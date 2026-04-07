सोशल मीडिया स्टार राजू कलाकाराच्या चिमुकल्या चाहत्याला मिळाले 5 मिलियन व्हियूज
सोशल मीडिया स्टार राजू कलाकाराच्या छोट्या चाहत्यानं आपल्या गाण्यांनी अनेकांची मनं जिंकली आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 7, 2026 at 2:09 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : एखाद्या कलाकाराचे चाहते त्यांच्याकडून काही ना काही शिकण्याचा प्रयत्न करत असतात. आजच्या सोशल मीडियाच्या काळात तर रात्रीतून अनेक कलावंत प्रसिद्धीझोतात येतात, अशाच राजू कलाकार याला मिळालेली प्रसिद्ध अनेकांनी अनुभवली आहे. त्याची कला अनेकांना भावली असून त्याच्यासारखे सादरीकरण करण्याचे काही जणांनी प्रयत्न केला. अशाच एक चिमुकल्या चाहत्यानं स्टार राजू कलाकाराची हुबेहूब कला सादर करून अनेकांची मनं जिंकली आहेत. दानिश मुजाहिद शेख असं या चिमुकल्याचं नाव असून मागील काही दिवसात सोशल मीडियावर त्याच्या गाण्याला जवळपास 5 मिलियन व्हियूज मिळाले आहे. मनपा आयुक्तांनी घरी जाऊन त्याचं कौतुक करत एक कॅसिओ भेट दिलाय.
काही दिवसांपूर्वी झाला होता हा कलाकार प्रसिद्ध : हातात तुटक्या फरशीचे तुकडे घेऊन, त्यामाध्यमातून संगीत निर्माण करत गाणे गाणारा राजू कलाकार यानं गाणं गायलं होतं. त्या गाण्याला क्षणात लाखांच्या संख्येनं चाहत्यांनी पसंती दिली. सर्वत्र त्याचं कौतुक केलं गेलं तर अनेकांनी आवर्जून गाणं गाण्यासाठी त्याला निमंत्रित केलं. सोशल मीडियावर अक्षरशः त्याच्या सादरीकरणानं धुमाकूळ घातला होता, अवघ्या काही काळातच त्याचे लाखो चाहते तयार झाले होते. त्यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर येथील महानगर पालिका शाळेत शिकणारा दानिश शेख हा देखील होता. त्यानं त्याचं गाणं वारंवार पाहून हुबेहूब त्याच्या सारखी कला सादर करत, तो सर्वांच्या पसंतीला उतरला.
दुसरी कक्षेत शिकणाऱ्या दानिश शेख झाला प्रसिद्ध : सोशल मीडियावर लाखों चाहत्यांचे लक्ष वेधणारा दानिश शेख हा महानगर पालिकेच्या प्रियदर्शनी शाळेत दुसरी वर्गात शिक्षण घेतो. वडील हातावर मिळेल तसे काम करून आपल्या कुटुंबीयांचा उदरनिर्वाह करतात. मात्र मुलानं रातोरात त्यांना वेगळीच ओळख निर्माण करून दिली. सोशल मीडियावर राजू कलाकार याच्या सादरीकरणाच्या प्रेमात असणाऱ्या या चिमुकल्या दानिशनं त्याला आपला आदर्श मानत, त्याच्या प्रमाणे गाणे म्हणण्याचा आणि हातात फरशीच्या तुकड्यांचा वापर करून संगीत वाजवण्याचा प्रयत्न केला. वडिलांचा मोबाईल घेऊन त्यावर आठ ते दहा दिवस व्हिडिओ पाहून त्याप्रमाणे गाणे म्हणायला सुरुवात केली, सुरुवातीला कुटुंबीय त्याला रागवत असायचे. मात्र त्यानं हार मानली नाही आणि अखेर त्याने गाणे म्हणणे शिकले ते देखील राजू कलाकार प्रमाणेच. त्यामुळं कुटुंबीय आनंदी असल्याचं दानिश शेख यानं ईटीव्ही भारताला सांगितलं.
कौटुंबिक सोहळ्यात पहिल्यांदा सादरीकरण : गाणे शिकल्यानंतर दानिश आणि त्याच्या भावानं एका कौटुंबिक सोहळ्यात याचे सादरीकरण केले, त्यावेळी कुटुंबातील सर्व सदस्य अवाक झाले आणि त्यांनी त्याची जिद्दीचे कौतुक केले. त्यानंतर त्याचे गाणे ऐकण्यासाठी अनेकजण आले. फेब्रुवारी महिन्यात शाळेच्या स्नेह संमेलनात त्यानं हातात फरशीचे तुकडे घेऊन गाण्याचे सादरीकरण केले. त्याचा व्हिडिओ शाळेचे मुख्याध्यापक संजीव सोनार यांनी सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केले, क्षणात लाखो लोकांनी त्याला पसंती दिली. अवघ्या एक महिन्यात 5 मिलियन पेक्षा अधिकचे व्हियूज त्याच्या गाण्याला मिळाले. त्यानं एक नाही तर वेगवगेळ्या चित्रपटातील चार गाणी स्वतःच्या आवाजात, फरशीच्या तुकड्यांचा संगीतातून तयार केले. त्या गाण्यांना चांगली पसंती मिळत असल्याचं पाहायला मिळत, असल्याची माहिती महानगर पालिका शाळेतील मुख्याध्यापक संजीव सोनार यांनी दिली.
मनपा आयुक्तांनी दिली भेट : सोशल मीडियावर प्रसिद्धी मिळाल्यावर अनेकांनी त्याची दखल घेतली, त्यामध्ये मनपा आयुक्त जी श्रीकांत यांनी दानिश शेख याच्या घरी जाऊन भेट घेतली, त्याच्या कला गुणांना दाद देण्यासाठी कॅसिओ भेट दिला आणि त्याचे गाणे ऐकून कौतुक केले. महानगर पालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांकडे असलेल्या चांगल्या गुणांना समोर आणण्यासाठी वेगवगेळे प्रयत्न केले जात आहेत. प्रियदर्शनी शाळेत या पूर्वी टाकाऊ वस्तूंपासून विद्यार्थ्यांनी बँड पथक तयार केले होते, त्याला चांगली पसंती मिळाली होती. गरीब घरातील विद्यार्थ्यांना पुढं नेण्यासाठी महानगर पालिका आणि शाळेतील शिक्षक विविध प्रयोग करत असल्याचं मुख्याध्यापक संजीव सोनार यांनी सांगितलं.