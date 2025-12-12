ETV Bharat / entertainment

धर्मेंद्रला ठाकूरची भूमिका करायची होती, 'शोले'मध्ये कसा झाला बदल ?

१९७५मध्ये प्रदर्शित झालेला 'शोले' हा रमेश सिप्पीचा सर्वात लोकप्रिय ब्लॉकबस्टर चित्रपट आहे. आज 'शोले'ची न कापलेली आवृत्ती प्रदर्शित झाली आहे.

Sholay Re -Release
'शोले' री-रिलीज (IANS/ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 12, 2025 at 2:47 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई - रमेश सिप्पीचा 'अंदाज' आणि 'सीता और गीता'नंतर तिसरा दिग्दर्शित चित्रपट 'शोले' ५० वर्षांनंतरही चर्चेत राहील, अशी कल्पना त्यांनी कधीच केली नसेल. आता त्यांनी चित्रपटाची प्रचंड लोकप्रियता एक भावनिक क्षण असल्याचं म्हटलं आहे. त्यांनी सांगितलं, "हे पिढ्यान्पिढ्या त्याच्या अतूट प्रेमाचे प्रतीक आहे. आम्हाला कल्पनाही नव्हती की, हा चित्रपट इतका मोठा हिट होईल, वर्षानुवर्षे चालेल आणि ५० वर्षांनंतरही प्रेक्षकांचे मनोरंजन करेल, स्पेशल स्क्रीनिंग और ट्रिब्यूट कार्यक्रमांसह."

दिग्दर्शक प्रेक्षकांची प्रतिक्रिया पाहू इच्छितो : 'शोले: द फायनल कट', १९७५च्या ब्लॉकबस्टर अ‍ॅक्शन-अ‍ॅडव्हेंचर चित्रपटाची पूर्णपणे पुनर्संचयित केलेली ४K आवृत्ती, आज, १२ डिसेंबर रोजी थिएटरमध्ये पुन्हा प्रदर्शित झाली, ज्यामध्ये चित्रपटाचा मूळ क्लायमॅक्स आणि दोन हटवलेले दृश्ये आहेत. रमेश सिप्पी म्हणतात, "५० वर्षांनंतर प्रेक्षकांची प्रतिक्रिया मला पाहायची आहे. काही महिन्यांपूर्वी, जेव्हा मी टोरंटोमधील TIFF (टोरंटो आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव)मध्ये होतो, तेव्हा मी हा चित्रपट गर्दीनं भरलेल्या हॉलमध्ये पाहिला आणि ते ५० वर्षांपूर्वी ज्या पद्धतीनं प्रतिक्रिया देत होते त्याच पद्धतीनं, आताही ते प्रतिक्रिया देत होते. मी खूप प्रभावित झालो."

'शोले: द फायनल कट'चा क्लायमॅक्स का बदलावा लागला? : सिप्पी यांनी सांगितलं की, भारतात आणीबाणी (१९७५) दरम्यान सेन्सॉरशिपच्या समस्यांमुळं त्यांच्या लोकप्रिय चित्रपटाच्या क्लायमॅक्समध्ये बदल करण्यात आला. यामुळं ते अजिबात खूश नव्हते. त्यावेळी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC)नं मूळ क्लायमॅक्सवर आक्षेप घेतला होता, ज्यामध्ये माजी पोलिस अधिकारी ठाकूर बलदेव सिंग सूड म्हणून खलनायक गब्बर सिंगला त्याच्या काटेरी बुटांनी मारतात. सेन्सॉर बोर्डानं म्हटलं होतं की पोलिस अधिकाऱ्याला कायदा हातात घेताना दाखवू नये. चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची वेळ जवळ येत असताना आणि आणीबाणीच्या काळात (१९७५-१९७७) सेन्सॉर बोर्डाच्या कडकपणामुळं, सिप्पींना शेवटच्या क्षणी क्लायमॅक्स पुन्हा शूट करावा लागला. दिग्दर्शक पुढं सांगितलं, "हो, मी नाराज होतो, मी बदलानं समाधानी नव्हतो, परंतु आम्ही चित्रित केलेला पर्यायी क्लायमॅक्स तितका वाईट नव्हता आणि आता सर्वांना मूळ क्लायमॅक्ससह चित्रपट पाहण्याची संधी मिळत आहे. मूळ क्लायमॅक्स नसतानाही, लोकांना तो आवडला, दोन्ही आवृत्त्या नेहमीच अस्तित्वात राहतील." त्यांनी सांगितलं रशियातील एका चित्रपट महोत्सवातून पर्यायी क्लायमॅक्स चित्रित करण्यासाठी अभिनेता संजीव कुमारला परत बोलावावे लागले होते, ज्यामध्ये पोलिस गब्बरला अटक करण्यासाठी अगदी वेळेवर पोहोचतात. सिप्पी यांनी स्पष्ट केलं की, सेन्सॉर केलेला शेवटचा सीन त्या काळातील अनेक चित्रपटांमध्ये सामान्य होता आणि कदाचित म्हणूनच त्यांना तो आवडला नाही. आता तो चित्रपटाच्या ५०व्या वर्धापन दिनानिमित्त पाहिला जात आहे.

