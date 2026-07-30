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रणबीर कपूर आणि यश यांच्या 'रामायणा' चित्रपटाच्या ट्रेलरनंतर 'आदिपुरुष'ची चर्चा सोशल मीडियावर रंगली...

रणबीर कपूर आणि यश यांचा 'रामायणा' हा चित्रपट खूप चर्चेत आला आहे. या चित्रपटाच्या ट्रेलर रिलीजनंतर 'आदिपुरुष'ची चर्चा अनेकजण सोशल मीडियावर करत आहेत.

ramayana movie
'रामायणा' चित्रपट (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 30, 2026 at 3:19 PM IST

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हैदराबाद : भारतातील सर्वात महागडा चित्रपट 'रामायणा'चा ट्रेलर अखेर 30 जुलै रोजी पहाटे 4:15 वाजता प्रदर्शित झाला. या ट्रेलरनं आता सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला आहे. या ट्रेलरमध्ये 'रॉकिंग स्टार' यश रावणाच्या भूमिकेत आणि रणबीर कपूर रामाच्या भूमिकेत अत्यंत उग्र असल्याचे दिसत आहेत. सध्या हा ट्रेलर प्रेक्षकांमध्ये सर्वाधिक चर्चेचा विषय बनला आहे. चाहत्यांनी रणबीरच्या शांत स्वभावाचे, भावपूर्ण डोळ्यांचे आणि प्रभू रामाच्या प्रतिष्ठित भूमिकेचे कौतुक केलंय, तर यशनं साकारलेल्या रावणाच्या शक्तिशाली आणि भयानक भूमिका ही देखील अनेकांना पसंत आली आहे. ट्रेलर प्रदर्शित झाल्यानंतर काही मिनिटांतच, 'एक्स'वर प्रतिक्रियांचा पाऊस पडला, यामध्ये चाहत्यांनी थरारक दृश्यांवर आपले विचार मांडले.

'आदिपुरुष'ची चर्चा : दरम्यान सोशल मीडियावर एका युजरनं लिहिलं,'हा नवीन ट्रेलर मी, ज्या भव्यतेबद्दल आणि विशालतेबद्दल बोलत होतो, तो खऱ्या अर्थानं आहे. त्यांनी खूप छान काम केलं आहे.' दुसऱ्या एका युजरनं लिहिलं, 'निःसंशयपणे, आतापर्यंतचा सर्वोत्कृष्ट ट्रेलर.' तसेच तिसऱ्यानं लिहिलं,'रामायणा' एका वेगळ्याच पातळीवर आहे. दृश्ये चित्तथरारक आहेत, व्हीएफएक्स जागतिक दर्जाचे दिसतात आणि प्रत्येक फ्रेम सिनेमॅटिक वाटते. हा 'आदिपुरुष'च्या ट्रेलरपेक्षा 1,00,000 पट चांगला आहे. रणबीर कपूर प्रभू रामाच्या भूमिकेत भव्य दिसतो आणि यश रावणाच्या भूमिकेत पडद्यावरील प्रत्येक क्षणावर वर्चस्व गाजवतो. मार्केटिंगसह 1,500 कोटींच्या कथित बजेटसह, जर चित्रपटाला या पातळीचे यश मिळाले, तर जगभरात 3,000 कोटी कमावणे पूर्णपणे शक्य आहे.

ramayana reaction
'रामायणा'वरची प्रतिक्रिया (Post)
ramayana reaction
'रामायणा'वरची प्रतिक्रिया (Post)
adipurush and ramayana
'आदिपुरुष' आणि 'रामायणा' (Post)

तसेच आणखी एकानं लिहिलं, 'मी नुकताच 'रामायणा'चा ट्रेलर पाहिला आणि तो अजूनही माझ्या मनात घोळत आहे. त्यातील भव्यता अप्रतिम आहे, दृश्ये सिनेमॅटिक असूनही मनाला खोलवर भिडणारी वाटतात आणि त्यातील भावना हृदयस्पर्शी आहेत. प्रत्येक दृश्य काही मिनिटांतच मनात छाप सोडते. खरोखरच एक जबरदस्त ट्रेलर.'

adipurush
'आदिपुरुष' (Post)

तसेच एका युजरनं चित्रपटाच्या पार्श्वसंगीताचे कौतुक करत अशाच भावना व्यक्त करत लिहिलं. 'रणबीर कपूर आणि यश यांच्या 'रामायणा'चा ट्रेलर अप्रतिम आहे. ए. आर. रहमान आणि हान्स झिमर यांचे जादुई संगीत प्रत्येक फ्रेमची शोभा वाढवते, तर जबरदस्त व्हिज्युअल इफेक्ट्स आणि चित्तवेधक दृश्ये याला एक खरा सिनेमॅटिक अनुभव देतात. हा चित्रपट पाहण्यासाठी खूप उत्सुक आहे.'

काही लोकांना ट्रेलर आवडला नाही आणि त्यांना वाटलं की, महाकाव्याचे सार आणि आत्मा हरवला आहे. तसेच आणखी एकानं लिहिलं,'रामायणा'चा ट्रेलर पूर्णपणे भावनाशून्य होता आणि त्यानं कोणतीही भावना जागृत केली नाही. कदाचित नमितमुळं असेल, ज्यानं चित्रपट आणि त्याच्या व्हिज्युअल इफेक्ट्सबद्दल खूप प्रसिद्धी केली होती, त्यामुळं मला प्रभावित होण्याची अपेक्षा होती, पण खरं सांगायचं तर, तो पूर्णपणे वाया गेला. एका महाकाव्याचे नीरस सादरीकरण.'

दुसऱ्या एका युजरनं लिहिलं,'रामायणाचा ट्रेलर पाहिल्यानंतर माझ्या मनात तीन मोठे प्रश्न निर्माण झाले, बजरंगबली कुठे आहेत? संपूर्ण ट्रेलरमध्ये हनुमानाचे एकही दृश्य का नव्हते? रावणाचे उदात्तीकरण. ट्रेलर रावणाचे उदात्तीकरण करण्याचा प्रयत्न करत होता असे इतर कोणाला वाटले का? लक्ष्मण रेषेचा उल्लेख नसणे? लक्ष्मण रेषेचा उल्लेख का नव्हता?'

ट्रेलरनं सहाय्यक कलाकारांबद्दलही उत्सुकता निर्माण केली आहे, ज्यात सीतेच्या भूमिकेत साई पल्लवी, हनुमानाच्या भूमिकेत सनी देओल आणि लक्ष्मणाच्या भूमिकेत रवी दुबे यांचा समावेश आहे. चाहते मोठ्या पडद्यावर त्यांच्या संपूर्ण अभिनयाची आतुरतेनं वाट पाहत आहेत. नितेश तिवारी दिग्दर्शित हा चित्रपट 2026च्या दिवाळीत प्रदर्शित होणार आहे.

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RAMAYANA TRAILER X REVIEW
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