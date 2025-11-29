रणबीर कपूरबरोबर दीपिका पदुकोण १० वर्षांनी मोठ्या पडद्यावर दिसणार एकत्र, वाचा सविस्तर...
दीपिका पदुकोण आणि रणबीर कपूर एकत्र स्क्रिन शेअर करणार असल्याची माहिची आता समोर आली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 29, 2025 at 12:53 PM IST
मुंबई - गेल्या काही महिन्यांपासून दीपिका पदुकोण वेगवेगळ्या कारणामुळं चर्चेत आहे. मुलगी दुआच्या जन्मापासून ती मोठ्या पडद्यापासून दूर आहे. 'स्पिरिट' आणि 'कल्की २'सारख्या चित्रपटांमधून बाहेर पडल्यानेही ती चर्चेत राहिली. दरम्यान, तिनं शाहरुख खानच्या 'किंग'मध्ये प्रवेश करण्याची घोषणा केली. आता, दीपिकाबद्दल नवीन बातमी समोर आली आहे. दीपिका पदुकोण १० वर्षांनंतर रणबीर कपूरबरोबर स्क्रीन शेअर करणार आहे. 'तमाशा' (२०१५)नंतर रणबीर आणि दीपिका कोणत्याही चित्रपटात एकत्र दिसले नाहीत. यापूर्वी दीपिकानं 'ब्रह्मास्त्र'मध्ये कॅमिओ केला होता, मात्र तिनं रणबीरबरोबर स्क्रीन शेअर केली नव्हती. आता, दीपिका आणि रणबीर अयान मुखर्जी दिग्दर्शित नवीन चित्रपटात एकत्र येणार असल्याच्या चर्चा सुरू आहेत.
'या' चित्रपटापासून प्रेरित असेल : अयान मुखर्जी 'चोरी चोरी' या क्लासिक चित्रपटापासून प्रेरित असणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. १९५६मध्ये प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटात राज कपूर आणि नर्गिस यांनी प्रमुख भूमिका केली होती. सरळ रिमेकऐवजी, चित्रपटाची टीम मूळ चित्रपटाच्या भावनिक आत्म्याला कायम ठेवत आहे. आजच्या प्रेक्षकांसाठी तयार केलेला आधुनिक टच खूप विशेष असणार आहे . रणबीर कपूरसाठी, हा प्रोजेक्ट भावनिकदृष्ट्या खूप विशेष असणार आहे. कारण हा चित्रपट त्याच्या कुटुंबाच्या महान वारशाला श्रद्धांजली असणार आहे. अयान मुखर्जीनं या चित्रपटात रणबीर कपूरच्या विरुद्ध दीपिका पदुकोणला कास्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता हा चित्रपट प्रेक्षकांसाठी मोठी मेजवाणी असणार आहे.
रणबीर कपूर आणि दीपिका पदुकोणबद्दल : रणबीर कपूर आणि दीपिका पदुकोण एकेकाळी रिलेशनशिपमध्ये होते. या दोघांचं नात 'बचना ए हसीनो' या चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान सुरू झाले. यानंतर हे जोडपे २०१०मध्ये वेगळे झाले. दीपिकानं २०१९मध्ये रणवीर सिंगबरोबर लग्न केलं. या जोडप्यानं २०२४ मध्ये त्यांची मुलगी दुआ हिचे स्वागत केलं. तसेच रणबीर कपूरनं २०२२मध्ये आलिया भट्टबरोबर लग्न केलं. याशिवाय या जोडप्यानं वर्षीच्या अखेरीस त्यांची मुलगी राहाचं स्वागत केलं. दरम्यान या दोघांच्या वर्कफ्रंटबद्दल बोलायचं झालं तर रणबीर हा संजय लीला भन्साळी यांच्या आगामी 'लव्ह अँड वॉर' या चित्रपटामध्ये दिसणार आहे. यामध्ये त्यांच्याबरोबर आलिया भट्ट आणि विकी कौशल हेही स्टार्स असेल. तसेच त्याच्याकडे 'रामायण' आणि 'अॅनिमल २' हे देखील चित्रपट आहेत. दुसरीकडे दीपिका पदुकोण शाहरुख खान आणि सुहाना खानबरोबर किंग चित्रपटामध्ये दिसणार आहे. याशिवाय ती साऊथ अभिनेता अल्लू अर्जुनबरोबर 'AA22xA6' या चित्रपटामध्येही दिसणार आहे.
