेतला. या संघटनेनं जबाबदार व्यक्तींवर थेट गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
Published : November 24, 2026 at 1:35 PM IST
हैदराबाद- रामायण पार्ट 1 चित्रपटाच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. या चित्रपटाविरोधात मुंबई आणि कोल्हापूरमध्ये निदर्शने करण्यात आली आहेत. रणबीर कपूर आणि यशसह चित्रपट निर्मात्याविरोधात पोलिसात तक्रार करण्यात आली आहे.
हिंदू जनजागृती समितीनं रामायण पार्ट 1 चित्रपटातील आक्षेपार्ह दृश्ये आणि संवाद काढून टाकण्याची मागणी करत निदर्शने केली आहेत. संगटनेचे प्रवक्ते सतीश कोचरेकर यांनी मुंबईतील मुलूंड पश्चिमम पोलिसात तक्रार दाखल केली आहे. चित्रपटाचे दिग्दर्शक नितेश तिवारी यांनी चित्रपटाची कथा ही चुकीच्या पद्धतीनं सादर केल्याचा तक्रारीत आरोप केला आहे. तसेच चित्रपटामुळे हिंदूंच्या भावना दुखावल्याचं तक्रारीत नमूद केलं आहे.
Hindu Janajagruti Samiti spokesperson Shri. Satish Kochrekar has lodged a police complaint at Mulund (West) Police Station, Mumbai, against the makers of movie Ramayana: Rise of a Legend, for distortion of the Valmiki Ramayana and hurt to Hindu religious sentiments. Key objections: 1️⃣ Ravana glorified as a savior of the poor and protector of women. 2️⃣ Lord Shri Ram shown fleeing in fear from demons. 3️⃣ Ravana glorified as an unarmed warrior defeating a huge army. 4️⃣ Lakshman demeaned as arrogant and disrespectful to elders and gurus. 5️⃣ Sita Mata misrepresented as reprimanding Lakshman over Shurpanakha. 6️⃣ Fictional episodes added, including Lord Shri Ram apologising to demons Khara and Dushana. ⚖️ The complaint demands: 🔹 FIR under Sections 299 and 196 of BNS, 2023. 🔹 Strict legal action against those responsible. 🔹 Thorough investigation of the film, screenplay and dialogues. 🔹 Identification and documentation of all objectionable scenes as evidence. #Ramayana #JaiShriRam— HinduJagrutiOrg (@HinduJagrutiOrg) November 23, 2026
चित्रपटात कोणते दृश्य आक्षेपार्ह असल्याची आहे तक्रार- हिंदू जनजागृती समितीनं रामायणची निर्मिती करणाऱ्याविरोधात तक्रार दाखल केल्यानंतर त्यांनी एक्स मीडियावर पोस्ट केली आहे. त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटलं की, रणबीर आणि यशची भूमिका असलेल्या या चित्रपटात राजा रावण हा गरिबांचा कैवारी आणि महिलांचा रक्षणकर्ता दाखविण्यात आला आहे. रावण हा निशस्त्र होता, असेही चित्रपटात दाखविण्यात आलं आहे. भगवान राम हे राक्षसांना घाबरून पळून जात असल्याचं दाखविलं आहे. सीतेलाही चुकीच्या पद्धतीनं दाखविल्याचं हिंदू जनजागृती समितीनं म्हटलं आहे. तर शूर्पनखाचे नाक कापल्यावरून सीतेनं लक्ष्मणाला रागविल्याचं दाखविल्याबद्दलही हिंदू जनजागृती समितीनं आक्षेप घेतला आहे. रामायण या हिंदू महाकाव्यात काही मनानं प्रसंग जोडल्याचा आरोप संघटनेनं केला आहे. भगवान राम आणि खर आणि दूषण राक्षसाची माफी मागितल्याचं दृश्य चुकीचं आहे, असा या संघटनेचा दावा आहे.
गुन्हा दाखल करण्याची संघटनेची मागणी -या तक्रारीत BNS, 2023 च्या कलम 299 आणि 196 अंतर्गत एफआयआर (FIR) नोंदवण्याची मागणी केली आहे. तसेच जबाबदार व्यक्तींविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची, चित्रपट, त्याची पटकथा आणि संवादांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच सर्व आक्षेपार्ह दृश्ये तपासून ती पुराव्यासाठी दस्तऐवजीकरण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
चित्रपटाची जगभरात 1,704.65 कोटी रुपयांची कमाई - चित्रपट वादाच्या भोवऱ्यात सापडला असला तरी 'रामायण: भाग 1' (Ramayana: Part 1) बॉक्स ऑफिसवर चांगली कामगिरी करत आहे. चित्रपटगृहांमध्ये 19 दिवस पूर्ण झाल्यानंतर देशात 9,55.45 कोटी रुपयांची निव्वळ कमाई (net collection) केली आहे. तर जगभरात 1141.65 कोटी रुपयांची एकूण कमाई (gross collection) केली आहे. जागतिक स्तरावर, या चित्रपटानं 1,704.65 कोटी रुपयांची कमाई करत बॉक्स ऑफिसवर एक नवा टप्पा गाठला आहे.
2028 च्या दिवाळीत पुढील भाग होणार प्रदर्शित - 'रामायण'मध्ये रणबीर कपूर प्रभू रामाच्या भूमिकेत, साई पल्लवी देवी सीतेच्या भूमिकेत, रवी दुबे प्रभू लक्ष्मणाच्या भूमिकेत आणि यश रावणाच्या भूमिकेत दिसत आहेत. या चित्रपटात शीबा चड्ढा, इंदिरा कृष्णा, अरुण गोविल, रकुल प्रीत सिंग, विवेक ओबेराय आणि लारा दत्ता यांचाही समावेश आहे. यश आणि नमित मल्होत्रा यांच्या निर्मितीखाली बनलेला हा चित्रपट 5 नोव्हेंबर रोजी प्रदर्शित झाला. याचा पुढचा भाग, 'रामायण: भाग 2' (Ramayana: Part 2), 2028 च्या दिवाळीत प्रदर्शित होणार आहे.
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