बॉलिवूडमध्ये 'मसाला' शैलीचा पाया रचला : 'शोले' सलीम खान आणि जावेद अख्तर या जबरदस्त जोडीनं सह-लेखन केला होता. या चित्रपटामधील शक्तिशाली पात्रांनी, संस्मरणीय संवादांनी आणि जादुई सिनेमॅटिक दृष्टीनं पिढ्यांवर अमिट छाप सोडली आहे. चित्रपटात अ‍ॅक्शन, ड्रामा, रोमान्स आणि कॉमेडी याचं मिश्रण असल्यानं बॉलिवूडमध्ये 'मसाला' शैलीचा पाया रचला गेला. सिप्पीचं त्यानंतरचे अनेक चित्रपट यशस्वी आणि संस्मरणीय ठरले, परंतु 'शोले'चा वारसा कोणीही अनुकरण करू शकला नाही. त्यांच्या संस्मरणीय चित्रपटांमध्ये 'शान' (१९८०), 'शक्ती' (१९८२) आणि 'सागर' (१९८५) सारखे हिट चित्रपट समाविष्ट आहेत. पण 'शोले'च्या प्रचंड यशानंतर, सिप्पी यांना त्यांच्या स्वतःच्या चित्रपटानं ठेवलेल्या उच्च अपेक्षा पूर्ण करण्याचे आव्हान पेलले का? असा प्रश्नावर त्यांनी पुढं सांगितलं, "हो, लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या, पण मी चित्रपटाच्या यशानं किंवा अपयशानं त्याचं मूल्यांकन करत नाही. 'शोले'च्या प्रचंड यशानं माझ्यावर कधीही ओझे निर्माण केले नाही. मी चित्रपट बनवतो कारण मला विषय आवडतो. प्रत्येक चित्रपटासोबत, मला एक नवीन कथा एक्सप्लोर करायची असते. मी माझ्या नंतरच्या चित्रपटांसोबतही असेच केले. म्हणून, मी 'शोले'सारखा दुसरा चित्रपट कधीही बनवला नाही, कारण मला तो पुन्हा करायचा नव्हता. 'शान' पूर्णपणे वेगळ्या पार्श्वभूमीवर सेट होता आणि 'शक्ती', 'सागर' आणि अगदी 'सीता और गीता' आणि 'अंदाज' यासारख्या माझ्या सुरुवातीच्या चित्रपटांच्या कथा आणि विषय खूप वेगळ्या होत्या. मी वेगवेगळ्या शैलींमध्ये उत्कृष्ट काम करू शकलो आहे."

धर्मेंद्रला हेमा मालिनीसाठी गब्बरची भूमिका सोडावी लागली : 'शोले'मध्ये सिप्पीनं उत्तम निवडी करून मोठे यश मिळवले, जसे की अभिनेती अमिताभ बच्चन यांना जय म्हणून आणि अमजद खान यांना भयानक गब्बर सिंग म्हणून कास्ट करणे. त्यांच्या क्षमतेवरील विश्वास, सलीम-जावेदची मनोरंजक कथा आणि बारकाईनं तयारी याद्वारे त्यानं हे साध्य केलं. त्यांनी धर्मेंद्रच्या स्टार पॉवरचा हुशारीनं वापर केला, ते म्हणाले की धर्मेंद्रनं जर संजीव कुमारची ठाकूर भूमिका केली तर ते हेमा मालिनीसोबत जोडी बनवू शकले नसते. त्यांनी स्टार्सला स्वातंत्र्य दिल्यानंतर उत्कृष्ट कामगिरी देखील केली. जेव्हा तुम्ही सिप्पी यांना विचारता की, कलाकारांची निवड करणे किती सोपे होते, कदाचित त्यावेळी कलाकार ए-लिस्टेड नव्हते यावर , सिप्पी उत्तर देतात, "तुम्हाला काय म्हणायचे आहे, ते सर्वात मोठे स्टार होते... मी शूटिंग सुरू केले तेव्हा, मिस्टर बच्चन, जे कठीण परिस्थितीतून जात होते, त्यांचे 'जंजीर' आणि 'दीवार' यासारखे मोठे हिट चित्रपट झाले होते, जे दोन्ही 'शोले'च्या आधी प्रदर्शित झाले होते, त्यावेळी सर्वजण खूप प्रसिद्ध होते. धरमजी आणि हेमाजी त्यांच्या शिखरावर होते... कास्टिंग खूप चांगले होते. मी तुम्हाला सांगतो की, गब्बरची भूमिका सुरुवातीला डॅनी डेन्झोंगपा यांना ऑफर करण्यात आली होती, मात्र त्यांनी काही कारणास्तव नकार दिला."

