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रक्षाबंधनानिमित्त काही निवडक गाण्यावर बनवा ट्रेंडी रील्स, पाहा गाण्याची यादी...

रक्षाबंधनानिमित्त आम्ही काही गाणी तुमच्याबरोबर शेअर करत आहोत, ज्यावर तुम्ही आपल्या भावांबरोबर सुंदर रिल्स बनवून हा सण साजरा करू शकता.

raksha bandhan
रक्षाबंधन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 28, 2026 at 4:23 PM IST

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Updated : August 28, 2026 at 5:21 PM IST

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हैदराबाद : रक्षाबंधन भाऊ-बहिणीच्या नात्याचा उत्सव साजरा करणारा एक सुंदर सण आहे. हा सण केवळ राखी बांधणं आणि मीठाईची देवाणघेवाण करण्यापुरता मर्यादित नसून यात आपण भाऊ हा बहिणीला तिच्या रक्षणाचं देखील वचन देत असतो. सध्या भाऊ आणि बहिणी सोशल मीडियाद्वारे हा सण साजरा करत आहेत. इंस्टाग्राम रील्सपासून ते फोटो डम्प्सपर्यंत, विशेष सणाच्या प्रसंगी सोशल मीडियावर एका खास गाण्याबरोबर रिल्स शेअर केला जात आहेत. या सणाच्या प्रसंगी विशेष गाणी तुम्ही ऐकू शकता. याशिवाय तुम्ही तुमच्या भावंडांबरोबर एक आकर्षक इंस्टाग्राम रील बनवण्याचा विचार करत असाल, तर आम्ही तुमच्यासाठी काही अशी गाणी घेऊन आलो आहोत, जी भावनिक आणि गोड असण्यासोबतच मजेशीरही आहेत.

'तेनू संग रखना' : आलिया भट्ट आणि वेदांगा यांच्या 'जिगरा' चित्रपटातील 'तेनू संग रखना' हे गाणं भावंडांच्या खास नात्यातील सखोलता आणि काळजी दाखवण्यासाठी एक उत्तम पर्याय आहे. अशी हळुवार आणि भावनिक गाणी विशेषतः अशा रील्ससाठी योग्य आहेत, ज्यात भावंडांचे बालपणापासून ते आतापर्यंतचे फोटो किंवा व्हिडिओ समाविष्ट असतात. हे गाणं अरिजित सिंग, अनुमिता नादेसन आणि अचिंत ठक्कर यांनी गायलं आहे.

'धागों से बांधा' : अरिजित सिंग आणि श्रेया घोषाल यांनी गायलेलं गाणं खूप विशेष आहे. 'रक्षा बंधन' चित्रपटातील गाणं भाऊ-बहिणीच्या नात्याबद्दल बोलताना दिसते. 'धागों से बांधा' हे गाणं लोकप्रिय आहे. हे गाणे विशेषतः राखी बांधण्याच्या क्षणांसाठी, कौटुंबिक क्षणांसाठी आणि भाऊ-बहिणींच्या भावनिक रील्ससाठी वापरले जाऊ शकते.

'तेरा यार हूँ मैं' : प्रत्येक भाऊ-बहिणीचे नाते केवळ भावनिक नसते. अनेक भाऊ-बहिणी जिवलग मित्र-मैत्रिणी असतात, एकमेकांना आधार देतात पण काही गुपितेही जपतात. त्यांच्या नात्यात प्रेमापेक्षा गंमत, भांडणे आणि चेष्टेचे प्रमाण जास्त असते. "तेरा यार हूँ मैं" हे गाणे अशा गंमतीशीर आणि मैत्रीच्या रील्ससाठी वापरले जाऊ शकते. या गाण्यावर आधारित रील्स तयार करण्यासाठी भावंडांमधील गमतीशीर क्षण, जुने चॅट्स, भांडणाचे व्हिडिओ आणि एकत्र फिरतानाचे फोटो वापरले जाऊ शकतात. हे गाणं अरिजित सिंग यांनी गायलं आहे.

'फूलों का तारों का' : 'फूलों का तारों का' हे गाणे रक्षाबंधनाच्या दिवशी अनेकदा ऐकू येते. जरी जेन-जी (Gen-z) नवीन आणि ट्रेंडिंग ऑडिओला प्राधान्य देत असले तरी, हे गाणे त्या क्लासिक गाण्यांपैकी एक आहे जे प्रत्येक पिढीच्या मनाला भिडते. या गाण्यावर आधारित रील तयार करण्यासाठी, जेन-जी भाऊ-बहिणी त्यांच्या बालपणीचे फोटो आणि जुने कौटुंबिक व्हिडिओ समाविष्ट करू शकतात. जर तुम्हाला तुमच्या भावा किंवा बहिणीसोबत घालवलेले बालपणीचे क्षण एका लघुकथेतून दाखवायचे असतील, तर हे क्लासिक गाणे तुमच्यासाठी अगदी योग्य ठरेल. हे गाणं लता मंगेशकर आणि किशोर कुमार यांनी गायलं आहे.

'बंधू धाड तू' : हे चंदकला दासर्री यांनी गायलेलं एक लोकप्रिय मराठी रक्षाबंधनवर आधारित गीत आहे. हे गाणे बहीण आणि भाऊ यांच्यातील प्रेम, ओढ आणि बहिणीची भावाला माहेरी बोलावण्याची इच्छावर आहे. भाऊबीज किंवा रक्षाबंधनासारख्या सणाला बहिणीला भावाची आठवण येते, या गाण्याचा मुख्य भाव हा आहे. हे गाणं अल्बम- माझा भाऊरायामधील आहे. यावर देखील तुम्ही रील बनवू शकता.

'रक्षाबंधनाचा सण : 'रक्षाबंधनाचा सण हे' गाणं भाऊ-बहिणीच्या अथांग प्रेमाची गोष्ट सांगते. रक्षाबंधनाचा सणवर आधारित हे गाणं भावनिक आहेत. हे गाणं अल्बम मालिका सनाची यामधील आहे. या गाण्याला गायिका अनुराधा पौडवाल यांनी गायलं आहे. या गाण्याचे गीतकार हरेंद्र जाधव हे आहे. यावरही तुम्ही रील तयार करू शकता.

रीलसाठी कोणते गाणे निवडावे? : गाणे निवडताना सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ते तुमच्या रीलच्या मूडशी जुळणारे असावे. जर तुमची रील एखाद्या भावनिक क्षणाबद्दल असेल, तर एक हळवे आणि भावपूर्ण गाणे अधिक चांगले ठरेल. भावंडांच्या गंमती-जमती आणि चेष्टेबद्दलच्या व्हिडिओसाठी, एक मजेशीर आणि उत्साही गाणे अधिक चांगले ठरेल.

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Last Updated : August 28, 2026 at 5:21 PM IST

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RAKSHA BANDHAN SONG
RAKSHA BANDHAN SPECIAL
TRENDY REELS
रक्षाबंधन
CELEBRATING THE SIBLING BOND

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