रणबीर कपूरचं नाव 'TIME 100'मध्ये समाविष्ट झाल्याबद्दल 'रामायणा'चे निर्माते नमित मल्होत्रा यांनी केलं कौतुक
रणबीर कपूरचं नाव 'TIME'च्या 2026मधील 100 सर्वात प्रभावशाली व्यक्तींच्या यादीत आहे. आता त्याच्यासाठी निर्माते नमित मल्होत्रा यांनी पोस्ट केली आहे.
Published : April 17, 2026 at 4:49 PM IST
हैदराबाद : निर्माते नमित मल्होत्रा आणि रणबीर कपूर 'रामायणा' चित्रपटावर खूप मेहनत घेत आहे. हा चित्रपट आतापर्यंतचा सर्वात मोठा ठरेल असा म्हटलं जात आहे. 'रामायणा' भारतीय कथांना जागतिक नकाशावर एका नवीन उंचीवर नेण्यासाठी सज्ज आहे. नितेश तिवारी दिग्दर्शित आणि नमित मल्होत्राच्या प्राईम फोकस स्टुडिओ, आठ वेळा ऑस्कर विजेते डीएनईजी (DNEG) आणि यशच्या मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्सच्या सहकार्यानं निर्मित 'रामायणा' हा भव्य जागतिक स्तरावर निर्मित भारतातील सर्वात मोठ्या प्रोजेक्टपैकी एक आहे.
रणबीर कपूरनं रचला इतिहास : या चित्रपटातील रणबीर कपूरचा फर्स्ट लूक आधीच समोर आला आहे. या चित्रपटामध्ये रणबीर कपूरला आणि बाकी इतर कलाकारांना पाहाण्यासाठी सिनेप्रेमी आतुर आहेत. दरम्यान रणबीर कपूरच्या रामाच्या लूकची झलक व्हायरल झाल्यानंतर भव्य आणि विस्मयकारक जग पाहायला मिळालं. हा चित्रपट एका सिनेमॅटिक चमत्कारापेक्षा कमी नाही. 'रामायणा' 4000 कोटींच्या बजेटमध्ये तयार करण्यात येत आहे, त्यामुळं हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर इतिहास रचण्याच्या तयारीमध्ये आहे. तसेच चित्रपटाबद्दलच्या वाढत्या क्रेझमुळं नमित मल्होत्रा यांनी 'TIME'च्या 2026मधील 100 सर्वात प्रभावशाली व्यक्ती'च्या या यादीत समावेश झाल्याबद्दल रणबीर कपूरचे अभिनंदन करणारी एक पोस्ट लिहिली आहे.
नमित मल्होत्रा यांनी केलं कौतुक : रणबीर आणि दिग्दर्शक नितेश तिवारी यांच्यासोबतचा एक फोटो शेअर करत त्यांनी आपल्या कॅप्शनमध्ये लिहिलं, 'आपल्या वडिलांना एकत्र जेवताना आणि हसताना पाहण्यापासून ते आज, चार दशकांनंतर, सर्वकालीन महान महाकाव्यांपैकी एक सांगण्यासाठी एकत्र येण्यापर्यंत... हा प्रवास खरोखरच अद्भुत राहिला आहे. मी तुझा प्रवास जवळून पाहिला आहे. चढ-उतार, अडचणी, तुझं शांत धैर्य आणि ज्याप्रकारे तू पडद्यावर आणि पडद्यामागेही नेहमी जमिनीवर पाय ठेवून राहिलास. मला कधीही शंका नव्हती. श्रीरामाची भूमिका साकारण्यासाठी तुझ्यापेक्षा अधिक योग्य कोणीही नाही. तू निःसंशयपणे आमच्या पिढीतील सर्वोत्कृष्ट अभिनेता आहेस. 'TIME'च्या 2026मधील 100 सर्वात प्रभावशाली व्यक्तींच्या यादीत तुझा समावेश पूर्णपणे योग्य वाटतो. जग अखेर तुला आणि तुझ्या प्रतिभेला ओळखत आहे, हे पाहून खूप आनंद होत आहे. माझ्या मित्रा, ही तर फक्त सुरुवात आहे. तुला याहूनही मोठे यश मिळो.'
'रामायणा' कधी होईल रिलीज : नितेश तिवारी दिग्दर्शित आणि नमित मल्होत्राच्या प्राईम फोकस स्टुडिओ, आठ वेळा ऑस्कर विजेते डीएनईजी, तसेच यशच्या मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स यांच्या संयुक्त विद्यमानं निर्मित 'रामायणा' ही दोन भागांची महागाथा जगभरातील आयमॅक्स चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होईल. भाग 1 दिवाळी 2026ला, तर भाग 2 , दिवाळी 2027ला रिलीज होईल.