शोलेमधील भूमिका : सिप्पी पुढं सांगितलं, "पटकथा उत्कृष्ट होती, आणि जेव्हा ती कथन केली गेली, तेव्हा प्रत्येक कलाकाराला वाटले, 'वाह, ही एक उत्तम भूमिका आहे, वाह, ही एक उत्तम भूमिका आहे...' धरमजी म्हणाले, 'कथा संजीव कुमारची आहे, आणि सर्वात रंगीत पात्र म्हणजे गब्बर, मग मी गब्बरची भूमिका का करू नये? मी इतक्या चित्रपटांमध्ये नायकाची भूमिका केली आहे, कदाचित मी खलनायकाची भूमिका करावी." मी धरमजींना सांगितले, "तुम्ही संजीव कुमार, ठाकूरची भूमिका करण्यास मोकळे आहात. कथा तुमच्याभोवती फिरेल, पण नंतर तुम्हाला हेमा मालिनी दिसणार नाही (मोठ्याने हसले)." पटकथा ऐकलेल्या प्रत्येक कलाकाराला वाटले की, त्यांनी गब्बर किंवा संजीव कुमारची भूमिका करावी, परंतु अखेर सर्वांनी सहमती दर्शवली आणि त्यांच्या भूमिका स्वीकारल्या.

रमेश सिप्पी यांना कोणापासून मिळाली प्रेरणा : मी धरमजींना सांगितले की ठाकूर (संजीव कुमारची भूमिका) साकारण्यासाठी तुमचे स्वागत आहे, कथा तुमच्याभोवती फिरेल, पण नंतर तुमच्याकडे हेमा मालिनी राहणार नाहीत." सिप्पी जेव्हा 'शोले'चे चित्रीकरण सुरू केले तेव्हा ते फक्त २९ वर्षांचे होते. इतक्या शानदार कारकिर्दीसाठी त्यांना कशामुळं प्रेरणा मिळाली असे विचारले असता, सिप्पी यांनी त्यांच्या वडिलांच्या (जीपी सिप्पी) वारशाचे तसेच राज कपूरचे श्रेय दिले, ज्यांच्या चित्रपटांनी त्यांना निर्मितीबद्दल खूप काही शिकवले, परंतु त्यांना दुसरे राज कपूर व्हायचे नव्हते, त्यांनी यावर भर दिला की, त्यांना महान अभिनेता-दिग्दर्शकाचे अनुकरण करण्याऐवजी दिग्दर्शक म्हणून स्वतःचा मार्ग तयार करायचा होता."मला पाश्चात्य आणि भारतीय चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज कलाकारांबद्दल आकर्षण होते, मग ते डॉ. जीवागो हो किंवा गॉन विद द विंड... या सर्व चित्रपटांनी माझे मनोरंजन केले आणि मी 'मुघल-ए-आझम', 'मदर इंडिया', 'गंगा जमुना', 'जिस देश में गंगा बहती है'... सुनील दत्तचे अनेक चित्रपट, धरमजींचे मेरा गाव मेरा देश' आणि नंतर राज कपूरचे 'आग', 'आवारा', 'बूट पॉलिश', 'संगम' आणि 'प्रेम रोग' हे चित्रपट पाहून खूप आनंदित झालो."

'शोले'चा रिमेक? : सिप्पी यांनी अनेकदा सांगितलं आहे की, त्यांचा त्यांच्या प्रतिष्ठित चित्रपट 'शोले'चा रिमेक किंवा सीक्वेल बनवण्याचा कोणताही हेतू नाही. त्यांचा असा विश्वास आहे की काही क्लासिक चित्रपट जसेच्या तसे सोडले पाहिजेत. म्हणूनच, जेव्हा राम गोपाल वर्मा यांनी त्यांच्याशी रिमेकसाठी संपर्क साधला तेव्हा सिप्पी यांनी नाखूषी व्यक्त केली आणि त्यांनी जाहीरपणे नकार दिला. राम गोपाल वर्मा यांचा 'आग' नावाचा रिमेक बॉक्स ऑफिसवर वाईटरित्या फ्लॉप झाला. वर्माच्या चित्रपटांच्या या विशिष्ट आवृत्तीवर सिप्पी सामान्यतः मौन बाळगतात, परंतु त्यांनी असे सूचित केले आहे की, इतक्या प्रसिद्ध चित्रपटाचा रिमेक करणे 'मूर्खपणाचे' ठरेल.

हेही वाचा :

  1. Yearender 2025 : बॉक्स ऑफिसवर २०२५मध्ये 'या' खलनायकांनी केलं राज्य, पाहा यादी...
  2. सिनेमा हे माझं जग, तर थिएटर हे माझं घर! दिग्दर्शक रमेश सिप्पी यांचा 'एशियन कल्चर' पुरस्काराने सन्मान
  3. आशियाई चित्रपट महोत्सवात दिग्दर्शक रमेश सिप्पींचा 'एशियन कल्चर'पुरस्काराने होणार गौरव

TAGGED:

RAMESH SIPPY
RE RELEASE AFTER 50 YEARS
SHOLAY MOVIE
शोले
RAMESH SIPPY INTERVIEW

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.