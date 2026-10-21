टी-सीरीज आणि राम गोपाल वर्मा यांच्या 'पोलीस कंपनी'चं पोस्टरसह रिलीज तारीख आली समोर
टी-सीरीज आणि राम गोपाल वर्मा यांचा आगामी चित्रपट 'पोलीस कंपनी'चं पोस्टरसह रिलीज तारीख समोर आली आहे. हा चित्रपट कधी रिलीज होणार याबद्दल जाणून घ्या...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 21, 2026 at 3:59 PM IST
हैदराबाद : टी-सीरीज आणि राम गोपाल वर्मा यांचा चित्रपट 'पोलीस कंपनी' सध्या चर्चेत आहे. या चित्रपटात हर्षवर्धन राणे मुख्य भूमिकेत असणार आहे. चित्रपटामध्ये तो मुंबईचा प्रसिद्ध एन्काउंटर स्पेशालिस्ट दया नायकची भूमिका करणार आहे. आता, पहिल्या पोस्टरसोबतच चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीखही जाहीर करण्यात आली आहे. सत्य घटनांवर आधारित असलेला हा चित्रपट, मुंबईतील अंडरवर्ल्डविरुद्ध पोलिसांच्या लढ्यातील सर्वात हिंसक काळाचे चित्रण करेल. भूषण कुमारच्या टी-सीरीज आणि राम गोपाल वर्माच्या आरजीव्ही कंपनी प्रॉडक्शन्सच्या सहकार्यानं निर्मित, या चित्रपटाचे दिग्दर्शन राम गोपाल वर्मा करत आहे 'पोलीस कंपनी' हा चित्रपट प्रेक्षकांना 'कंपनी' या कल्ट क्राईम ड्रामाच्या जगाची एक वेगळी बाजू दाखवेल. हा चित्रपट 4 जून 2027 रोजी बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित होणार आहे.
दरम्यान सोशल मीडियावर रिलीज झालेल्या पहिल्या पोस्टरमध्ये चार पोलीस अधिकारी मुंबईच्या एका अरुंद, पावसात भिजलेल्या रस्त्यावरून चालताना दिसत आहेत. अंधारमय वातावरण, जुन्या इमारती, मंद प्रकाश आणि ओल्या रस्त्यावर पडलेली शस्त्रे एका तणावपूर्ण क्राईम थ्रिलरचे वातावरण निर्माण करते. पोस्टरवर ठळक लाल अक्षरांमध्ये चित्रपटाचे शीर्षक आणि 'इट्स मोअर डेंजरस दॅन डी कंपनी' ही टॅगलाइन आहे. पोस्टरच्या खाली असे नमूद केले आहे की, 1997 ते 2004 दरम्यान 399 गुंड मारले गेले.
'पोलीस कंपनी' चित्रपटातील स्टार : ही पोस्ट शेअर करताना, वर्मा यांनी लिहिलं, 'हिंसा हे त्यांचे वैशिष्ट्य आहे. भीती पसरवणे ही त्यांची पद्धत आहे. गुन्हेगारांचा पाठलाग करणे हे त्यांचे काम आहे आणि ते एफआयआर दाखल करत नाहीत. ते फक्त केस बंद करण्यासाठी खून करतात.' चित्रपट निर्मात्यानं या दलाची तुलना 'डी कंपनी'शी केली आहे. या चित्रपटात हर्षवर्धन राणे, फरदीन खान, फातिमा सना शेख, परेश रावल, सौरभ शुक्ला, मकरंद देशपांडे आणि अश्विनी कळसेकर यांच्यासह प्रमुख कलाकार आहेत.
खऱ्या घटनांवर आधारित : खऱ्या घटना आणि वास्तविक पात्रांवर आधारित, 'पोलीस कंपनी' हा चित्रपट जवळपास 300 गुंडांच्या हत्येस कारणीभूत ठरलेल्या असाधारण परिस्थितीची कथा सांगतो. तसेच भूषण कुमार, कृष्ण कुमार आणि राम गोपाल वर्मा तयार होत असलेल्या चित्रपटामध्ये प्रेक्षकांला महत्वाच्या घटना पाहायला मिळेल. हर्षवर्धन राणेनं या चित्रपटासाठी खूप मेहनत आणि शारीरिक तयारी केली आहे. या अभिनेत्यानं वेळोवेळी सोशल मीडियावर आपला लूक आणि त्यासाठी घेतलेली मेहनत शेअर केली आहे. त्यानं आपल्या चाहत्यांना चित्रपटाशी संबंधित अनेक अपडेट्सही दिले आहेत.