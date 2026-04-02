'रामायणा' चित्रपटाचा टीझर रिलीज, रणबीर कपूरची झलक आली समोर...
'रामायणा' चित्रपटाचा टीझर रिलीज झाला आहे. आता या चित्रपटामधील रणबीर कपूरची झलक समोर आली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 2, 2026 at 12:29 PM IST
हैदराबाद : भारतीय चित्रपटसृष्टीच्या इतिहासातील सर्वात भव्य चित्रपट 'रामायणा'साठी अनेकजण उत्सुक आहेत. नितेश तिवारी दिग्दर्शित या चित्रपटाची तुलना 'लॉर्ड ऑफ द रिंग्स' आणि 'अवतार'सारख्या चित्रपटांशी केली जात आहे. या चित्रपटांचे दोन भाग रिलीज होणार आहे. हा चित्रपट अंदाजे 4000 कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये तयार करण्यात येत आहे. चित्रपटातील श्रीरामाची पहिली झलक आता प्रेक्षकांसमोर आली आहे. या चित्रपटाचा टीझर हा खूप दमदार असून याला प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. दरम्यान या चित्रपटाचा टीझर समोर आल्यानंतर अनेकजण चित्रपटाला पाहण्यासाठी आतुर आहेत.
'रामायणा'ची झलक : श्रीरामाच्या पहिल्या झलकमध्ये, रणबीर कपूर हा उत्तम दिसत असल्याचं आता अनेकजण सोशल मीडियावर म्हणताना दिसत आहेत. या झलकमध्ये श्रीरामाच्या राज्याभिषेकापासून ते वनवासापर्यंत, वनातील त्याचा संघर्ष, सीतेचे अपहरण आणि रावणाची एक झलक असे सर्व काही दाखविण्यात आलंय. दरम्यान या चित्रपटातील रणबीरचा लूक स्पष्टपणे दिसत असला तरी साई पल्लवी आणि यश यांची झलक पाहण्यासाठी अनेकजण उत्सुक आहेत. दरम्यान टीझरमध्ये वापरलेले ॲनिमेशन आणि व्हीएफएक्स उत्तम आहेत. तसेच टीझर पाहून असं वाटत की, हा चित्रपट खूप भव्य असेल.
निर्मात्यांकडून दिला गेला हा संदेश : या चित्रपटातील झलक शेअर करताना, चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी कॅप्शनमध्ये लिहिलं आहे, 'राम हे सर्वकाळातील सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिमत्त्व आहेत, कारण त्यांनी असे जीवन जगले, ज्यात त्यांनी घेतलेले निर्णय हे सदैव व्यापक हितासाठी, इच्छेपेक्षा कर्तव्याला आणि स्वतःपेक्षा त्यागाला प्राधान्य देणारे होते. त्यांचा वारसा कालांतराने मानवतेचे संवर्धन आणि सक्षमीकरण करत राहिला आहे. तसेच, मानवी आत्म्याच्या अंगभूत चांगुलपणावर विश्वास निर्माण करून, सर्व संघर्ष मिटवण्याची आणि जगात शांतता प्रस्थापित करण्याची प्रेरणा देत राहिला आहे. नमित मल्होत्रा यांची 'रामायणा', दिग्दर्शक, नितेश तिवारी. जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित, रामायण - पार्ट 1 दिवाळी 2026'
चित्रपटाची स्टारकास्ट : या चित्रपटामध्ये रणबीर कपूर श्रीरामाची भूमिका साकारणार आहे, तर साई पल्लवी माता सीतेची, यश रावणाची, सनी देओल प्रभू हनुमानाची आणि रवी दुबे लक्ष्मणाची भूमिका करणार आहे. या चित्रपटाला संगीत ऑस्कर विजेते ए. आर. रहमान, दिग्गज संगीतकार हान्स झिमर हे एकत्र देत आहे. हान्स झिमर या चित्रपटाद्वारे हिंदी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण करत आहेत. दरम्यान अलीकडेच, लॉस एंजेलिसमध्ये निवडक प्रेक्षकांसाठी एक टीझर प्रदर्शित करण्यात आला. या टीझर रिलीजच्या वेळी रणबीर कपूर, नितेश तिवारी आणि नमित मल्होत्रा उपस्थित होते. दरम्यान या चित्रपटाचा दुसरा भाग हा 2027 रोजी रिलीज होणार आहे. नितेश तिवारी दिग्दर्शित हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर चांगली कमाई करणार अशी अपेक्षा आता अनेकजण करत आहेत.