"पारदर्शकता, विश्वास आणि कार्यक्षमता, हीच रामोजी फिल्म सिटीची जमेची बाजू", TIFF मध्ये चेरुकुरी किरण आणि विजयेश्वरी यांची उपस्थिती
कॅनडातील टोरोंटो शहरात सुरू असलेल्या 51 व्या 'टोरोंटो आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवा'च्या निमित्तानं आयोजित 'भारत पर्व' स्वागत समारंभात चेरुकुरी किरण हे विशेष अतिथी म्हणून उपस्थित होते.
Published : September 16, 2026 at 8:23 PM IST
टोरोंटो : रामोजी फिल्म सिटी आपल्या ग्राहकांना जागतिक दर्जाच्या चित्रपट-विषयक सेवा पुरवताना विश्वास, पारदर्शकता आणि अंमलबजावणीतील कार्यक्षमता या तत्त्वांचं पालन करते, असं मत रामोजी समूहाचे अध्यक्ष चेरुकुरी किरण यांनी व्यक्त केलं. कॅनडातील टोरोंटो शहरात सुरू असलेल्या 51 व्या 'टोरोंटो आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवा'च्या (TIFF) निमित्तानं आयोजित 'भारत पर्व' स्वागत समारंभात चेरुकुरी किरण हे विशेष अतिथी म्हणून उपस्थित होते. यावेळी ते बोलत होते. भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय व 'नॅशनल फिल्म डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया' (NFDC) यांच्या सहकार्यानं टोरोंटो येथील भारताच्या वाणिज्य दूतावासानं (Consulate General of India) या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं. या कार्यक्रमात भारत आणि कॅनडाच्या सर्जनशील क्षेत्रातील (Creative Industries) चित्रपट निर्माते, दिग्दर्शक आणि आघाडीच्या मान्यवरांनी सहभाग घेतला.
विश्वास, पारदर्शकता आणि अंमलबजावणीची कार्यक्षमता : दरम्यान, रामोजी फिल्म सिटीमधील भव्यता आणि सुविधांची दखल घेऊन, आयोजकांनी चेरुकुरी किरण यांना विचारलं की, भारतात चित्रीकरणाचा कोणताही पूर्वानुभव नसलेल्या कॅनेडियन आणि अमेरिकन चित्रपट निर्मात्यांना या स्तरावरील पायाभूत सुविधांमुळं कोणते कार्यात्मक आणि सर्जनशील फायदे मिळतात? यावर, चेरुकुरी किरण यांनी उत्तर दिलं की, "रामोजी फिल्म स्टुडिओ ही एक अशी सुविधा आहे, जी जगभरात उपयुक्त ठरते, कारण आपला देश 1.4 अब्ज चित्रपट निर्माते आणि चित्रपट ग्राहकांचा आहे. आमच्याकडे सर्वात मोठी निर्मिती, पोस्ट-प्रॉडक्शन आणि चित्रपट सेवांची संपूर्ण श्रेणी आहे, ज्यात वेळ आणि श्रमाच्या बाबतीत प्रचंड विश्वास, पारदर्शकता आणि अंमलबजावणीची कार्यक्षमता आहे. आम्ही 24X7 काम करतो."
रामोजी समूहाच्या वरिष्ठ व्यवस्थापनाचाही सत्कार : याचबरोबर, 'भारताच्या प्रसारमाध्यम आणि मनोरंजन क्षेत्रातील उदयोन्मुख संधी' या विषयावरील एका परिसंवादात बोलताना चेरुकुरी किरण यांच्यासोबत रामोजी फिल्म सिटीच्या व्यवस्थापकीय संचालिका चेरुकुरी विजयेश्वरी आणि ईटीव्ही नेटवर्कचे व्यवस्थापकीय संचालक के. बापिनीडू चौधरी हे उपस्थित होते. यावेळी रामोजी समूहाच्या वरिष्ठ व्यवस्थापनाचाही सत्कार करण्यात आला. टोरोंटो आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवामधील आपल्या कार्यक्रमांदरम्यान, किरण, विजयेश्वरी आणि बापिनीडू यांनी कॅनडाचे ओळख आणि संस्कृतीविषयक संघीय मंत्री मार्क मिलर यांचीही भेट घेतली.
