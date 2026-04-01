'रामायणा'च्या प्रदर्शनापूर्वी रणबीर कपूरला एका चाहत्याकडून मिळाली विशेष भेट...
नितेश तिवारी दिग्दर्शित 'रामायणा: पार्ट वन' हा चित्रपट सध्या चर्चेत आहे. आता या चित्रपटातील रणबीर कपूरला लॉस एंजेलिसमधील स्क्रीनिंगच्या वेळी एका चाहत्यानं भेटवस्तू दिली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 1, 2026 at 4:36 PM IST
मुंबई - नितेश तिवारी दिग्दर्शित बहुप्रतीक्षित 'रामायणा: पार्ट वन' या चित्रपटाबद्दल जगभरात चर्चा होत आहे. चित्रपटाचे निर्माते 2 एप्रिल रोजी, हनुमान जयंतीच्या शुभ मुहूर्तावर, 'रामा' ग्लिम्प्स नावाची चित्रपटाची पहिली झलक रणबीर कपूरची अधिकृतपणे प्रदर्शित करणार आहेत. याशिवाय लॉस एंजेलिसमधील निवडक प्रेक्षकांना गेल्या आठवड्यात या व्हिडिओचा लवकर पूर्वावलोकन पाहण्याचा विशेष अधिकार मिळाला होता. या विशेष स्क्रीनिंगला दिग्दर्शक नितेश तिवारी, निर्माता नमित मल्होत्रा आणि चित्रपटात श्रीरामाची भूमिका साकारणारा रणबीर कपूर हजर होते.
रणबीर कपूरला मिळाली विशेष भेट : या स्क्रीनिंगमधील एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे, यामध्ये अमेरिकेतील दक्षिण आशियाई बुटीक 'नझराना'चे प्रमुख रणबीर कपूरला भेटवस्तून दिसताना दिसत आहेत. याशिवाय त्यानं रणबीरच्या अभिनयाचे कौतुक केले आणि त्याला राम मंदिराचे चित्र असलेले एक खास डिझाइन जॅकेट भेट म्हणून दिले. रणबीरनं ते स्वीकारले आणि त्याचे मनापासून आभार मानले. चाहत्यांचा विश्वास आहे की, रणबीरची अभिनयाची तुलना अरुण गोविल यांनी साकारलेल्या अजरामर रामाशी केली जाऊ शकते, अभिनेत्यानं आपल्या या पात्रावर खूप मेहनत घेतली आहे.
टीझरचा प्रभाव : लॉस एंजेलिसमधील स्क्रीनिंगनंतर प्रेक्षकांनी याला प्रचंड सकारात्मक प्रतिसाद दिला. 'नझराना'च्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडलवर शेअर केलेल्या कॅप्शनमध्ये म्हटलं आहे की, 'अडीच मिनिटांचा ट्रेलर अंगावर काटा आणणारा होता.' चित्रपटाच्या भव्यतेनं प्रभावित झालेल्या प्रेक्षकांनी तो 4D थिएटरमध्ये पाहण्याचं देखील सांगण्यात आलंय. नमित मल्होत्रा आणि नितेश तिवारी यांनी इतका मोठा आणि संवेदनशील प्रोजेक्ट ज्या कौशल्यानं हाताळला, त्यामुळं चाहते प्रभावित झाले. या चित्रपटाचे संगीत भारतीय संगीतातील दिग्गज ए. आर. रहमान आणि ऑस्कर विजेते हॅन्स झिमर यांनी एकत्रपणे दिले आहेत. दरम्यान 'रामायणा'ची भव्यता आणि त्यातील कलाकार पाहता, चित्रपट भारतीय चित्रपटसृष्टीच्या इतिहासात एक मैलाचा दगड ठरू शकतो.
