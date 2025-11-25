'रामायण'साठी सात्विक आहाराच्या दाव्यात रणबीर कपूर मांसाहारी जेवण खाताना दिसला....
रणबीर कपूरनं काही दिवसांपूर्वी सांगितलं होतं की, तो 'रामायण'च्या शूटदरम्यान सात्विक आहार घेईल. मात्र आता त्याचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला, ज्यामुळं यूजर्सला धक्का बसला आहे.
Published : November 25, 2025 at 3:56 PM IST
मुंबई - बॉलिवूड अभिनेता रणबीर कपूर सध्या त्याच्या 'रामायण' चित्रपटामुळं चर्चेत आहे. या चित्रपटाच्या रिलीजची अनेकजण वाट पाहात आहेत. या चित्रपटात रणबीर कपूर हा श्रीरामाची भूमिका करत आहे. दरम्यान या चित्रपटाची ऑफर मिळाल्यानंतर रणबीरनं त्याच्या चाहत्यांना सांगितलं होतं की, तो त्याची जीवनशैली पूर्णपणे बदल करेल. तो मांसाहार सोडून सात्विक अन्न खाईल. याशिवाय रणबीरनं असेही म्हटलं होतं की, तो धूम्रपान करणार नाही आणि शिस्तीनं, व्यायाम करून आणि ध्यान करेल. तसेच त्याचं बोलणे देखील बदलेले होते. दरम्यान नुकताच रणबीर कपूरचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. आता अभिनेत्याचा हा व्हिडिओ पाहून त्याला अनेकजण ट्रोल करत आहेत.
रणबीर कपूरची झाली पोल खोल : रणबीर कपूर कुटुंबिक डॉक्युमेंटरी 'द डायनिंग विथ द कपूर्स'मध्ये दिसला. यात संपूर्ण कपूर कुटुंबानं एकत्र जेवण केलं. डॉक्युमेंटरीमधील क्लिपमध्ये, रणबीर त्याच्या कुटुंबाला स्वतःच्या हातांनी फिश करी आणि भात वाढताना दिसत आहे. याशिवाय तो जंगली मटण खात आहे. आता रणबीरची ही क्लिप पाहिल्यानंतर यावर वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रतिक्रिया यूजर्स देत आहेत. एका यूजरनं या व्हिडिओच्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'त्याला लोकांनी त्याच्या 'अॅनिमल'च्या व्यक्तिरेखेत पाहावेत अशी त्याची इच्छा होती.' दुसऱ्या एकानं लिहिलं, 'रामायणची घोषणा झाल्यापासून रणबीर एक पीआर मर्चंट बनला आहे.' आणखी एकानं लिहिलं, 'हा झूठा मक्कार आहे.' याशिवाय अनेकजण रणबीरला सोशल मीडियावर अनेकजण ट्रोल करत आहेत.
रणबीर कपूरच्या रामायण चित्रपटाबद्दल : दरम्यान रणबीर कपूरच्या 'रामायण'बद्दल बोलायचं झालं तर त्याच्या चित्रपटामध्ये साऊथ अभिनेत्री साई पल्लवी ही माता सीतेच्या भूमिकेत दिसणार आहे. तसेच केजीएफ फेम अभिनेता यश हा रावणाच्या भूमिकेत दिसेल. यानंतर सनी देओल हनुमान, अरुण गोविल दशरथ, कैकेयीच्या भूमिकेत लारा दत्ता, काजल अग्रवाल मंदोदरीच्या भूमिकेत आणि विभीषणाच्या भूमिकेत विवेक ओबेरॉय दिसणार आहेत. हा चित्रपट खूप भव्य असणार आहे. 'रामायण' चित्रपट नमित मल्होत्रा आणि नितेश तिवारी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. दरम्यान या चित्रपटाचं बजेट हे ४००० कोटी रुपयांचं असल्याचं म्हटल जात आहे. तसेच 'रामायण' चित्रपटाचा पहिला भाग हा २०२६मध्ये प्रदर्शित होत असून दुसरा भाग २०२७ मध्ये रामनवमीच्या निमित्तानं दिवाळीमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.
