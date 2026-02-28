लग्नानंतर विजय देवरकोंडा आणि रश्मिका मंदान्नाचे 'राणाबाली'मधील गाणं रिलीज, नवविवाहित जोडप्याची केमिस्ट्री आकर्षक...
'राणाबाली' चित्रपटामधील 'अंधय्या स्वामी' या गाण्यात विजय देवरकोंडा आणि रश्मिका मंदान्ना यांची धमाकेदार केमिस्ट्री दिसली.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 28, 2026 at 3:35 PM IST
हैदराबाद : 'राणाबाली'च्या टीमनं एका खास प्रसंगी 'अंधय्या स्वामी' गाण्याची एक झलक रिलीज करून विरोशच्या चाहत्यांना आश्चर्यचकित केलंय. 26 फेब्रुवारी 2026 रोजी उदयपूरमध्ये विजय विजय देवरकोंडा आणि रश्मिका मंदान्ना यांच्या भव्य लग्न समारंभाच्या काही दिवसांनंतर हे गाणे आले आहे. या योगायोगानं, चाहत्यांना वाटते की, हे गाणे त्यांच्या वास्तविक जीवनातील प्रेमकथेचा उत्सव आहे. 'अंधय्या स्वामी' हे गाणे प्रसिद्ध संगीतकार जोडी अजय-अतुल यांनी संगीतबद्ध केलंय. हे गाणे श्वेता मोहन आणि अजय गोगावले यांनी गायले आहे, याचे बोल सरस्वतीपुत्र रामजोगय्या शास्त्री यांनी लिहिले आहेत. या संगीतात उत्सवी आणि पारंपारिक वातावरण आहे, जे लग्नाच्या हंगामासाठी परिपूर्ण आहे. 'राणाबाली' हा चित्रपट 11 सप्टेंबर 2026 रोजी जगभरात प्रदर्शित होत असल्यानं, संपूर्ण गाण्याची आतुरतेनं वाट चाहते पाहात आहेत.
'अंधय्या स्वामी' गाण्याची झलक : व्हिडिओमध्ये, विजय आणि रश्मिका लग्नाच्या विधींनंतर घरात प्रवेश करताना दिसत आहेत. दोघेही सुंदर लग्नाच्या पोशाखात आहेत. रश्मिका पहिल्यांदाच तिच्या पतीच्या घरात प्रवेश करताना तांदळाच्या डब्यावर हळूवारपणे लाथ मारते. हा एक गोड आणि भावनिक क्षण आहे. नंतर, ती लाजाळू हास्यासह विजयकडे पाहते. या गाण्यात विजय हा राजकुमारासारखा दिसतो. काही दृश्यांमध्ये, हे जोडपे एका गोठ्यात वेळ घालवताना दिसत आहे, ज्यामुळं दृश्यात एक ग्रामीण स्पर्श जोडला गेला आहे, असं दिसतंय. गाण्याच्या शेवटी, ते झुल्यावर रोमँटिकपणे आराम करताना दिसत आहेत. या गाण्यातील त्यांची केमिस्ट्री खूप विशेष आहे. आता चाहते या जोडीचं हे गाणं खूप पसंत करत आहे.
चित्रपटातील भूमिका : 'राणाबाली' चित्रपटाचे दिग्दर्शन राहुल सांकृत्यन यांनी केलंय. या चित्रपटाची कहाणी 19व्या शतकातील भारतातील आहे आणि 1854 ते 1878 दरम्यान घडलेल्या वास्तविक ऐतिहासिक घटनांपासून प्रेरित आहे. विजय चित्रपटात शक्तिशाली राणाबलीची भूमिका करत आहे, तर रश्मिका जयम्माची भूमिका करत आहे. हॉलिवूड अभिनेता अर्नोल्ड वोसलू खलनायक सर थियोडोर हेक्टरच्या भूमिकेत दिसणार आहे. विजयनं यापूर्वी चित्रपटाचा फर्स्ट लूक शेअर करत लिहिलं होतं की, 'ब्रिटिशांनी त्यांना 'जंगली' म्हटलं, मी असहमत नाही. तो 'आमचा' जंगली होता!' हा चित्रपट ब्रिटिश राजवटीतील लोकांच्या संघर्षांचे चित्रण करतो आणि त्यात शक्तिशाली भावना आणि कृती दाखवल्या आहेत. दरम्यान विजय आणि रश्मिका यांनी यापूर्वी 'गीता गोविंदम' आणि 'डिअर कॉम्रेड'सारख्या हिट चित्रपटांमध्ये दिसले आहेत. आता विजय आणि रश्मिका हे दोघेही एक खऱ्या आयुष्यात पती-पत्नी आहेत.