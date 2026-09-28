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रणबीर कपूरच्या वाढदिवसानिमित्त त्याच्या 19 वर्षांच्या फिल्मी करिअरविषयी जाणून घ्या...

रणबीर कपूरचा 28 सप्टेंबर रोजी वाढदिवस आहे. या विशेष प्रसंगी आम्ही त्याच्या 19 वर्षांच्या फिल्मी करिअरमधील काही विशेष चित्रपटांबद्दल माहिती देणार आहोत.

Ranbir Kapoor Birthday Special
रणबीर कपूर वाढदिवस विशेष (Photo : IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 28, 2026 at 2:11 PM IST

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हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीचा चॉकलेट बॉय अभिनेता रणबीर कपूर हा 28 सप्टेंबर रोजी आपला 44वा वाढदिवस साजरा करत आहे. सध्या तो त्याच्या तीन बहुप्रतीक्षित चित्रपटांमुळं चर्चेत आहे. 2007 साली प्रदर्शित झालेल्या 'सावरिया' या रोमँटिक ड्रामा चित्रपटातून त्यानं हिंदी चित्रपटसृष्टीत पदर्पण केलं. रणबीरला, 28 सप्टेंबर रोजी त्याचे नातेवाईक, जवळचे मित्र, सेलिब्रिटी आणि चाहते सोशल मीडियावर वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत आहेत. आपल्या वाढदिवसापूर्वी, रणबीर कपूरनं त्याच्या आगामी 'लव्ह अँड वॉर' या चित्रपटाची पहिली झलक दाखवून चाहत्यांना एक खास भेट दिली होती. आलिया भट्ट आणि विकी कौशल यांचेही चित्रपटामधील फर्स्ट लूक्स समोर आले आहेत. हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर 21 जानेवारी 2027 रोजी प्रदर्शित होणार आहे. दरम्यान, रणबीर कपूर सध्या त्याच्या 'रामायणा' या चित्रपटामुळं सर्वाधिक चर्चेत आहे. या चित्रपटाचे बजेट 4000 कोटी आहे. आजपर्यंत भारतीय चित्रपटसृष्टीतील हा सर्वात महागडा चित्रपट आहे.

सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट ठरू शकतो : या चित्रपटात रणबीर कपूर श्रीरामाची भूमिका साकारणार आहे. साऊथ अभिनेत्री साई पल्लवी माता सीतेची, रवी दुबे लक्ष्मणाची आणि 'रॉकिंग स्टार' यश रावणाची भूमिका साकारणार आहेत. 'रामायणा भाग 1' हा चित्रपट दिवाळीमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन नितेश तिवारी करत असून, नमित मल्होत्रा ​​यांनी याची निर्मिती केली आहे. नितेश तिवारी यांनी यापूर्वी आमिर खान अभिनीत 'दंगल'चं दिग्दर्शनही केलं होतं, जो सध्या भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपटांपैकी एक ठरला. 'दंगल'नं जगभरात 2,000 कोटींहून अधिक कमाई केली. त्यामुळं, लोक 'रामायणा' हा चित्रपट जास्त कमाई करेल अशी अपेक्षा करत आहेत.

'हे' चित्रपट ब्लॉकबस्टर ठरतील का? : 'रामायणा' व्यतिरिक्त, रणबीर कपूर ज्येष्ठ दिग्दर्शक संजय लीला भन्साळी यांच्या 'लव्ह अँड वॉर' या रोमँटिक वॉर ड्रामामध्येही दिसणार आहे. दरम्यान संजय लीला भन्साळी यांनी 'सावरिया' या चित्रपटाद्वारे रणबीरला हिंदी चित्रपटसृष्टीमध्ये लाँच केलं होतं. तसेच रणबीरचा हा चित्रपट प्रेक्षकांवर जादू करू शकला नाही. दरम्यान रणबीरचे चाहते त्याच्या सर्वाधिक अ‍ॅक्शन-पॅक चित्रपट 'ॲनिमल पार्क'च्या सीक्वेलचीही वाट पाहत आहेत. रणबीर आता या तीन चित्रपटांद्वारे हिंदी चित्रपटसृष्टीत आपला दबदबा पाडण्यासाठी सज्ज आहे. रणबीर कपूरनं 19 वर्षांच्या फिल्मी करिअरमध्ये 23 चित्रपटांमध्ये काम केलंय. यामधील त्याच्या काही चित्रपटांनी बॉक्स ऑफिसवर चांगलीच कमाई केली होती. तसेच अभिनेत्याचे ब्लॉकबस्टर चित्रपट 'रॉकस्टार', 'बर्फी!', 'तमाशा!', 'संजू!' आणि 'ॲनिमल' हे आहेत.

अभिनेत्याचे सर्वाधिक कमाई करणारे चित्रपट

  • ॲनिमल - 900-915 कोटी
  • संजू - 550-600 कोटी
  • ब्रह्मास्त्र - 400-430 कोटी
  • ये जवानी है दिवानी - 300-325 कोटी
  • ए दिल है मुश्किल - 200-240 कोटी

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