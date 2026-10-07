'रामायणा'मधील राजा दशरथचं पोस्टर रिलीज, पाहा अरुण गोविल यांचा राजेशाही अंदाज...
'रामायणा: पार्ट 1' या चित्रपटातील नवीन पोस्टर रिलीज करण्यात आलं आहे. या पोस्टरमध्ये अरुण गोविल हे राजा दशरथच्या भूमिकेत दिसत आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 7, 2026 at 5:38 PM IST
हैदराबाद : 'रामायणा: पार्ट 1'च्या निर्मात्यांनी अभिनेता अरुण गोविल यांचा राजा दशरथ यांच्या भूमिकेतील एक नवीन पोस्टर प्रदर्शित केला आहे. यापूर्वी त्यांनी टीव्ही पडद्यावर श्रीरामाची भूमिका साकारली होती. नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या या सोलो पोस्टरमध्ये अयोध्येचे राजा आणि भगवान रामाचे वडील असलेल्या दशरथाच्या भूमिकेतील अरुण गोविल यांची पहिली झलक दाखविण्यात आली आहे. रामानंद सागर यांच्या 'रामायण' या टीव्ही मालिकेतील भगवान श्रीरामाच्या भूमिकेसाठी ओळखले जाणारे अरुण गोविल यांना ही भूमिका मिळाल्यानंतर ते सोशल मीडियावर खूप चर्चेत आले होते.
'रामायणा' चित्रपटातील नवीन पोस्टर रिलीज : दरम्यान या चित्रपटातील हे पोस्टर शेअर करताना सोशल मीडियावर निर्मात्यांनी लिहिलं, 'एका पिढीसाठी त्यांनी 'राम' साकारलं होतं. आता, अयोध्येचा राजा म्हणून ते 'रामायणा'च्या विश्वात परतत आहेत. राजा दशरथ यांच्या भूमिकेत अरुण गोविल.' या पोस्टरमध्ये गोविल दशरथाच्या राजेशाही रूप दिसत आहे. प्रेक्षकांच्या मनात त्यांच्याबद्दल असलेल्या श्रीरामाच्या प्रतिमेपेक्षा ही भूमिका पूर्णपणे वेगळी आहे. नितेश तिवारी दिग्दर्शित 'रामायणा' चित्रपटामध्ये रणबीर कपूर (श्रीराम), साई पल्लवी (माता सीता), यश (रावण), सनी देओल (हनुमान) आणि रवी दुबे (लक्ष्मण) यांच्या भूमिकेत झळकणार आहेत. हा चित्रपट दोन भागांमध्ये प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल.
भव्य बजेटचा चित्रपट : पहिला भाग 5 नोव्हेंबर 2026 रोजी जगभरात प्रदर्शित होत आहे. तसेच दुसरा भाग दिवाळी 2027मध्ये प्रदर्शित होणार आहे. नमित मल्होत्रा यांच्या 'प्राइम फोकस स्टुडिओज' आणि यश यांच्या 'मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स'च्या सहकार्यानं या चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. हा चित्रपट हिंदी, तेलुगू, कन्नड, तमिळ आणि मल्याळम या भाषांमध्ये रुपेरी पडद्यावर दाखल होणार आहे. तसेच, तो आयमॅक्समध्येही प्रदर्शित केला जाणार आहे. भारताबाहेरील जागतिक वितरणाची जबाबदारी सोनी पिक्चर्सकडे आहे. याशिवाय हिंदी भाषिक बाजारपेठेत धर्मा प्रॉडक्शन हा चित्रपट वितरित करेल. सध्या या चित्रपटाला पाहण्यासाठी अनेकजण आतुर आहेत. या चित्रपटाचं एकूण बजेट खूप भव्य आहे. हा चित्रपट 4,000 कोटींमध्ये तयार करण्यात आला आहे.