अमिताभ बच्चन यांच्या 'कौन बनेगा करोडपती 18'मध्ये 'रामायणा पार्ट 1'चे प्रमोशन करताना दिसणार रणबीर कपूर - साई पल्लवी...
अमिताभ बच्चन यांच्या 'कौन बनेगा करोडपती 18'मध्ये रणबीर कपूर आणि साई पल्लवी दिसणार आहेत. दोघेही रामायणा पार्ट 1' चित्रपटाचं प्रमोशन शोमध्ये करेल.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 16, 2026 at 1:12 PM IST
हैदराबाद : अभिनेता रणबीर कपूर आणि अभिनेत्री साई पल्लवी, अमिताभ बच्चन यांच्या 'कौन बनेगा करोडपती 18' या क्विझ शोमध्ये हजेरी लावणार आहेत. याद्वारे ते त्यांच्या आगामी 'रामायणा' या चित्रपटाचा प्रचार करतील. मिळालेल्या माहितीनुसार, या भागाचे शूटिंग हे शनिवारी होणार आहे. यात रणबीर आणि साई पल्लवी या बहुप्रतीक्षित पौराणिक चित्रपटाबद्दल सविस्तर माहिती देईल. या महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्टवर काम करण्याचा त्यांचा अनुभव आणि चित्रपटाशी संबंधित इतर अनेक न ऐकलेल्या गोष्टींही ते शेअर करेल.
'कौन बनेगा करोडपती 18'मध्ये रणबीर कपूर दिसणार : दरम्यान रणबीरचे अमिताभ बच्चन यांच्याबरोबर आधीपासूनच घनिष्ठ संबंध आहेत. 2022मध्ये अयान मुखर्जी दिग्दर्शित 'ब्रह्मास्त्र: पार्ट वन - शिवा' या चित्रपटात हे दोघे एकत्र दिसले होते, यात रणबीरनं 'शिवा'ची, तर अमिताभ बच्चन यांनी 'गुरू'ची भूमिका साकारली होती. रणबीरचे अमिताभ बच्चन यांच्याशी कौटुंबिक नातेही आहे, जे त्याचे दिवंगत वडील आणि ज्येष्ठ अभिनेते ऋषी कपूर यांच्या काळापासून चालत आले आहे. ऋषी कपूर आणि अमिताभ बच्चन यांनी अनेक चित्रपटांत एकत्र काम केलंय. याशिवाय यश चोप्रा यांचे 'कभी कभी' 'अमर अकबर अँथनी', 'नसीब', 'कुली' आणि 'अजूबा' यांसारख्या चित्रपटांसाठी त्यांनी काम केलंय. 30 एप्रिल 2020 रोजी जेव्हा ऋषी कपूर यांचे निधन झाले, तेव्हा अमिताभ बच्चन यांनी ट्विटरवर दुःख व्यक्त करत लिहिलं होतं, 'टी 3517 - तो गेला..! ऋषी कपूर.. गेला.. आताच निधन झाले.. मी पूर्णपणे उद्ध्वस्त झालो आहे!'
'रामायणा पार्ट 1' चित्रपटाबद्दल : याव्यतिरिक्त, रणबीरचे अमिताभ बच्चन यांचा मुलगा अभिनेता अभिषेक बच्चनशीही मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. दरम्यान, 'रामायणा पार्ट 1' चित्रपटाबद्दल सांगायचं झालं तर यात रणबीर कपूर प्रभू श्रीरामाच्या भूमिकेत, तर साई पल्लवी माता सीताच्या भूमिकेत दिसणार आहे. नितेश तिवारी दिग्दर्शित हा चित्रपट दोन भागांमध्ये असणार आहे. यातील पहिला भाग 5 नोव्हेंबर 2026 रोजी जगभरात प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटात यश रावणाच्या भूमिकेत, रवी दुबे लक्ष्मणाच्या भूमिकेत आणि सनी देओल हनुमानाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत. याशिवाय, अरुण गोविल राजा दशरथाच्या भूमिकेत, लारा दत्ता कैकेयीच्या भूमिकेत आणि कुणाल कपूर इंद्राच्या भूमिकेत दिसेल.