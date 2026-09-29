'रामायणा'चे दिग्दर्शक नितेश तिवारी यांनी श्रीरामाच्या भूमिकेसाठी रणबीर कपूरची निवड का केली? कारण आलं समोर
'रामायणा'चे दिग्दर्शक नितेश तिवारी यांनी श्रीरामाच्या भूमिकेसाठी रणबीर कपूरची निवड का केली यावर स्पष्टीकरण दिलं आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 29, 2026 at 12:24 PM IST
हैद्राराबाद : 'रामायणा'साठी श्रीरामाची भूमिका साकारणारा कलाकार निवडणं हे कधीच सोपे काम नव्हते. या पात्राशी लाखो लोकांच्या भावना आणि त्यांची सांस्कृतिक अस्मिता जोडलेली आहे, त्यामुळं योग्य अभिनेत्याची निवड करणे हा दिग्दर्शक नितेश तिवारी आणि निर्माते नमित मल्होत्रा यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय होता. चित्रपटाच्या निर्मिती प्रक्रियेतील एका नवीन व्हिडिओमध्ये, या प्रतिष्ठित भूमिकेसाठी रणबीर कपूरची निवड का करण्यात आली, याबद्दल टीमनं सविस्तर माहिती दिली आहे.
रणबीर कपूरची 'रामायणा'साठी निवड : चित्रपटाचे निर्माते नमित मल्होत्रा यांच्यासाठी, श्रीरामाची भूमिका समर्थपणे साकारू शकेल असा योग्य अभिनेता शोधणे हे 'रामायणा'च्या निर्मितीतील कदाचित सर्वात मोठे आव्हान होतं. त्यांनी सांगितलं की, जेव्हा चर्चेत रणबीर कपूरचं नाव आले, तेव्हा कास्टिंगची प्रक्रिया अधिक स्पष्ट झाली, त्याचा चेहरा आणि त्यातील प्रामाणिकपणा यामुळं तो या भूमिकेसाठी अगदी योग्य वाटला. "रणबीरचा तो प्रामाणिकपणा किंवा त्याचा चेहरा... मला वाटते की नितेश आणि माझ्यासाठी, यावर वाद घालण्याचेही काही कारण उरले नाही," असे नमित यांनी सांगितले. यावरून स्पष्ट होतं की, तो अभिनेता किती वेगाने त्यांच्या पसंतीस उतरला.
नितेश तिवारी यांनी रणबीरच्या निवड करण्यावर केलं भाष्य : नमित यांच्या व्यापक दृष्टिकोनासोबतच चित्रपटाचे दिग्दर्शन करणारे नितेश तिवारी यांनी आठवण सांगितली की, नमित यांच्या सूचनेमुळं ही कास्टिंग प्रक्रिया त्वरित शक्य वाटू लागली. "नमितनं माझ्याशी रणबीरबद्दल चर्चा केली. अचानक मला वाटले की रणबीरमुळं हे सर्व शक्य आहे. तो सर्व निकषांवर खरा उतरत होता," असे नितेश म्हणाले. त्यांच्या या आठवणीतून हे स्पष्ट होते की, नमित यांच्या कल्पनेतील 'राम'च्या भूमिकेत रणबीर कसा बसला आणि सुरुवातीला जवळजवळ अशक्य वाटणारा निर्णय कसा निश्चित झाला. या 'बिहाईंड-द-सीन्स' व्हिडिओमध्ये अरुण गोविल यांचाही समावेश आहे. त्यांनी या चित्रपटात राजा दशरथाची भूमिका साकारली आहे आणि रामानंद सागर यांच्या 'रामायण' मालिकेत प्रभू रामाची भूमिका केल्यामुळं ते आजही त्या भूमिकेशी घट्ट जोडलेले आहेत. गोविल यांनी रणबीरबद्दलचे त्यांचे निरीक्षण मांडले. "साधारणपणे, एखादा सुपरस्टार येऊन तुमचे पाय स्पर्श करेल अशी अपेक्षा नसते. पण तो नेहमीच तसे करतो," असे सांगत गोविल यांनी रणबीर या भूमिकेसाठी का योग्य वाटला, हे स्पष्ट केले. त्यांनी पुढं असंही नमूद केलं की, सध्याच्या तरुण कलाकारांच्या पिढीमध्ये प्रभू रामाची भूमिका साकारण्यासाठी रणबीर हा "सर्वात योग्य" कलाकार आहे.
