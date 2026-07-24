निर्माते नमित मल्होत्रा यांनी 'रामायणा'च्या ट्रेलरबाबत केली मोठी घोषणा, वाचा सविस्तर
'रामायणा' पॅनेलसाठी मंचावर जाण्यापूर्वी काही मिनिटे आधी, निर्माते नमित मल्होत्रा यांनी घोषणा केली की, या चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित केला जाणार नाही.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 24, 2026 at 12:22 PM IST
हैदराबाद : सॅन डिएगो कॉमिक-कॉन 2026 मध्ये अत्यंत अपेक्षित अशा 'रामायण' पॅनेलसाठी मंचावर जाण्यापूर्वी काही मिनिटे आधी, निर्माते नमित मल्होत्रा यांनी एक महत्वाची घोषणा केली. या चित्रपटाचा ट्रेलर 24 जुलै रोजी जागतिक स्तरावर प्रदर्शित होणार नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. कॉमिक-कॉनमधील विशेष सादरीकरणानंतर हा ट्रेलर ऑनलाइन प्रदर्शित होईल अशी अपेक्षा केली जात होती. त्याऐवजी, मल्होत्रा यांनी जाहीर केलं की, गुरुवारी सकाळी होणारे ट्रेलरचे जागतिक प्रकाशन आता पुढं ढकलण्यात आलं आहे.
'रामायण: पार्ट 1' ट्रेलर प्रदर्शित होणार नाही : नितीश तिवारी दिग्दर्शित आणि नमित मल्होत्रा यांच्या 'प्राइम फोकस स्टुडिओज'द्वारे निर्मित 'रामायणा' हा चित्रपट खूप चर्चेत आला आहे. आता हा ट्रेलर कधी रिलीज होईल याबाबत कुठलेही अपडेट आली नाही. दरम्यान 'रामायण: पार्ट 1' चित्रपट दिवाळीच्या मुहुर्तावर रुपेरी पडद्यावर प्रदर्शित होणार आहे. सध्या अनेकजण या चित्रपटाच्या ट्रेलरबाबात उत्सुक होते, मात्र आता रणबीरच्या चाहत्यांची निराशा झाली आहे.
नमित मल्होत्राची पोस्ट : चित्रपटाच्या जागतिक महत्त्वाकांक्षेवर प्रकाश टाकताना मल्होत्रा यांनी म्हटलं की, 'भारतीय चित्रपटसृष्टीच्या 100 वर्षांहून अधिक कालावधीत, हा अत्यंत अभिमानाचा क्षण ठरेल, कारण 'रामायण' हे एखाद्या मोठ्या जागतिक हॉलिवूड चित्रपटाप्रमाणे संपूर्ण जगाला दाखवले जाईल. हे विशेष आहे कारण यामुळं जगभरातील लोकांना आपल्या संस्कृतीची आणि कथांची समृद्धता नव्या अभिमानानं आणि उत्साहानं जाणून घेण्याची संधी मिळेल.' मल्होत्रा यांनी ट्रेलर लाँच पुढे ढकलण्याचे कारण स्पष्टपणे सांगितले नसले तरी, त्यांचे हे विधान भारतात सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनांकडे जगाचे लक्ष वेधले गेले असताना आले आहे, त्यामुळं तणावपूर्ण परिस्थिती लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला असावा, असा अंदाज अनेकांनी लावला आहे. आपल्या निवेदनाच्या शेवटी, मल्होत्रा यांनी देशातील 'युवाशक्ती'चा उल्लेख करत म्हटले, 'हे शक्य करण्यासाठी मदत करणाऱ्या सर्व चाहत्यांचे आणि 'रामायणा'वर विश्वास ठेवणाऱ्यांचे मी आभार मानतो. आपल्या देशातील तरुण हेच आपले भविष्य आहेत. चला, आपल्या भविष्याचे रक्षण करण्यासाठी आपण सर्वजण शक्य ते सर्वोत्तम प्रयत्न करूया.' त्यांनी आपला संदेश "जय हिंद' म्हणून अशा शब्दांत संपवला आहे.
सॅन दिएगो कॉमिक-कॉनमधील 'बॉलरूम 20'मध्ये मल्होत्रा, दिग्दर्शक नितेश तिवारी आणि मुख्य कलाकार रणबीर कपूर आणि यश यांची उपस्थिती नियोजित होती, त्याच्या काही काळ आधीच ही घोषणा करण्यात आली. कॉय जँड्रू (Coy Jandreau) यांच्याद्वारे आयोजित केल्या जाणाऱ्या या तासभराच्या पॅनेलमध्ये चित्रपटातील विशेष दृश्ये (फुटेज) दाखवली जाण्याची शक्यता आहे. यात उपस्थितांना चित्रपटाचा ट्रेलर आणि या भव्य-दिव्य पुनर्कथनाची पहिली झलक पाहायला मिळेल. 'रामायणा' हा या वर्षीच्या कॉमिक-कॉनमधील सर्वात मोठ्या आंतरराष्ट्रीय सादरीकरणांपैकी एक ठरला असून, या कार्यक्रमाच्या 'इंडियन हायलाइट' अंतर्गत त्याला विशेष स्थानही मिळाले आहे. सुरुवातीच्या वृत्तांनुसार, हा ट्रेलर भारतीय प्रमाणवेळेनुसार (IST) सकाळी 10 वाजता प्रदर्शित होणार होता, मात्र असं काहीही झालं नाही.
'रामायणा'ची स्टारकास्ट : 'रामायणा' चित्रपटामध्ये रणबीर कपूर श्रीराम, साई पल्लवी सीता, यश रावण, सनी देओल हनुमान आणि रवी दुबे लक्ष्मण यांच्या प्रमुख भूमिका साकारत आहेत. याशिवाय अरुण गोविल, लारा दत्ता, काजल अग्रवाल, कुणाल कपूर, आदिनाथ कोठारे, आणि अन्य कलाकारांच्या देखील दमदार भूमिका या चित्रपटामध्ये असणार आहेत. 'रामायणा' हा चित्रपट भव्य असणार आहे. या चित्रपटाचं बजेट एकूण 4000 कोटी असल्याचं सांगितलं जात आहे. तसेच या चित्रपटाचा दुसरा भाग हा 'रामायण: पार्ट 2' 2027च्या दिवाळीमध्ये रुपेरी पडद्यावर प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे.
या चित्रपटासाठी रणबीर कपूरनं खूप मेहनत घेतली आहे. त्याला या चित्रपटाकडून खूप अपेक्षा आहेत. हा चित्रपट अनेक भाषांमध्ये रुपेरी पडद्यावर प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. याशिवाय या चित्रपटाची इंग्रजी आवृत्ती देखील असणार आहे. चित्रपटाच्या संगीताची जबाबदारी ऑस्कर विजेते संगीतकार हॅन्स झिमर आणि ए.आर. रहमान यांच्याकडे आहे. या चित्रपटावर सध्या खूप वेगानं काम सुरू आहे.