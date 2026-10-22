'रामायणा पार्ट 1' ओटीटी रिलीज : रणबीर कपूर स्टारर चित्रपट 'या' पर्यायामुळं ऑनलाइन प्रेक्षक पाहू शकता, संपूर्ण योजना जाणून घ्या...
'रामायणा पार्ट 1' पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. हा चित्रपट कुठल्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर स्ट्रीम होईल याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 22, 2026 at 12:07 PM IST
हैदराबाद : नमित मल्होत्राच्या 'रामायणा: राइज ऑफ अ लेजेंड'ची अनेकजण आतुरतेनं वाट पाहत आहेत. हा चित्रपट या दिवाळीत चित्रपटगृहांमध्ये दाखल होणार आहे, मात्र त्यापूर्वी, चित्रपटाच्या ओटीटी स्ट्रीमिंगबाबत एक मोठी बातमी समोर आली आहे. वृत्तानुसार, चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाल्यानंतर हा चित्रपट जिओहॉटस्टार या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर स्ट्रीम होणार आहे. निर्मात्यांची चित्रपट ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित करण्याची एक मोठी योजना आहे. हा चित्रपट फक्त 'पे-पर-व्ह्यू' पर्यायाद्वारे उपलब्ध असेल.
'रामायणा' पाहण्यासाठी ओटीटी योजना काय आहे? : 'रामायणा' 5 नोव्हेंबर रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होईल. मिळालेल्या माहितीनुसार चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाल्यानंतर चित्रपट जिओहॉटस्टारवर 'पे-पर-व्ह्यू' पर्यायाद्वारे प्रेक्षकांसाठी उपलब्ध होईल, म्हणजेच प्रेक्षकांना नियमित स्ट्रीमिंग सबस्क्रिप्शनऐवजी स्वतंत्रपणे प्रवेश खरेदी करावा लागेल. 'पे-पर-व्ह्यू' मॉडेलचा अर्थ असा आहे की, चित्रपटगृहांमधील प्रदर्शन संपल्यानंतर प्रेक्षक तो खरेदी करू शकतील. भारतातील प्रेक्षक सामान्य सबस्क्रिप्शनऐवजी जिओहॉटस्टारवरील एका विशेष 'ऑन-डिमांड' खरेदी सुविधेद्वारे हा चित्रपट पाहू शकतील. हा चित्रपट ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर कधी प्रदर्शित होईल याबद्दल तारीख स्पष्ट करण्यात आली नाही.
नीता अंबानी काय म्हणाल्या? : नीता अंबानी आणि नमित मल्होत्रा यांना रामायणाचा संदेश देशातील प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचवायचा आहे. जिओ हॉटस्टारच्या अध्यक्षा नीता एम. अंबानी यांनी ही भागीदारी खूप महत्त्वाची असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी म्हटलं, ही कथा भारतातील कुटुंबांसाठी, तसेच जे तरुण प्रेक्षक हे महाकाव्य पहिल्यांदाच पाहत असतील त्यांच्यासाठी सहज उपलब्ध होईल. नमित मल्होत्रा यांच्या मते, चित्रपट टीमला प्रेक्षकांनी 'रामायणा' आयमॅक्स 3डी मध्ये पाहावे अशी इच्छा आहे. याशिवाय निर्मात्यांच्या मते, ज्यांना चित्रपट पडद्यावर पाहायचा आहे, त्या प्रत्येकापर्यंत थिएटर चेन पोहोचू शकत नाहीत. म्हणूनच, चित्रपट थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाल्यानंतर, लोक तो जिओ हॉटस्टारवर 'पे-पर-व्ह्यू' पर्यायाद्वारे पाहू शकतील.
'रामायणा'बद्दल : 'रामायणा: राइज ऑफ अ लेजेंड'चे दिग्दर्शन नितेश तिवारी यांनी केलं आहे. हा चित्रपट दोन भागामध्ये असणार आहे. श्रीधर राघवन यांनी वाल्मिकींच्या कथेचं पडद्यासाठी रूपांतर करण्यासाठी खूप मेहनत घेतली आहे, तर प्राईम फोकस स्टुडिओ, डीएनईजी आणि यशच्या मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्सच्या सहकार्यानं या प्रोजेक्टची निर्मिती करण्यात आली आहे. या चित्रपटात रणबीर कपूरनं श्रीरामाची, साई पल्लवीनं माता सीता, रवी दुबेनं लक्ष्मणाची आणि रॉकिंग स्टार यशनं रावणाची भूमिका साकारली आहे.
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