'डॉन 3' वादानंतर रणवीर सिंगला दिग्दर्शक राम गोपाल वर्माची साथ...

रणवीर सिंग 'डॉन 3' वादामुळं सध्या चर्तेत आहे. आता या वादावर दिग्दर्शक राम गोपाल वर्मा सोशल मीडियावर व्यक्त झाला आहे.

रणवीर सिंग आणि राम गोपाल वर्मा
Published : May 30, 2026 at 11:19 AM IST

मुंबई - 'धुरंधर 2'च्या यशानंतर, रणवीर सिंग 'डॉन 3'च्या वादामुळं चर्चेत आहे. अभिनेत्यानं 'डॉन 3' सोडल्यानंतर, फरहान अख्तरनं 'फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिनं एम्प्लॉईज'शी संपर्क केला होता. यानंतर संस्थेनं त्याच्या विरोधात असहकाराची नोटीस बजावली. आता दिग्दर्शक संजय गुप्ता आणि पद्मिनी कोल्हापुरे यांच्यासह अनेक सेलिब्रिटींकडून यासंदर्भात प्रतिक्रिया आली आहेत. याप्रकरणी अनेक स्टार्स रणवीर सिंगला पाठिंबा देत आहेत. दरम्यान, 'धुरंधर' प्रदर्शित झाल्यापासून रणवीर सिंगचं अनेकजण कौतुक करत आहे. तसेच याविषयी दिग्दर्शक राम गोपाल वर्मा यांनी एक मोठा संदेश शेअर केला आहे, यामध्ये त्यांनी रणवीरला पाठिंबा दिला आहे. तसेच 'फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईज' (FWICE)च्या प्रासंगिकतेवर प्रश्नचिन्ह त्यांनी उपस्थित केले आहेत.

राम गोपाल वर्मानं दिला रणवीर सिंगला पाठिंबा : राम गोपाल वर्माने या बंदीला 'एक थट्टा' संबोधलं आहे. रणवीर सिंगला आपला पाठिंबा व्यक्त करताना राम गोपाल वर्माने आपल्या 'एक्स' पोस्टमध्ये लिहिलं, 'एफडब्ल्यूआयसीईवर बंदी घातली पाहिजे, रणवीर सिंगवर नाही. गांधीजींच्या शैलीतील ही तथाकथित 'बंदी' किंवा असहकार, अखेरीस FWICEसाठी एक मोठी थट्टा ठरेल. ते जसा दावा करत आहेत, तसे हे उद्योग किंवा कामगार संरक्षण नाही. हे केवळ एका अत्यंत कालबाह्य कामगार संघटना प्रणालीद्वारे केली जाणारी निव्वळ दिखाऊ शक्ती प्रदर्शन आहे. जे आपली पकड टिकवून ठेवण्यासाठी धडपडत आहे ते 5 लाख किंवा 50 लाख कामगारांच्या वतीने बोलण्याचा दावा करत आहे. कटू सत्य हे आहे की, त्या लाखो कामगारांपैकी बहुतेकांना दोन्ही पक्षांमधील वादाची वस्तुस्थितीसुद्धा माहीत नाही. FWICE हे कायदेशीर न्यायाचे न्यायालय नाही किंवा सरकारमान्य नियामक संस्थाही नाही, आणि फार तर ते एक कांगारू न्यायालय आहे, जे व्याख्येनुसार न्याय देण्याचे नाटक करते, परंतु प्रत्यक्षात ते प्रस्थापित कायदेशीर नियम, योग्य प्रक्रिया आणि निष्पक्षतेकडे दुर्लक्ष करते, कारण अनेकदा हा निकाल एका विशिष्ट अजेंडा-केंद्रित लोकांच्या गटाद्वारे खाजगीरित्या भेटून आधीच ठरवला जातो, ज्यात असे अभिनेतेही सामील असतात जे धुरंधरमध्ये रणवीर सिंगच्या प्रचंड यशाने पार घाबरलेले आहेत.'

