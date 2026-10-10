'रामायणा पार्ट 1'तील कैकेयीच्या भूमिकेत लारा दत्ता आणि मंथरा म्हणून शीबा चड्ढा यांचे पोस्टर प्रदर्शित
'रामायणा पार्ट 1'मधील कैकेयीच्या भूमिकेत लारा दत्ता आणि मंथरा म्हणून शीबा चड्ढा यांचे पोस्टर प्रदर्शित करण्यात आले आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 10, 2026 at 2:29 PM IST
हैदराबाद : 'रामायणा पार्ट 1'चे निर्माते नमित मल्होत्रा यांनी चित्रपटातील पात्रांचे पोस्टर प्रदर्शित केले आहे, ज्यात लारा दत्ता राणी कैकेयीच्या भूमिकेत आणि शीबा चड्ढा मंथराच्या भूमिकेत दिसत आहेत. हे पोस्टर महाकाव्यातील दोन प्रमुख पात्रांची ओळख करून देतात आणि श्रीरामाचे नशीब कायमचे बदलणाऱ्या घटनांचे संकेत देतात. हे पोस्टर कथेतील एका महत्त्वाच्या वळणाचे संकेत देतात. राणी कैकेयीच्या दोन इच्छांमुळं राजा दशरथ आणि त्यांचा पुत्र श्रीराम यांचे आयुष्य पूर्णपणे बदलून जाते. राणीची कारस्थानी साथीदार मंथरा यामागे असली तरी, त्यामुळं अशा घटनांची एक साखळी सुरू होते, जी संपूर्ण राज्याचे भविष्य बदलून टाकते.
'रामायणा पार्ट 1'मधील पोस्टर्स रिलीज : अरुण गोविल यांनी साकारलेल्या राजा दशरथाच्या भूमिकेतील पोस्टरच्या प्रदर्शनानंतर हे दोन नवीन पोस्टर्स आले आहेत. टेलिव्हिजनवर प्रभू रामाच्या भूमिकेतून पिढ्यानपिढ्यांची मने जिंकणारे अरुण गोविल, अयोध्येचे राजा दशरथ म्हणून 'रामायणा'च्या जगात परतले आहेत. दरम्यान आता नवीन पोस्टरमध्ये लारा दत्ताचा कैकेयीचा अवतार अयोध्येची राणी म्हणून भव्य पारंपरिक पोशाख आणि दागिन्यांनी सजलेला, राजेशाही थाटात सादर करण्यात आला आहे. तर दुसरीकडे, शीबा चड्ढाचा मंथरेच्या भूमिकेतील लूक हा खूप विशेष आहे, ज्यात तिनं आपल्या काही वस्तू हातात धरल्या आहेत. हे पोस्टर्स शेअर करताना निर्मात्यांनी सोशल मीडियावर लिहिलं, "एक राणी, एक आई आणि दोन इच्छा, ज्या वडिलांच्या प्रेमाशी विश्वासघात करतात, ज्यामुळं रामाचं नशीब कायमचं बदलून जाईल. एक विश्वासू सोबती. एक धूर्त मन, जिच्या कुजबुजीमुळं एका मातेचं प्रेम संपूर्ण राज्यासाठी सर्वात अंधकारमय क्षणात बदलेल." चित्रपटातील ही दोन पोस्टर्स रामाच्या प्रवासातील परिवर्तनात, या दोन पात्रांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेची झलक देतात.
'रामायणा पार्ट 1' चित्रपटाबद्दल : या चित्रपटात रणबीर कपूर श्रीराम, साई पल्लवी माता सीता, साऊथ स्टार यश रावण, सनी देओल हनुमान आणि रवी दुबेनं लक्ष्मणाची भूमिका साकारत आहेत. नितेश तिवारी दिग्दर्शित 'रामायणा पार्ट 1'ची निर्मिती नमित मल्होत्राच्या प्राईम फोकस स्टुडिओनं, आठ वेळा ऑस्कर-विजेत्या डीएनईजी (DNEG) आणि यशच्या मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्सच्या सहकार्यानं केली आहे. हा चित्रपट दोन भागांमध्ये प्रदर्शित होणार. हा चित्रपट जगभरात हिंदी, तमिळ, तेलुगू, कन्नड आणि मल्याळम भाषांमध्ये रुपेरी पडद्यावर दाखल होणार आहे. या चित्रपटाचा पहिला भाग दिवाळी 2026 ला आणि दुसरा भाग दिवाळी 2027ला प्रदर्शित होईल. सोनी पिक्चर्स हा चित्रपट जगभरात प्रदर्शित करेल, तर धर्मा प्रॉडक्शन्स हिंदी भाषिक बाजारपेठांमध्ये त्याचे वितरण करेल. हा चित्रपट जगभरात आयमॅक्स (IMAX) मध्ये प्रदर्शित होईल.
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