महोत्सवात 293 चित्रपटांची अधिकृत निवड : 51 वा टोरोंटो आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव 10 सप्टेंबर रोजी सुरू झाला असून तो 20 सप्टेंबरपर्यंत चालणार आहे. जगातील सर्वात प्रतिष्ठित सार्वजनिक चित्रपट महोत्सवांपैकी एक असलेल्या या महोत्सवात 293 चित्रपटांची अधिकृत निवड, दिमाखदार 'रेड कार्पेट' सोहळे आणि चित्रपट उद्योगासाठीच्या नवीन व स्वतंत्र बाजारपेठेचा (इंडस्ट्री मार्केट) अधिकृत शुभारंभ यांचा समावेश आहे. यात भारताचा अधिकृत सहभाग टोरोंटो आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या बाजारपेठ विभागातील 'भारत पॅव्हेलियन'द्वारे सुनिश्चित करण्यात आला आहे. अत्याधुनिक पायाभूत सुविधांसह निर्मितीच्या सर्वसमावेशक सुविधांचं प्रदर्शन करण्यासाठी रामोजी फिल्म सिटीसारख्या चित्रपट क्षेत्रातील दिग्गज संस्था यामध्ये सहभागी झाल्या आहेत.
The Consulate General of India, Toronto, in association with the @MIB_India and the @nfdcindia, hosted the Bharat Parv Reception on the sidelines of the 51st Toronto International Film Festival (#TIFF), bringing together filmmakers, producers and leading voices from India and… pic.twitter.com/uz9CvzyhNc— IndiainToronto (@IndiainToronto) September 16, 2026
जागतिक केंद्र म्हणून भारताचा उदय : या कार्यक्रमात 'WAVES Summit 2027' सारख्या आगामी महत्त्वाच्या उपक्रमांवरही चर्चा झाली; याद्वारे कॅनेडियन चित्रपट निर्माते, स्टुडिओ आणि वितरकांना भारतीय निर्मात्यांसोबत सह-निर्मिती आणि बाजारपेठेतील भागीदारीच्या संधी शोधण्याचे निमंत्रण देण्यात आलं. याचबरोबर, कॅनडातील भारताचे उच्चायुक्त दिनेश के पटनायक यांनी आपल्या भाषणात सामग्री निर्मिती, नावीन्य आणि गुंतवणूकीसाठी जागतिक केंद्र म्हणून भारताचा उदय अधोरेखित केला. तसंच WAVES Summit 2027 हे आंतरराष्ट्रीय सहकार्य अधिक दृढ करण्यासाठी आणि प्रसारमाध्यम आणि मनोरंजन क्षेत्रातील जागतिक संधींचा विस्तार करण्यासाठी एक महत्त्वाचं व्यासपीठ प्रदान करेल, यावरही त्यांनी भर दिला.
सर्जनशील भागीदारीच्या क्षमतेवर प्रकाश : कॉन्सुल जनरल महावीर सिंघवी यांनी भारत आणि कॅनडा यांच्यातील सर्जनशील भागीदारीच्या प्रचंड क्षमतेवर प्रकाश टाकला. त्यांनी संबंधित घटकांना भारताच्या संपूर्ण 'मीडिया आणि मनोरंजन मूल्य साखळी'चा लाभ घेण्यास प्रोत्साहित केलं. ज्यामध्ये कथाकथन आणि निर्मितीपासून ते पोस्ट-प्रोडक्शन, अॅनिमेशन, व्हीएफएक्स, गेमिंग आणि जागतिक वितरणापर्यंतच्या टप्प्यांचा समावेश आहे. दरम्यान, हैदराबादस्थित 'रामोजी फिल्म सिटी' ही जगातील सर्वात मोठा फिल्म स्टुडिओ कॉम्पेक्स असून दोन हजार एकरांच्या विस्तीर्ण क्षेत्रावर पसरलेल्या या स्टुडिओच्या नावे 'गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड' नोंदवला गेला आहे.
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