रणबीर कपूरनं केल्या भावना व्यक्त : दुसरीकडे, रणबीरनं ही भूमिका स्वीकारताना त्याला जाणवलेल्या जबाबदारीबद्दल भाष्य केलं. त्यानं अरुण गोविल यांच्या 'आयकॉनिक' राम भूमिकेची आठवण काढली आणि त्यांच्या विचारांपैकी एक विचार त्याच्या मनात कायमचा घर करून राहिल्याचे सांगितले, तो विचार म्हणजे - रामाची सर्वात मोठी ताकद त्याचे धनुष्यबाण नसून त्याची 'क्षमा करण्याची वृत्ती'ही होती. त्यामुळं रणबीरसाठी श्रीरामाची भूमिका साकारणे हे केवळ अभिनयाचे आणखी एक काम नव्हते. "ही केवळ एक भूमिका किंवा चित्रपटातील एखादी रोमांचक भूमिका नाही, तर ही एक जबाबदारी आहे," असे तो म्हणाला. त्यानं वैदिक ग्रंथातील 'धर्मो रक्षति रक्षितः' या तत्त्वाचाही उल्लेख केला, या तत्त्वामुळं त्याला सतत त्या भूमिकेची आणि त्याशी निगडित मूल्यांची जाणीव होत राहिली, असे त्यानं सांगितलं.
Mankind’s greatest story comes to life.— Sony Pictures (@SonyPictures) September 28, 2026
From the visual artists behind The Odyssey and Dune comes RAMAYANA: RISE OF A LEGEND - the most immersive 3D cinematic experience ever - exclusively in theatres, in IMAX and Premium Large Formats worldwide November 6. #FilmedForIMAX pic.twitter.com/M7thk9ulXs
साई पल्लवीनं रणबीरच्या निवडीबाबत केलं विधान : सीतेची भूमिका साकारणाऱ्या साई पल्लवीनं रणबीरच्या निवडीबाबत आपला दृष्टिकोन मांडला. तिनं लहानपणी पाहिलेल्या रामाच्या प्रतिमेची आठवण सांगितली - एक सडपातळ शरीरयष्टी असलेली व्यक्ती, ज्याचे डोके धनुष्याकडे किंचित झुकलेले आहे आणि जो एका लहान बांध्याच्या सीतेच्या बाजूला उभा आहे. "आता, अचानक मला तोच राम दिसला, जो मी लहानपणी पाहिला होता आणि मी थक्क झाले," असे साई म्हणाली. तिला असेही वाटले की, रामाशी निगडित असलेली साधेपणाची भावना रणबीरच्या डोळ्यांतही दिसून येते. लक्ष्मणाची भूमिका साकारणारा रवी दुबे देखील या 'बिहाईंड-द-सीन्स' व्हिडिओत दिसला, या कलाकारानं या महाकाव्याला पडद्यावर साकारण्याबद्दल चर्चा केली.
रणबीरला वाटलं आश्चर्य : या चित्रपटाच्या तयारीसाठी एका आंतरराष्ट्रीय टीमची मदत घेण्यात आली आहे, यामध्ये ॲक्शन डायरेक्टर टेरी नोटरी यांनी रणबीरला देहबोली आणि हालचालींचे प्रशिक्षण दिले आहे. तसेच, रणबीरनं काही महत्त्वाच्या दृश्यांसाठी ॲक्शन डायरेक्टर गाय नॉरिस यांच्यासोबतही काम केलं आहे. रामाच्या व्यक्तिरेखेतील भावनिक पैलूंबद्दल या आंतरराष्ट्रीय टीमनं दाखवलेला रस पाहून रणबीरला आश्चर्य वाटलं. त्यानं सांगितलं की, दररोज त्याचे लक्ष केवळ या भूमिकेला न्याय देण्यावरच नव्हते, तर लोकांनी या कथेवर जो विश्वास ठेवला आहे, त्या विश्वासाला पात्र ठरण्यावरही होते.
'रामायणा: राईज ऑफ अ लेजेंड' - प्रदर्शनाची तारीख : 'रामायणा'च्या पहिल्या भागाला आता अधिकृतपणे 'रामायणा: राईज ऑफ अ लेजेंड' असे नाव देण्यात आले आहे. निर्मात्यांनी पुष्टी केली आहे की, हा चित्रपट 6 नोव्हेंबर 2026 रोजी जगभरात प्रदर्शित होईल, यात आयमॅक्स आणि प्रीमियम लार्ज-फॉर्मेट स्क्रीन्सचाही समावेश असेल. दोन भागांत विभागलेल्या या महाकाव्यात रणबीर कपूर प्रभू रामाच्या, साई पल्लवी सीतेच्या, यश रावणाच्या, सनी देओल हनुमानाच्या आणि रवी दुबे लक्ष्मणाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत. अरुण गोविल हे राजा दशरथाची भूमिका साकारत आहेत. या चित्रपटाचा दुसरा भाग 2027च्या दिवाळीत प्रदर्शित करण्याचे नियोजन आहे.