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राम गोपाल वर्मा टी-सीरिजबरोबर घेऊन येताहेत 'पोलीस कंपनी', हर्षवर्धन राणे साकारणार एन्काउंटर स्पेशालिस्ट दया नायक!

राम गोपाल वर्मा आणि टी-सीरिज हे 'पोलीस कंपनी' चित्रपट घेऊन येत आहे. या चित्रपटामध्ये हर्षवर्धन राणे एन्काउंटर स्पेशालिस्ट दया नायक यांची भूमिका साकारणार आहे.

Police Company movie
'पोलीस कंपनी' चित्रपट (IANS - ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 11, 2026 at 3:58 PM IST

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हैदराबाद : गेल्या अनेक दशकांपासून राम गोपाल वर्मा हे रांगड्या आणि प्रभावी सिनेमाचं समानार्थी नाव राहिले आहेत. गँगस्टर या चित्रपटप्रकाराला नवं रूप देणं असो किंवा गुन्हेगारी, राजकारण आणि कायदा-सुव्यवस्था यांच्यातील गुंतागुंतीचे धागे विलक्षण वास्तववादी पद्धतीने मांडणं असो, त्यांच्या चित्रपटांनी मुख्य प्रवाहातील कथाकथनाच्या सीमा सातत्यानं विस्तारल्या आहेत. त्यांची दृश्यभाषा, धारदार पटकथा आणि तडजोड न करणारी दिग्दर्शनशैली यांनी संपूर्ण एका पिढीतील दिग्दर्शकांना प्रेरणा दिली आहे. भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वाधिक प्रभावशाली दिग्दर्शकांपैकी एक असे रामगोपाल वर्मा पुन्हा एकदा आपल्या आवडत्या प्रांतात परतत आहेत, 'पोलीस कंपनी'मधून.

राम गोपाल वर्मानं नवीन चित्रपटाची केली घोषणा : सत्य घटनांवर आधारित हा चित्रपट, आरजीव्ही यांच्या पोलीस, गुन्हेगारी आणि अंडरवर्ल्डच्या रांगड्या दुनियेत झालेल्या पुनरागमनाचं प्रतीक आहे. क्राइम आणि गँगस्टर या चित्रपटप्रकाराला नवा आकार देणाऱ्या कल्ट क्लासिक चित्रपटांचे दिग्दर्शक राम गोपाल वर्मा हे आता 'पोलीस कंपनी' या अ‍ॅक्शन-क्राइम ड्रामाचं दिग्दर्शन करणार आहेत. हा चित्रपट सत्य घटनांवर आधारित असून, भूषण कुमार यांच्या टी-सीरिज आणि आरजीव्ही कंपनी प्रॉडक्शन यांच्या संयुक्त विद्यमाने निर्मित होत आहे. या चित्रपटात हर्षवर्धन राणे मुंबईचे प्रसिद्ध एन्काउंटर स्पेशालिस्ट दया नायक यांची भूमिका साकारणार आहेत. अंडरवर्ल्डविरोधातील निर्भीड कारवायांमुळं दया नायक हे मुंबईच्या पोलिसी दंतकथांचा भाग बनलेले, देशातील सर्वाधिक चर्चेतील पोलीस अधिकाऱ्यांपैकी एक आहेत.

एन्काउंटर स्पेशालिस्टवर आधारित असणार कहाणी : चित्रपटाचं शीर्षक जाहीर करताना आरजीव्हीने अलीकडेच समाजमाध्यमांवर या चित्रपटामागील हेतू आणि गरजेवर प्रकाश टाकला. त्यांनी अशा काळाबद्दल सांगितलं, जेव्हा अंडरवर्ल्डचा प्रभाव संपूर्ण भारतभर वेगानं वाढत होता. 1997 ते 2004 या काळात या वाढत्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी एक विशेष पथक स्थापन करण्यात आलं होतं, ज्यांनी जवळपास 300 गुंडांचा खात्मा केला. 'पोलीस कंपनी' या असाधारण कालखंडातून प्रेरणा घेत असून, या चित्रपटाची कथा दया नायक यांच्याभोवती केंद्रित आहे, जे देशातील सर्वाधिक गाजलेल्या एन्काउंटर स्पेशालिस्टपैकी एक ठरले आणि ज्यांनी अंडरवर्ल्डविरुद्ध ठामपणे लढा दिला.

हर्षवर्धन राणे दिसणार मुख्य भूमिकेत : 'पोलीस कंपनी'च्या निमित्तानं वर्मा पुन्हा एकदा त्यांच्या आवडीच्या प्रांतात म्हणजेच पोलीस, गुन्हेगारी आणि अंडरवर्ल्ड यांच्या जगात, परतत आहेत. एका शहरातील आयुष्य घडवणारी तीव्रता, दबाव आणि नैतिक कोंडी या कथेत उलगडणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. आपल्या प्रभावी पडद्यावरील उपस्थितीसाठी आणि भावनिकदृष्ट्या सखोल अभिनयासाठी ओळखले जाणारे हर्षवर्धन राणे या भूमिकेच्या निमित्तानं आपल्या कारकिर्दीतील सर्वाधिक आव्हानात्मक भूमिकांपैकी एक अशी भूमिका साकारणार आहेत. एका वास्तविक पोलीस अधिकाऱ्यावर आधारित पात्र साकारण्यासाठी अस्सलपणा आणण्याकरता अभिनेत्याला मोठा शारीरिक आणि अभिनयात्मक कायापालट करावा लागणार आहे.

राम गोपाल वर्मा ज्या चित्रपटप्रकारामुळं भारतातील सर्वाधिक वैशिष्ट्यपूर्ण दिग्दर्शकांपैकी एक म्हणून नावारूपाला आले, त्याच प्रांतात पुन्हा परतत असल्यानं 'पोलीस कंपनी' हा चित्रपट त्यांच्या खास वास्तववादी शैलीला रोमांचकारी अ‍ॅक्शन, उत्कंठावर्धक कथाकथन आणि त्यांच्या सिनेमाचं वैशिष्ट्य बनलेल्या वातावरणनिर्मितीशी जोडणारा ठरेल, अशी अपेक्षा निर्मात्यांनी व्यक्त केली आहे. या महिन्याच्या अखेरीस या चित्रपटाचं चित्रीकरण सुरू होणार आहे.

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