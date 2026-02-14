रामानंद सागर यांचे पुत्र आनंद यांचे निधन, स्टार्सनं वाहिली श्रद्धांजली....
रामानंद सागर यांचे पुत्र आनंद रामानंद सागर चोप्रा यांचं निधन झालं आहे. त्यांचा अंत्यसंस्कार मुंबईत करण्यात आला.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 14, 2026 at 12:16 PM IST
मुंबई - प्रसिद्ध चित्रपट निर्माते आणि सागर कुटुंबातील ज्येष्ठ सदस्य आनंद रामानंद सागर चोप्रा यांचे 13 फेब्रुवारी 2026 रोजी वयाच्या 84व्या वर्षी निधन झाले. गेल्या 10-12 वर्षांपासून ते पार्किन्सन आजाराशी झुंज देत होते. त्यांच्या निधनानं चित्रपट आणि टीव्ही जगतात शोककळा पसरली आहे. कुटुंबानं जारी केलेल्या निवेदनानुसार, 13 फेब्रुवारी 2026 रोजी दुपारी 4:30 वाजता मुंबईतील पवन हंस येथील हिंदू स्मशानभूमीत त्यांचा अंतिम संस्कार करण्यात आला. आता त्यांच्या आत्म्यासाठी प्रार्थना करण्याचे आवाहन कुटुंबानं शुभचिंतकांना केलंय. दरम्यान आनंद सागर हे दिग्गज चित्रपट निर्माते रामानंद सागर यांचे पुत्र असून त्यांनी भारतीय दूरचित्रवाणीसाठी काम केलं. तसेच रामानंद सागर यांनी देखील भारतीय दूरचित्रवाणीसाठी खूप मोठे योगदान दिले आहे.
आनंद रामानंद सागर यांचं झालं निधन : त्यांनी ऐतिहासिक टीव्ही मालिका 'रामायण'ची निर्मिती केली. त्यावेळी त्यांनी या मालिकेसाठी खूप मेहनत घेतली होती. तसेच यानंतर वडिलांचा वारसा पुढं नेत आनंद सागर यांनी सागर आर्ट्स बॅनरखाली अनेक पौराणिक आणि धार्मिक मालिकांच्या निर्मितीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली. 2008मध्ये प्रसारित झालेल्या रामायणाच्या नवीन आवृत्तीत आनंद सागर यांनी काम केलं होतं. त्यांनी 'अलिफ लैला', 'जय जय बजरंगबली' आणि 'जय शिव शंकर' यांसारख्या पौराणिक मालिकेसाठी काम केलंय. याशिवाय त्यांनी चित्रपटांमध्ये 'आंखे' आणि 'अरमान' सारख्या चित्रपटांची निर्मिती केली आहे. तसेच 2020 मध्ये कोविड-19 लॉकडाऊन दरम्यान रामायण (1987) पुन्हा प्रसारित करण्यात आले. त्यावेळी अनेकांनी ही मालिका पाहिली.
भारतीय टेलिव्हिजन उद्योगाचं झालं नुकसान : दरम्यान 2005मध्ये रामानंद सागर यांच्या निधनानंतर, आनंद सागर यांनी कुटुंबाचा वारसा हाती घेतल्यावर त्यांनी क्लासिक मालिका दिल्या. आनंद सागर यांच्या निधनामुळं भारतीय टेलिव्हिजन उद्योगाचं खूप मोठं नुकसान झालं आहे. त्यांनी केलेलं काम हे सर्वांच्या आठवणींमध्ये राहिल. दरम्यान अनेकजण आता सोशल मीडियाद्वारे आनंद सागर यांना श्रद्धांजली अर्पण करत आहे.
हेही वाचा :