रक्षाबंधन विशेष: प्रिया यांनी भाऊ संजय दत्तसोबतच्या बालपणीच्या आठवणींना दिला उजाळा...
प्रिया दत्त यांनी रक्षाबंधननिमित्त एक पोस्ट सोशल मीाडियावर केली आहे. त्यांनी पोस्टमध्ये भाऊ संजय दत्तचं कौतुक केलंय.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 28, 2026 at 11:56 AM IST
हैदराबाद : रक्षाबंधनानिमित्त प्रिया दत्त यांनी आपल्या भावासाठी एक संदेश शेअर केला आहे. त्यांनी अतूट नाते आणि अनेक वर्षांत एकत्र जपलेल्या आठवणीबद्दल आपल्या पोस्टमध्ये काही विशेष गोष्टी शेअर केल्या आहेत. इन्स्टाग्रामवर प्रिया यांनी त्यांच्या बालपणातील आठवणींना उजाळा दिला आणि लिहिलं, 'बालपणीच्या आठवणींपासून ते आयुष्यानं आपल्यासमोर आणलेल्या विविध प्रसंगांपर्यंत, काही गोष्टी कधीच बदलत नाहीत. तो प्रेमळपणा, हास्य, भांडणे, न संपणाऱ्या गोष्टी, शब्दांशिवाय समजणारी ती समज... आणि ही जाणीव की आयुष्य आपल्याला कुठेही घेऊन गेले तरी आपण नेहमीच एकमेकांसोबत असू.'
प्रियानं भाऊ संजय दत्तसाठी केली पोस्ट : यानंतर त्यांनी पुढं लिहिलं, 'आपण एकत्र मोठे झालो, आपल्या सभोवतालचे आयुष्य बदलताना पाहिले, आयुष्यातील काही सुंदर क्षण साजरे केले आणि कठीण प्रसंगांतही एकमेकांची साथ दिली. आणि या सर्व वर्षांत, हे नाते अशा काही मोजक्या गोष्टींपैकी एक राहिले आहे, ज्याकडे मी नेहमी परत येऊ शकते.' रक्षाबंधनाच्या शुभेच्छा, भावा. आपण एकत्र निर्माण केलेल्या आठवणी आणि एकत्र घालवलेल्या वर्षांसाठी... तू माझा भाऊ आहेस याबद्दल मी नेहमीच कृतज्ञ आहे,'
प्रियानं केलं भावाचं कौतुक : दरम्यान संजय दत्त आणि प्रिया यांचं बालपणापासूनच घनिष्ठ नातं राहिलं आहे. संजय आणि प्रिया अनेकदा आपल्या आई - वडिल म्हणजेच सुनील दत्त आणि नर्गिस दत्त यांचे फोटो शेअर करत असतात. आज संजय दत्त आणि प्रियासाठी खूप विशेष दिवस आहे. दरम्यान प्रिया आपल्या भावाचे वर्णन हे 'शक्तीचा अखंड स्रोत' असे करते. प्रियानं अनेकदा संजयच्या कठिण काळात साथ दिली आहे. तसेच प्रिया अनेकदा आपल्या कुटुंबाबरोबरचे जुने फोटो सोशल मीडियावर शेअर करत असते. दरम्यान संजय दत्तच्या कामाबद्दल सांगायचं झालं तर 'आखरी सवाल' हा त्याचा शेवटचा चित्रपट होता. या चित्रपटामध्ये त्यानं प्राध्यापक गोपाळ नाडकर्णीची भूमिका केली होती. या चित्रपटामध्ये त्याच्याबरोबर दीपक अंतानी, नमाशी चक्रवर्ती, नितू चंद्रा, त्रिधा चौधरी, मृणाल कुलकर्णी आणि इतर स्टार्स दिसले होते.