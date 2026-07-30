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'रामायणा'चा ट्रेलर रिलीज, श्रीरामच्या भूमिकेत रणबीर कपूर आणि रावणाच्या भूमिकेत यश यांचा भव्य संघर्ष पाहा...

रणबीर कपूर आणि यश अभिनीत 'रामायणा'चा ट्रेलर ब्रह्म मुहूर्तावर पहाटे 4: 15 वाजता रिलीज करण्यात आला आहे.

'रामायणा'चा ट्रेलर
'रामायणा'चा ट्रेलर (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 30, 2026 at 10:44 AM IST

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हैदराबाद : नितेश तिवारी यांच्या 'रामायणा'चा ट्रेलर रिलीज करण्यात आला आहे. निर्मात्यांनी 30 जुलै रोजी चित्रपटाचा पहिला ट्रेलर रिलीज करून प्रेक्षकांना एक सुखद धक्का दिला आहे. ट्रेलरमध्ये रणबीर कपूर हा श्रीराम, यश रावण, आणि साई पल्लवी ही सीतेच्या भूमिकेत दिसत आहेत. या चित्रपटाचा ट्रेलर हा गुरुवारी ब्रह्म मुहूर्तावर पहाटे 4: 15 वाजता प्रदर्शित करण्यात आला. दरम्यान चित्रपटाच्या ट्रेलरमध्ये राम आणि रावण यांच्यातील मुख्य संघर्ष दाखवण्यात आला आहे. या चित्रपटाचा ट्रेलर खूप भव्य असून यामध्ये लारा दत्ता, रवी दुबे, रकुल प्रीत सिंग आणि अरुण गोविल यांच्याही झलक दाखविण्यात आल्या आहेत.

'रामायणा'चा ट्रेलर रिलीज : चार मिनिटे आणि नऊ सेकंदांच्या या ट्रेलरची सुरुवात यशनं साकारलेल्या रावणाच्या एका दृश्याने होते, ज्यामध्ये तो डोके झाकून एका दारवाज्यामधून चालताना दिसतो. यानंतर तो म्हणतो की, "तुमचा नवा राजा." यानंतर वेगवान ॲक्शन सीक्वेन्स दाखविण्यात आला आहे. तो पुढं म्हणतो की, "तिन्ही लोकांमध्ये: देवलोक, पृथ्वीलोक आणि पाताळलोक, फक्त एकच राजा असेल." यानंतर तो एका भव्य महालात प्रवेशद्वाराजवळ उभा राहतो, यानंतर तो आपले नाव मोठ्यानं पुकारतो.

कसा आहे ट्रेलर ? : तसेच ट्रेलरमध्ये लगेच रावणाचं पुष्पक विमानाची आणि त्याच्या सत्तेच्या झपाट्यानं झालेल्या उदयाची झलक दाखवण्यात आली आहे, ज्यामुळं लंकेचा राजा जगातील सर्वात प्रभावशाली आणि प्रमुख व्यक्तींपैकी एक म्हणून स्थापित होतो. यानंतर लगेच असं दाखविले जाते की, जेव्हा चांगल्या आणि वाईट शक्तींमध्ये असंतुलन निर्माण होते, तेव्हा संतुलन पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी विष्णूचा अवतार जन्माला येतो. यावेळी, विष्णूचा पुनर्जन्म राम (रणबीर कपूर) या मानवी राजकुमाराच्या रूपात होतो, जो रावणाचा सामना करून जगात सुव्यवस्था पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी येतो. रणबीर कपूर ट्रेलरमध्ये प्रभू रामाच्या रूपात दिसतो, जो घोड्यावर स्वार होऊन आपले वडील, राजा दशरथ (अरुण गोविल) आणि कैकेयी (लारा दत्ता) यांच्यासोबत काही वेळ घालवत असतो. त्यानंतर साई पल्लवी सीतेच्या भूमिकेत दिसते आणि त्यांच्या लग्नाची दृश्ये दाखवली जाते. त्यानंतर कथा अयोध्येकडे वळते, जिथे कैकेयीच्या निर्णयामुळं राम, सीता आणि लक्ष्मण यांना वनवासात जावे लागते.

सनी देओल ट्रेलरमध्ये दिसला नाही : दरम्यान राजा दशरथाची भूमिका साकारणारे अरुण गोविल देखील, राम आणि लक्ष्मण अयोध्या सोडून जात असतानाचा एक भाविनिक क्षण दाखविल्या जातो. मात्र चित्रपटाच्या ट्रेलरमध्ये सनी देओल दिसत नसला तरी, त्यात विवेक ओबेरॉय, सौरभ सचदेवा आणि इतर कलाकारांची छोटी झलक आहे. या अप्रतिम दृश्यात अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंग रावणाची बहीण शूर्पणखाच्या भूमिकेत आहे, जी आपल्या सौंदर्यानं रामाला मोहित करण्याचा प्रयत्न करते. यानंतर ती आपली पत्नी सीतेशी एकनिष्ठ असलेला राम तिचा हा प्रयत्न नाकारतो. पुढील दृश्यात, लक्ष्मण तिचे नाक कापताना दिसतो.

चित्रपटाचे आणखी एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे याचे संगीत. ए. आर. रहमान यांनी हान्स झिमर यांनी दिले आहे. दरम्यान ट्रेलरमध्ये अयोध्येपासून लंकेपर्यंत कथा पुढं सरकत असताना, दृश्यांशी सुसंगत राहते आणि राम आणि रावण यांच्यातील संघर्षापर्यंत पोहोचते. ट्रेलरमध्ये अनेक प्रमुख पात्रांची ओळख करून देण्यात आली आहे. दरम्यान ट्रेलरची सुरुवात रावणाच्या आगमनानं होते आणि तिन्ही लोकांसमोर त्याला पराभूतकरण्याची श्रीरामाच्या शपथेनं याचा शेवट होतो, ज्यामुळं कथेला पुढं नेणाऱ्या संघर्षाचा पाया घातला जातो.

'रामायणा' चित्रपटाबद्दल : हा ट्रेलर मूळतः 24 जुलै रोजी प्रदर्शित होणार होता. तसेच सार्वजनिक प्रदर्शनापूर्वी, सॅन दिएगो कॉमिक-कॉन 2026मध्ये चित्रपटातील काही खास फुटेज देखील दाखवण्यात आले होते. नितेश तिवारी दिग्दर्शित, 'रामायणा' ही दोन भागांची महागाथा आहे, जिची निर्मिती नमित मल्होत्रा ​​यांनी DNEG आणि प्राईम फोकस स्टुडिओच्या बॅनरखाली केली असून, यश सह-निर्माते देखील आहेत. रणबीर कपूर, साई पल्लवी आणि यश यांच्या व्यतिरिक्त, या चित्रपटात रवी दुबे, सनी देओल, रकुल प्रीत सिंग (शूर्पणखा), विवेक ओबेरॉय, कुणाल कपूर, शोभना, सौरभ सचदेवा, फैसल मलिक आणि लारा दत्ता यांच्याही भूमिका आहेत.

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