इंडस्ट्रीतील लाखो कामगारांची उपजीविका : राम गोपाल वर्माने पुढं लिहिलं, 'FWICEसाठी ही एक मोठी जनसंपर्क आपत्ती असेल, कारण ते एकाच वेळी हताशपणे ओरडत आहे आणि आपली कालबाह्यताही दाखवत आहे. त्यांचा खोटेपणा सिद्ध करण्यासाठी सुरुवात करायची झाल्यास, इंडस्ट्रीतील लाखो कामगारांची उपजीविका कधीही कोणत्याही एका अभिनेत्याशी किंवा कोणत्याही एका प्रोजेक्टशी जोडलेली नसते आणि म्हणूनच ते सोशल मीडियावर हे खोटे पसरवून कामगारांची संख्या कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाच्या मुळाशी एक निर्माता आहे, जो मोठ्या प्रमाणात प्री-प्रॉडक्शन नुकसानीचा दावा करत आहे, पण तो फक्त दोन पक्षांमधील एक खाजगी कराराचा वाद आहे, जसा भारतात सर्व व्यवसायांमध्ये आणि लाखो प्रकरणांमध्ये नेहमीच घडत असतो, आणि मग तिथे संबंधित FWICE कुठे आहेत? तसेच, काय घडले याचे बारकावे केवळ वाद घालणाऱ्या पक्षांनाच माहीत असतील, त्यामुळं हे प्रकरण इतर कोणत्याही दिवाणी प्रकरणाप्रमाणे त्यांच्यापुरतेच मर्यादित राहिले पाहिजे आणि जर एकाने किंवा दोघांनी न्यायालयात अपील केले, तर न्यायाधीश त्यावर निर्णय देतात. आणि त्यांच्या दाव्यानुसार, जर हे प्रकरण त्या मुख्य तंत्रज्ञांशी देखील संबंधित असेल ज्यांचा वेळ आणि श्रम वाया गेले, तर मी त्यांच्यापैकी कोणालाही आव्हान देतो की त्यांनी वैयक्तिकरित्या पुराव्यासह पुढं येऊन जाहीरपणे दोषारोप करावा.'

राम गोपाल वर्माचा सल्ला : राम गोपाल वर्माने शेवटी लिहिलं, 'रणवीर सिंग आणि त्यानं दिलेल्या त्रासामुळं त्याच्या चित्रपटावर पुन्हा कधीही काम न करण्याची भूमिका घ्या. त्या निर्मात्यावर झालेल्या अन्यायाच्या बाबतीत, सत्य हे आहे की, FWICEचे लाखो कामगार नव्हे, तर इंडस्ट्रीतील इतर निर्मात्यांनी रणवीर सिंगसोबत काम करू नये आणि इथे आपण त्या मुख्य मुद्द्यावर येतो, जो वाद घालणाऱ्या कंपनीसह आणि FWICEला सुद्धा मनातून ठाऊक आहे की, रणवीर सिंगनं नुसती होकारार्थी मान डोलावली, तर उद्या सकाळी त्याच्या घराबाहेर चेक घेऊन निर्मात्यांची एक किलोमीटर लांब रांग लागेल. हे सर्व असूनही की त्यांनी महान FWICE आणि त्या प्रोडक्शन कंपनीकडून सर्व इशारे ऐकले होते. रणवीरसारखे स्टार्स थिएटरमध्ये तिकिटे विकतात, एफडब्ल्यूआयसीई (FWICE) नाही. रणवीरसारखे स्टार्स एफडब्ल्यूआयसीईच्या लाखो कर्मचाऱ्यांना रोजगार देतात, एफडब्ल्यूआयसीई नाही. हा उद्योग आणि एफडब्ल्यूआयसीई रणवीरसारख्या स्टार्समुळेच अस्तित्वात आहेत. त्यामुळं थोडक्यात सांगायचं झालं तर, माझा सर्व संबंधितांना सल्ला आहे की, दोन पक्षांमधील दिवाणी वादात नाक खुपसणे टाळावे.' राम गोपाल वर्माच्या आधी दिग्दर्शक संजय गुप्ता, गायक मिका सिंग, अभिनेत्री पूनम ढिल्लन आणि अनेक स्टार्सने रणवीर सिंगला पाठिंबा दिला आहे.

